Die unverantwortliche Migrationspolitik fordert immer mehr Opfer

Die beiden jungen Mädchen, die gestern in Illerkirchberg bei Ulm von einem „Mann“ mit einem Messer überfallen wurden, von denen eines mit dem Leben bezahlen musste und das andere schwerverletzt ein Leben lang gezeichnet sein wird, sind Opfer einer Straftat geworden, die wieder einmal von einem (in diesem Fall eriträischen) Asylbewerber begangen wurde. Sie sind, wie hunderte Menschen vor ihnen, die Opfer einer unverantwortlichen Politik der deutschen Regierung der letzten Jahren. Die jetzige Innenministerin Nancy Faeser hat die fatale Politik Merkels, die Migration Hunderttausender, oft verrohter junger Männer aus bildungsfernen, patriarchalischen Gesellschaften, nicht etwa gestoppt, sondern im Gegenteil massiv forciert. Ihre geplanten und teilweise bereits beschlossenen Gesetze um Zuwanderung zu erleichtern, illegale Zuwanderung zu legalisieren und das Staatsbürgerschaftsrecht auszuhebeln, sind allesamt Pull-Faktoren, die bis in den letzten Winkel der Welt gehört und immer neue Migrationswellen auslösen werden.

Mit dieser zerstörerischen Politik trägt Faeser und mit ihr die gesamte Ampelregierung die Verantwortung für jedes tote Kind, für jede ermordete oder vergewaltigte Frau, für jeden zusammengeschlagenen Mann, für jede Straftat, die aus den Reihen der so hergelockten Migranten begangen wird – und die Zahl dieser Straftaten steigt exponentiell an. Eine „Integration” der sogenannten Flüchtlinge in unsere Gesellschaft gelingt immer seltener. Nur eine Minderheit von ihnen ist willens und in der Lage, sich in Deutschland eine tragfähige Existenz aufzubauen, und noch weniger sind dazu bereit, die ohnehin erodierenden Werte dieses Landes anzunehmen.

Riesige Freiluftklapse

Die große Mehrheit der seit 2015 Gekommenen lebt dauerhaft von Sozialleistungen und auch die Zahl der Sozialleistungsempfänger unter den Flüchtlingen steigt sowohl absolut als auch relativ immer weiter an. Viele dieser Migranten sind geprägt in patriarchalischen, frauenfeindlichen Gesellschaften, sind bildungsfern, traumatisiert, psychisch labil, und zu nichts wirklich zu gebrauchen. Sie sind weder kulturell noch ökonomisch eine Bereicherung, sondern eine Belastung.

Trotzdem darf fast jeder, der es über die ungesicherten Grenzen Deutschlands schafft und „Asyl!” ruft, dauerhaft bleiben. Als Folge dieser desaströsen Politik ist Deutschland zu einer riesigen Freiluftklapse mutiert, in die mit Vorliebe die Kriminellen und psychisch Kranken der gesamten arabischen und afrikanischen Welt einzuwandern scheinen; vor allem „Männer” sind es, die aus vielerlei Gründen aus ihren Heimatländern „fliehen“ und in den dortigen Staaten ist man teilweise heilfroh, sich ihrer entledigt zu haben. Soll sich Deutschland doch mit ihnen herumschlagen! Politische Gründe für ihre „Flucht”, die ein Asyl im ursprünglichen Sinne des Grundgesetzes, Artikel 16 begründen würden, scheinen die wenigsten zu haben.

Medienframing und Schweigen

Und die Deutschen? Sie halten den Mund – denn jeder, der Angst um seine Heimat hat, der möchte, dass Deutschland das wohlhabende, meist friedliche Land bleiben soll, das es jahrzehntelang nach der Gründung der Bundesrepublik gewesen ist, wird heute als rechtsextrem und neuerdings rassistisch beschimpft. Kurzzeitig wird so ein „Vorfall“, der über die alltäglichen Straftaten von Migranten hinausgeht, in den Medien diskutiert – aber am Ende werden die Taten und ihre Opfer schnellstmöglich vergessen. Sie stören nur den bunten Traum eines Landes, der uns vom Mainstream tagtäglich eingehämmert wird. Daran ändert nicht einmal die türkische Herkunft des getöteten Mädchens etwas.

Ein typisches Beispiel war die Berichterstattung der „Tagesschau” gestern, am Tag dieses bestialischen Verbrechens: Bevor kurz darüber berichtet wurde und man – sichtlich widerstrebend – sogar angab, dass der „mutmaßliche“ Täter ein Asylbewerber aus Eritrea war, wurde der Zuschauer mit einem minutenlangen Bericht über einen Flüchtling, der angeblich von bulgarischen Grenzbeamten an der türkisch-bulgarischen Grenze bei dem Versuch eines illegalen Grenzübertritts angeschossen wurde (Beweise, wer geschossen hatte lagen allerdings nicht vor), subtil so eingestellt, dass „Täter” grundsätzlich die Europäer und „Opfer” grundsätzlich die „Flüchtlinge“ sind.

