Eklat bei Preisverleihung: Applaus für Israel-Hass auf der „Nazinale“   

Stellen Sie sich vor, Sie wären vor zehn Jahren ins Koma gefallen und gestern wieder aufgewacht: Ich bin sicher, in spätestens 24 Stunden würden Sie irre werden, da ein normales Hirn die Orwellschen Umkehrungen, die uns inzwischen beinahe stündlich um die Ohren gehauen werden, nicht verarbeiten könnte. Aktuelles Beispiel: Während bereits eingeladene AfD-Politiker wieder ausgeladen wurden, weil auf der Berlinale niemand mit „Nazis“ kuscheln will, stellt sich ein Regisseur namens Ben Russell – selbstverständlich in ein „Palästinenser“-Tuch gehüllt – auf die Bühne der Filmfestspiele und sagt: „Natürlich stehen wir auch hier für das Leben und wir stehen gegen den Genozid und für einen Waffenstillstand in Solidarität mit all unseren Genossen.“

Und wie reagiert das Berlinale-Publikum? Steht es auf? Gegen Antisemitismus? So wie neulich auf den sogenannten Demos “gegen rechts“? Fast. Also fast hätte es für obigen Blödsinn stehende Ovation gegeben. Es blieb dann allerdings „nur“ bei zustimmendem Gejohle und tosendem Applaus. Das glauben Sie nicht? Dann werfen Sie ruhig mal einen Blick in das nachfolgende Video (ach ja, und falls Sie glauben, schlimmer könne es nicht kommen, sollten Sie einfach darunter weiterlesen):

Während ein längst verblühtes Filmsternchen stolz seine „FCK AfD“-Kette auf der Berlinale präsentiert und sich dabei vorkommt wie Sophie Scholl, nur noch mutiger, fabuliert der „palästinensische“ Filmemacher Basel Adra auf offener Bühne über „zehntausende Menschen“, die von Israel “in Gaza geschlachtet“ worden wären. Und das Publikum? Siehe oben.

Von den über 1.200 Israelis, die von „Palästinensern“ in den letzten Monaten ermordet wurden – nebenbei der schlimmste Massenmord an Juden seit dem Holocaust – scheinen die für die Filmwelt im Grunde völlig unbedeutenden Doku-Regisseure noch nichts gehört zu haben. Was diese Volltrottel hier treiben, ist eine Täter-Opfer-Umkehr in höchster Vollendung:

Ach, und falls Sie glauben, es könnte nicht schlimmer… und so weiter, und so fort: Heute, am Sonntag, wurde auf der Berlinale dann der viel zu oft bemühte Vogel abgeschossen – mit einem Genickschuss. Es passierte nicht direkt auf den Filmfestspielen, dafür auf der offiziellen Twitter/X-Seite „Berlinale.Panorama“: Dort wurden drei Israel-feindliche Grafiken veröffentlicht. Auf einer wird gefordert: „Free Palestine – From the River to the Sea“. Kenner kennen diesen – in Deutschland verbotenen – Deppenspruch, der gern von den Sandleuten auf “Pro-Palästina”-Demos gegrölt wird und nichts anderes bedeutet, als das gesamte Territorium Israels judenrein zu machen. Inzwischen sind die Abbildungen wieder gelöscht, doch nachfolgend zur Dokumentation dieser Schande die Screenshots:

So, liebe Leser, jetzt aber genug im Müll gewühlt! Was noch zu ergänzen wäre: Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist nun endgültig rücktrittsreif. Und damit das hier nicht allzu unappetitlich endet, bekommt die reizende Anna Schneider das Schlusswort. Die Chefreporterin der “Welt” schrieb auf Twitter/X: „Auf der Berlinale kam es am Samstagabend zum Eklat. Mehrere ausgezeichnete Künstler warfen dem jüdischen Staat vor, einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen, schwiegen aber zum Massaker der islamistischen Hamas-Terroristen an 1200 Israelis sowie der Verschleppung hunderter Geiseln.“

Ach, Mist, das hab ich Ihnen doch alles längst erzählt! Na, dann bekommt eben der Aktivist Ali Utlu das Schlusswort (ebenfalls von Twitter/X): „Nach der documenta nun auch die Berlinale. Der Antisemitismus der ,Kulturschaffenden’ in Deutschland sitzt so tief wie 1933. Sie merken es nur nicht.“