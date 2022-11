Dringend: Baerbock muss weg

Annalena Baerbock muß weg. Das hat einen simplen Grund. Sie wurde als Außenministerin für Deutschland installiert, agiert aber als Außenministerin gegen Deutschland. Man könnte eine Serie schreiben, bei der man jedes Mal einen anderen der grünen Volksvertretungsdarsteller ins Visier nimmt und begründet, warum er „weg muß”. Die Begründung wäre bei allen dieselbe: Sie agieren nicht für den deutschen Souverän sondern gegen ihn. Sie nützen Deutschland nicht, sondern sie schaden Deutschland – und zwar massiv. Es ginge mit der Forderung nach „weg“ ohnehin nur noch um Schadensbegrenzung. Heute also Annalena Baerbock. Diese Frau zieht den Schaden aus dem Ausland an wie ein Magnet. Allerweil tut sie das unter Mißachtung der Folgen, die gestörte Wirtschaftsbeziehungen zu China für den deutschen Bürger hätte.

Während Kanzler Scholz nach China reist, um dort Schönwetter zu machen, schießt sich die chinesische Presse auf die deutsche Ampelkoalition ein, besonders auf die Außenministerin. Scholz selber scheint hin- und hergerissen zu sein zwischen Flüchen auf seine eigene Außenministerin und dem Wissen darum, daß ihre Entlassung dem Ende seiner eigenen Kanzlerschaft gleichkäme. Die Grünen würden vermutlich die Koalition aufkündigen und in einer neuen Regierungskoalition erneut vertreten sein. Dann allerdings mit einem Kanzler Merz, der die transatlantische Hörigkeit der Frau Baerbock noch viel besser ergänzen würde als Olaf Scholz. Scholz hat die Wahl zwischen der Pest und der Cholera. In dieser Lage tut er das, was er immer tut: Er laviert. Daran, daß die Ampelkoalition platzt, dürfte auch den Gelben nicht das Geringste gelegen sein, da sie damit rechnen müssten, bei einer Neuwahl nicht einmal mehr die 5-Prozent-Hürde zu knacken. Aber es hilft nichts: Baerbock muß trotzdem weg. Eigentlich müsste die große „Reset“-Taste gedrückt werden in einem System, das solche Figuren überhaupt bis in die höchsten Staatsämter spült. Baerbock ist das Resultat eines grundsätzlichen Systemfehlers. Der Systemfehler: Es ist den Parteien gelungen, sich den Staat zur Beute zu machen. Das schreit nach einer sehr grundsätzlichen Reform.

Eine Frage der Selbstachtung

Annalena Baerbock macht den Eindruck eines „braven Mädchens”, das gehorsam tut, was ihm von seinen Förderern aufgetragen wird. Der wichtigste ihrer Förderer ist wahrscheinlich Professor Klaus Schwab, der WEF-Gründer. Baerbock ist einer seiner „Young Global Leaders”, die er allüberall installiert hat. Es gibt nicht einen der ganz Großen in der internationalen Politik und in der Wirtschaft, mit dem Schwab nicht irgendwann einmal konferiert hätte. Von Nixon über Sadat und Saddam und Breschnew bis Obama ist alles dabei. Der Mann hat vermutlich das beste Netz an einflußreichen Kontakten rund um den Globus und ist seit 1971 „im Geschäft”. Damals war Annalena Baerbock noch nicht einmal auf der Welt. So prahlte Schwab bereits öffentlich damit, den kanadischen Premier Justin Trudeau als einen der Seinen installiert zu haben. Etwa die Hälfte der Parlamentarier in Ottawa stehe sozusagen in seinen Diensten. Und Schwab gilt als der Vater des „Great Reset”. Für Schwab ist ein braves, unbedarftes und gehorsames Mädchen wie die deutsche Außenministerin nicht mehr als Wachs in seinen Händen. Den Deutschen hingegen nützt das überhaupt nichts. Die bezahlen bloß dafür, daß Annalena Baerbock die Außenministerin geben darf. Den Nutzen haben andere.

Ihr außenpolitischer Kurs Russland gegenüber ist nicht mehr, als ein demonstratives „Türen zuschlagen”. Wer da noch nach Sinn und Verstand sucht, der sucht vergeblich. Russland wird bis zum Ural immer östlicher Teil Europas sein und diese Tatsache wird alle gegenwärtigen Geostrategen in den USA und auch das WEF überdauern. Das wäre die maßgebliche Perspektive: Geographisch sind Westeuropa und Russland ohne jede Änderungsmöglichkeiten auf der Weltkarte festgetackert. Allein deswegen schon ist die Dämonisierung Russlands nicht im deutschen Interesse. Es führt langfristig kein Weg daran vorbei, sich mit Russland zu vertragen.

