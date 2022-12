Diversity does not win

Ja, ich geb’s zu: Ich habe das Spiel gestern gesehen. Gott sei Dank haben sich die Spieler vor dem Spiel nicht hingekniet, so wie die bescheuerten Engländer. Obwohl, diesmal hätte es ohne weiteres Sinn gemacht: „Lieber Gott, wehe Du lässt uns verlieren, es pfeift eine Frau!” (keine Aufregung, Mädels, das war ein Scherz!). Als meine Frau mich gefragt hat: „Wer ist denn dieser Schiedsrichter?”, musste ich dann doch grinsen. „Das ist eine Schiedsrichterin, Schatz!“ Sie hat das aber hervorragend gemeistert. Also nicht meine Frau sondern die mit der Pfeife. Den Zähnen nach zu urteilen hätte sie auch Reitsportveranstaltungen pfeifen können. Sorry, ein bissel Macho muss heute drin sein.

Aber zurück zur eigentlichen Sache. Das Spiel! Bereits zur Halbzeit hätte es 4:0 stehen können. Aber es gibt so Tage, da klappt einfach nix. Drüber, knapp am Kasten vorbei oder gehalten von diesem sensationellen Keeper aus Costa Rica. Im anderen Spiel zwischen Spanien und Japan stand es 1:0. Also bis jetzt alles in Butter. Dann aber überschlugen sich die Ereignisse. Costa Rica glich aus. Neuer konnte den Ball nicht halten und langsam beschlich mich das Gefühl, es wird schiefgehen. Wir müssten nur mal wieder einen eintüten. Doch dann tütete es bei uns ein. Costa Rica führte 2:1. In diesem Augenblick wären die Deutschen und die Spanier ausgeschieden. Mittlerweile ging nämlich auch Japan in Führung. Ich kann keine Spiele lesen, dazu schaue ich zu selten, aber man merkte, dass den Jungs aus Costa Rica die Puste ausging.

Folter pur

Es war eine Frage der Zeit, wann Hansi wechselt. Danach fielen 3 Tore und am Ende war es ein 4:2. Jetzt lag alles an Spanien. Und während unser Spiel noch lief – 10 Minuten Verlängerung – hatte sich Japan schon qualifiziert. Trapattoni würde sagen: „Habe fertig”. In der Vorrunde auszuscheiden ist immer bitter, aber ich hörte mich sagen: „Das haben wir dieser vieldiskutierten Binde ‚One Love‘ zu verdanken!” Die war der Presse, der Öffentlichkeit und der Politik wichtiger als Fußball, hatte man den Eindruck. Wir haben gegen unser kollektives Unterbewusstsein verloren. In Deutschland läuft so viel schief zur Zeit, das geht auch an Leistungssportlern nicht spurlos vorbei.

Und nach dem Spiel kam die Guillotine in Form einer Frau in Weiß. Dagegen war die Inquisition der katholischen Kirche ein Nasenwasser. Ich frage mich sowieso, wieso Frauen immer brüllen müssen während der Halbzeitanalyse. Das ist für meine Ohren Folter pur. Wie kann man nach solch einem Spielfiasko fragen: „Hansi Flick, treten Sie jetzt zurück?“ Das ist nicht nur unverschämt, das ist dumm. Und bei Bierhoff stellte sie die gleiche Frage nochmal. Bingo! Ich persönlich hätte dieses Interview spontan verlassen. Das war kein Interview, das war ein Tribunal. Aber es ist, wie es ist.

Den Fußball in Deutschland hat es weit zurückgeworfen. Jetzt fliegt die Mannschaft zurück in ein gespaltenes Land. Das ist auch ein Grund für diese verkorkste WM. Aus Nostalgie Gründen habe ich auf Facebook ein Foto gepostet, das den Rückflug der Nationalmannschaft 2014 aus Brasilien zeigt (siehe unten). Es war wohl der letzte glückliche Moment, den Deutschland je hatte. Denn damals hat Neuer noch alles gehalten. Danach gingen nicht nur fußballerisch die Lichter langsam aus. Und was nehmen wir mit aus dieser WM? „Diversity does not win”.