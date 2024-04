Die Weg in die Verblödung findet ein Ende – wir sind angekommen!

Die intellektuelle Flaggschiff-Sparte der Öffentlich-Linklichen-Verbildungsanstalten des privaten Parteienrechts ist die Disziplin “Unterhaltung für die Generation Z“. Wer einst dachte, der Bodensatz der TV-Verblödung sei in den 1990er Jahren mit der anatomisch anregenden Mopswackelsendung “Tutti Frutti” erreicht oder mit Spieleshows des italienischen Fernsehens erreicht, der wird angesichts des aktuellen Programms des “Zentrums der Finsternis” (ZDF) für die hirnsedierte Jugend eines Besseren belehrt.

Im Vergleich zu solchen Formaten ist das Grunzen von Schweinen im Schweinestall und das Gackern von Hühner auf der wohlbekannten Leiter ein intellektuell-audiophiler Hochgenuß, weil erbaulich, authentisch und echt; alles Attribute, die beim ZDF noch nie auf der To-Do-Liste standen.

Der Höhepunkt abendländischer Kultur

Seit Anfang April hilft beim Resterampen-Kanal “ZDFneo” die Sendung „Neo Tropic Tonight“ wirkungsvoll mit, das Resthirn der Drogen- und Bildungsopfer der Generation „Kleben gegen CO2“ final abzutöten. Auf der ZDF-Webseite wird diese Cerebrum-Vernichtungsschlacht der Gattung Cannae wie folgt beworben: “Comedian Aurel Mertz ordnet in seiner Show die Nachrichtenlage der Woche in seiner gut gelaunten Art ein. Dabei kombiniert er knallharten Wahnsinn und Comedy mit gesellschaftlicher Relevanz.”

Diese gesellschaftliche Revelanz schlägt sich in Themen nieder wie Elefanten, Drugs & Pferdesperma oder Taubenschiss, Brezeltest & sexy Dancemoves. Präsentiert wird dieser Enzephalon-Gnadenschuss von kecken Quotenmigranten, Trashformat-Promis und einem „DRY“-Künstler. Die Bezeichnung „DRY“ leitet sich ab von dem weißen Südafrikaner Jono Dry. Dieser begnadete Zeichner, der bekannt ist für seine eindrucksvollen, hyperrealistischen Bleistiftarbeiten auf großformatigen Papierbögen, kann wirklich was – anders als der selbsternannte ZDF-Kritzler namens Gazelle Vollhase.

Das Publikum und der Bildungsdurchschnitt

Dessen künstlerischen Fähigkeiten bewegen sich zwischen denen eines Weißhandgibbons und eines Schimpansen, aber da er sprechen kann, fiel die Wahl auf ihn und nicht auf einen künstleragenturdisponiblen Primaten aus dem nächstgelegenen Zoo. Vielleicht gehören die Casting-Verantwortlichen aber auch der Gehirn-PS-Zielgruppe an und entschieden sich deshalb für dieses Showtalent… was ist letztendlich vom ZDF schon zu erwarten?

Bemerkenswert ist auch das zu derlei Abgesängen auf Geist und Verstand eingeladene Publikum. Früher mußte man entsprechende Hirntod-Bratzen aus der gesamten Republik mühsam zusammensammeln und dann ins Fernsehstudio transportieren; schließlich gab es damals in jedem Dorf nur einen Dorftrottel. Heute ist das viel einfacher: Die Zahl der Dorftrottel hat sich vervielfacht, und sie belegen mittlerweile die Stühle der Hörsäle der staatlichen Umerziehungsanstalten, um Frauen- und GleichstellungsbeauftragtInnende oder Diversity-Management-Expertinnende zu werden.

Pathologisches Lachen

Wie dem auch sei: Um herausfinden zu können, was genau bei diesem Elitepublikum das Lachen hervorruft, bedarf es einer wissenschaftlichen Untersuchung. Ein Normaldenker kann auf diese psychiatriereife Heiterkeit nur mit höchstem Erstaunen reagieren: Beim pathologischen Lachen handelt es sich nämlich um Lachen ohne einen erkennbaren Auslöser. Möglicherweise hat man es hier mit einem neurophysiologischen Vorgang der Kategorie „Elektrische Impulse im völligen Vakuum“ zu tun.

Folgende Frage ist durchaus angebracht: Welcher irreversible Hirnfunktionsausfall muss im Verstand dieser Mitglieder des Eko-Kobra-Eliteteams ablaufen, damit sie diese Sendung als ulkig und kurios erachten? Die Pointen des Moderators sind nicht einmal flach; sie sind schlichtweg witzlos. Die Gästenden passen sich unverzüglich und geschmeidig dem unterirdischen Niveau an und glänzen ebenfalls durch vollständige Geistlosigkeit bei minimaler Allgemeinbildung. Vielleicht sind die Studiositze ja auch in irgendeiner Weise elektrifiziert, und wenn der Regisseur dieses äsopisch erbrochenen Machwerks Lacher und Beifall für angebracht hält, verpaßt er den Claqueur-Blödianen einen kurzen Stromstoß, sodaß diese artig applaudieren?

Wir sind endlich angekommen!

Sendungen wie diese sind der ultimative Beleg dafür, dass das Wirken politischer Parteien, der Frankfurter Schule und des PISA-Komplexes endlich die ersehnten Früchte zeitigt. Wer blöd ist, der gehorcht besser. Ein fügsameres Volk als das derzeit heranwachsende kann sich kein Machthaber wünschen. Solange diese Wesen ohne Geistesleben auf ausreichend Computerspiele, Drogen, Softdrinks und Fertigpizza zugreifen können, werden sie die Füße still halten und alles akzeptieren, was in der großen und kleinen Politik beschlossen wird. Aldous Huxley, der Autor des dystopischen Romans „Schöne neue Welt“ würde entweder sehr erfreut sein, dass seine Elitefamilienmitverbundenen die Vorgaben glänzend umgesetzt haben – oder er wäre fassungslos bestürzt, dass es so weit kommen konnte. Wie auch immer.

Ein gewisser Ismail Arslanoglu soll einst gesagt haben: “Manche Menschen sind der lebende Beweis dafür, dass Gehirnversagen nicht sofort zum Tod führt.” Dem kann man angesichts der heutigen Situation nur zustimmen.