Eine Frage der Selbstachtung des Souveräns

Es führt auch langfristig kein Weg an der Wahrheit vorbei. Annalena Baerbock kann so lange behaupten wie sie will, der russische Einmarsch in die Ukraine sei ein verabscheuungswürdiger Bruch des Völkerrechts gewesen, über den sich zu empören allezeit das Gebot der Stunde sei, ohne daß es deswegen wahr würde. Es ist beweisbar, daß das Völkerrecht auf Papier steht und daß es der Westen, namentlich die USA selbst sind, die sich je nach Lust und Laune aussuchen, wann es gelten soll und für wen – und wann und für wen nicht. Es ist nachgerade der Gipfel der Heuchelei, Putin als den Gottseibeiuns zu porträtieren, um zugleich im Fall Saudi Arabien, Iran, Türkei und Aserbeidschan den Mund zu halten. Entweder man hat Prinzipien oder man hat keine. Welche zu behaupten, ohne wirklich welchen zu folgen, ist so überflüssig wie ein Kropf. Die selektiven Wahrnehmungen einer Frau Baerbock, gern mit einer ominösen Moral begründet, entpuppen sich als präferenzutilitaristisches Gemeine & Gefinde, das mit Moral nicht das geringste zu tun hat. Sie gehorcht halt. Nur ihrem Amtseid gehorcht sie nicht. Sie mehrt den Nutzen des deutschen Volkes nicht und wendet auch keinen Schaden von ihm ab, ganz im Gegenteil. Sie mehrt seinen Schaden und wendet jeden Nutzen von ihm ab. Und das alles im Namen einer Moral, die keine ist. Wer in Deutschland braucht eine Annalena Baerbock? – Niemand! Sogar ihre eigenen Kinder scheinen weitgehend ohne ihre Mama auskommen zu können.

Warum zur Hölle ist sie dann noch Außenministerin? – Es ist eine Frage der Selbstachtung des deutschen Souveräns, sich das nicht länger mehr bieten zu lassen. Wenn er sich das noch länger bieten läßt, scheint es um seine Selbstachtung schlecht bestellt zu sein. Hallo Souverän!? Hast du Selbstachtung oder hast du keine? Macht es dir etwas aus, verarscht zu werden – oder macht es dir nichts aus? Gefällt dir, was die Frau Baerbock den lieben langen Tag alles über dich erzählt, zum Beispiel, daß ihr egal ist, was du denkst, oder gefällt dir das nicht? Willst du dir weiterhin von einer überführten Aufschneiderin und Plagiatorin, die keinen geraden Satz herausbringt, die Welt erklären lassen? – Nicht? – Na dann. Du mußt etwas tun, Souverän! Diese Frau gibt keinen Pfifferling auf dein Wohlbefinden! So vernagelt kann man doch nicht sein, um das nicht glasklar zu erkennen!?

Natürlich wäre eine Beendigung der politischen Karriere Baerbocks – per Entlassung aus dem Ministeramt durch Olaf Scholz etwa – keine Garantie dafür, daß sich ohne weitere Änderungen grundsätzlich etwas bessern würde. Eine Chance gäbe es eventuell auf eine andere Außenpolitik, eine, die nicht so überdeutlich aus dem amerikanischen Rektum heraus geführt wird. Bräche man das Problem auf eine rein persönliche Ebene herunter, indem man sagt, daß Baerbock ungeachtet aller politischen Fragen schon ihres zweifelhaften Charakters wegen eine einzige Anfechtung ist für jeden, der auf Logik, Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit noch etwas gibt, dann wäre mit ihrem Rauswurf allein schon wegen der Erleichterung über die Entfernung einer Lebensgefahr etwas gewonnen. Heutzutage kann man sich realistischerweise über eine Schadensvermeidung nicht mehr freuen, weil es keine gibt. Aber eine Schadensbegrenzung wäre unter den Bedingungen auch schon etwas. Im mittelalterlichen Folterkeller brachen schließlich ebenfalls Frohsinn und Heiterkeit aus, wenn es hieß, die tägliche Folter würde heute wegen Folter-Personalmangels von zwei auf nur eine Stunde verkürzt.