Ein Offenbarungseid

Logischerweise kann es sich bei dem Vorfall in Illerkirchberg, über den dann anschließend berichtet wurde, nur um einen bedauernswerten Einzelfall handeln, der auf keinen Fall instrumentalisiert werden darf. Zumal über die „Hintergründe“ noch nichts bekannt sei – eine Floskel, die in solchen Fällen grundsätzlich immer gerne zur Beschwichtigung gebracht wird. Während der „Flüchtling” im ersten Fall persönlich vorgestellt wurde, wird den beiden Opfern der Messerattacke seitens der Mainstreammedien auch zukünftig kein Gesicht und kein Name gegeben (ganz im Gegensatz zu türkischen Medien, die über die Tat heute pausenlos berichten). Man wird sich lieber wieder mit dem Täter befassen, der dann meist als „traumatisiert” und „psychisch krank” eingestuft wird, als ob das irgendetwas weniger schlimm machen würde. Mit der sozialen oder religiösen Prägung dieses Mannes hat das nach Ansicht der politisch Verantwortlichen und ihrer Hofberichterstattung in den Mainstreammedien selbstverständlich niemals zu tun. Andernfalls wäre es ja ein Offenbarungseid – denn von dieser Sorte Männer hat man Hunderttausende aufgenommen.

So steuert Deutschland immer schneller seinem – fast ist man geneigt zu sagen: verdienten – Untergang entgegen. Wie im Bild vom Frosch, der sorglos im sich erhitzenden Kochtopf schwimmt, wird man erst, wenn es viel zu spät ist, bereit sein zu realisieren, welche Katastrophe sich hier gerade vollzieht. Jemand, der die Realität nicht verleugnet, bemerkt dies allerdings schon jetzt und überaus deutlich, wenn man etwa eine Zeitlang außerhalb dieses Landes weilte und dann beispielsweise über Frankfurt wieder einreist.

Nicht mehr unser Land

Wenn man dann den Fehler macht und am Frankfurter Hauptbahnhof aussteigt, ist das ein beispielloser Kulturschock: Hier begrüßt einen nicht mehr das saubere, aufgeräumte, liebenswerte Land, das man noch in seinen verblassenden Erinnerungen von früher vor Augen hat – sondern ein verdrecktes, zerfallendes Shithole: Überall Schmierereien an den Wänden; Kot und Dreck auf den Straßen und Fußwegen; verarmte und kaputte Menschen allerorten; Junkies, Horden von arabisch aussehenden Männern und Kopftuchfrauen belagern die Straßen. Deutsch als Sprache ist fast nirgendwo mehr zu hören. DAS ist Deutschland 2022, und die Gebiete, in denen es so aussieht, wachsen ständig.

Da verwundert es nicht, dass immer mehr Menschen vor diesen Zuständen fliehen.

Wie man gerade in allen Tageszeitungen lesen kann, ist der Trend, von den Großstädten aufs Land zu ziehen, sobald man eine Familie gegründet hat, statistisch signifikant geworden: Die biodeutsche Restbevölkerung flüchtet ins vermeintlich noch sichere Umland, um ihren Kindern ein Aufwachsen in Geborgenheit und einem stabilen Umfeld zu ermöglichen – in Verhältnissen also, die in den Großstädten selbst bereits unwiederbringlich verloren gegangen sind. Auch die Familien der beiden Opfer von Illerkirchberg, selbst mit Migrationshintergrund, hatten sich für eine scheinbar idyllisch-harmonische Kleinstadt entschieden – was darauf hindeutet, dass sie nicht in einer migrantischen Blase leben wollten, sondern bereit waren, sich in einer deutschen Kleinstadt zu integrieren, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen.

Es ist zum Verzweifeln

Welch ein verheerender Trugschluss: Man ist nirgendwo mehr sicher. Fast flächendeckend gibt es mittlerweile Flüchtlingsunterkünfte, in denen die „jungen Männer”, über deren Vorgeschichte und Hintergründe sich der deutsche Staat ebenso wenig interessiert wie über ihre Identität, übers ganze Land verteilt werden. Niemand weiß, wieviele Islamisten, Straftäter oder psychisch kranke Menschen darunter sind und als tickende Zeitbomben irgendwann ausrasten. Man quartiert sie inmitten einer (noch) sozial intakten Umgebung ein und setzt das eigene Volk einem lebensgefährlichen Experiment aus, das zunehmend Russischem Roulette gleicht. Rasten dann einige der verantwortungslos auf die Einheimischen losgelassenen Neuankömmlinge aus, treffen sie auf eine ebenso hilf- wie wehrlose Bevölkerung (in derselben Illerkirchberger Asylunterkunft war übrigens bereits vor drei Jahren ein 14-jähriges deutsches Mädchen von Syrern und Irakern vergewaltigt worden). Letztendlich bleibt für jeden Einzelnen nur zu hoffen, nicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen zu sein.

Die Plätze, an denen Blumen und Kerzen daran erinnern, dass da etwas Furchtbares passiert ist, finden sich mittlerweile in vielen deutschen Städten. Sie sind hilflose Akte der Trauer gegen den Wahnsinn unserer Zeit. Wie lange wird dieser Albtraum weitergehen? Ich befürchte, dass am Ende dieser Legislaturperiode – sofern sie regulär erfüllt wird – nichts mehr von dem übrig sein wird, was dieses Land einst ausmachte und was die Welt an Deutschland bewundert hat. Aber wie im Fußball sollen wir uns als Moralweltmeister fühlen, während sich Hohn und Spott im Ausland über die Deutschen ergießen. Es ist wirklich nur noch zum Verzweifeln, und zum ersten Mal befasse ich mich ernsthaft mit dem Gedanken, mit meiner Familie aus Deutschland fort zu gehen – solange das noch möglich ist. Und ich bin da wohl nicht die Einzige. Viele haben diesen Schritt bereits vollzogen.