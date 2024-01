Die unbeliebteste deutsche Regierung aller Zeiten

Die Ampel-Koalition hat mittlerweile ein Ausmaß an Unbeliebtheit erreicht, dass geradezu grotesk ist. Laut dem ARD-„Deutschlandtrend“ sind nur ganze 19 Prozent mit der Arbeit der Regierung zufrieden. Dies ist der niedrigste Wert seit der erstmaligen Erhebung 1997 und ein neuer Tiefpunkt für Bundeskanzler Olaf Scholz. 82 Prozent der Befragten sind wenig bis gar nicht zufrieden mit der Ampel, und selbst bei Grünen-Anhängern sind es nur noch 51 Prozent. 41 Prozent gehen davon aus, dass die Koalition in diesem Jahr zerbricht, 49 Prozent glauben dies nicht.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, wäre die Union mit 31 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der AfD mit 22 Prozent. Die SPD als Kanzlerpartei käme noch auf ganze 14 Prozent, die Grünen auf 13 und die FDP kratzt an der Fünf-Prozent-Hürde. Ein solches Desaster für eine Regierung ist beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik. Dies entspricht jedoch auch der Performance der Ampel.

Schlafwandler im Chaos

Der Schaden, den sie Deutschland in zwei Jahren zugefügt hat, übertrifft das, was seine schlimmsten Feinde zustande gebracht hätten. Ideologischer Fanatismus und totale fachliche und charakterliche Unfähigkeit ziehen sich durch das Gruselkabinett von Scholz, der seinerseits jegliche Führung vermissen lässt und wie ein Schlafwandler durch das Chaos stapft, das er und seine Regierung verursachen.

Hinzu kommt eine erbärmliche CDU/CSU-„Opposition“, die den Untergang Deutschlands in den 16 Merkel-Jahren eingeleitet hat und die mehr damit beschäftigt ist, antidemokratische „Brandmauern“ gegen die AfD zu errichten, als sich endlich am offenkundigen Wählerwillen zu orientieren, der in allen Umfragen den eindeutigen Wunsch nach einer Mitte-Rechts-Regierung im Bund und in vielen Bundesländern ausdrückt. Die klare Mehrheit will ein Ende des Migrations-, Klima- und Genderwahnsinns und der umfassenden politischen Bevormundung bis ins Privatleben hinein. Die einzige Möglichkeit, das Land vielleicht noch zu retten, wären Neuwahlen und ein radikaler Politikwechsel hin zu Vernunft, Pragmatismus und der Orientierung an den Interessen Deutschlands – und nicht denen aller anderen Länder.