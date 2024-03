Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus: Systemmedien reden RKI-Enthüllungen klein

Seit letzter Woche beherrscht die Veröffentlichung der vom „Multipolar“-Magazin freigeklagten Akten des Corona-Krisenstabes des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Schlagzeilen. In einer funktionierenden Demokratie hätte derselbe Schritt längst durch die selbsternannten „Qualitätsmedien“ wie ARD, ZDF, „Spiegel“, „Zeit“ oder „Süddeutsche Zeitung“ erfolgen müssen. Diese zogen es jedoch vor, sich zu fanatischen Handlangern der Corona-Hysterie zu machen. Da kann es nicht verwundern, dass sie versuchen, die skandalösen Inhalte der RKI-Dokumente nach Kräften zu bagatellisieren. Dem „Spiegel“ etwa fiel nichts Originelleres ein, als das „Multipolar“-Magazin einfach mit dem Label „rechts“ zu brandmarken, und ARD-„Faktenfinder“ Pascal Siggelkow erklärte die RKI-Files kurzerhand mal eben zum „Skandal, der keiner ist“. Dabei zog er sogenannte “Experten“ heran, die am Tropf eben des Staates hängen, der für den Corona-Wahn verantwortlich war.

Die Blaupause für diese fieberhaften Bemühungen, die Wahrheit weiterhin zu vertuschen und den Bock zum Gärtner zu machen, indem just die Mittäter von gestern die Aufklärer von heute mimen, hatte Alena Buyx, die berüchtigte Vorsitzende des “Ethikrates” der Bundesregierung, bereits im November geliefert: Auf einer Pressekonferenz hatte sie sich seinerzeit zum Thema Corona-Aufarbeitung ausgelassen.

Buyx wirres Gerede – und eine versteckte Drohung

In einem geradezu slapstickartig-wirren Statement sagte Buyx damals wörtlich: „Das heißt aber ja nicht, dass ich sage, wir sollten nicht aufarbeiten, das ist kompletter Quatsch. Wir sollten das tun, wir machen das auch, aber wir sollten, ich halte das für wichtig, welche Art, das muss dann, wenn man es politisch macht, wirklich gut gestaltet sein, denn meine Sorge wäre, dass diejenigen, die jetzt nach Schuldigen suchen, und zwar ehrlich gesagt, egal ob begründet oder unbegründet, da gibt’s ein tiefes Bedürfnis danach, Schuldige zu suchen und natürlich auch zu sagen, ihr Politikerinnen und Politiker.“

Dann entfuhr ihr – erkennbar unbeabsichtigt – die Wahrheit; an die Medien gerichtet sagte Buyx: „Und im Übrigen, Sie wären da ja nicht außen vor, das wissen Sie ganz genau. Also, das würde ja die Medienschaffenden ganz genauso betreffen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und was weiß ich. Sie sind ja … Da soll Zweifel gesät werden, das ist meine Sorge, dass das genutzt würde, dass Zweifel gesät wird an diesen demokratischen Institutionen, an der Politik insgesamt. Es war alles falsch, war alles böse, sie haben alle falsch berichtet, sie hatten alle den Maulkorb, es war, sie waren gleichgeschaltet und so.“ Eine subtile Drohung – erinnerte Buyx damit doch gewissermaßen an das mafiöse Schweigegebot der Omerta, das die Grundlage jeder kriminellen Vereinigung bildet, indem sie sinngemäß zum Ausdruck: Entweder ihr, die Medien, macht auch weiter bei der Lügerei mit – oder ihr geht mit uns gemeinsam unter. Dass man diese Botschaft anscheinend sehr wohl vernommen hat, liefert eine zumindest hinreichende Erklärung für die Vertuschungsreflexe und verharmlosenden Reaktionen auf die RKI-Files.