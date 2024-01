Entlassung Roland Hartwigs durch Alice Weidel: Ein taktisches Desaster

Dass sich AfD-Co-Chefin Alice Weidel – im Zuge der medialen Kampagne gegen die AfD wegen des von der Plattform „Correctiv“ skandalisierten Treffens angeblicher Rechtsradikaler in einer Potsdamer Villa im November – mit sofortiger Wirkung von ihrem Referenten Roland Hartwig getrennt hat, ist leider das fundamental falsche Signal. Der 69-jährige ehemalige Bundestagsabgeordnete, einstiger Chefjurist der Bayer AG, hatte an der Zusammenkunft teilgenommen, bei der völlig legitime und brennende Themen wie etwa die überfällige Remigration nicht aufenthaltsberechtigter Personen, Straftäter und illegaler Zuwanderer diskutiert worden. Die im Zuge einer offenkundigen Kampagne aufgestellten Behauptungen, angeblich sei dort die “Deportation” oder “Vertreibung” von Millionen Menschen erörtert worden sei, ist eine infame und bösartige Unterstellung. An dem Treffen war auch nichts Grundgesetzwidriges – wie gestern im Innenausschuss sogar offen vom stellvertretenden Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz einräumen musste. Dennoch wird das Lügenmärchen von einer Art Wannseekonferenz 2.0 weiter durch die Medien befeuert

Statt nun also klar darauf hinzuweisen, dass erstens keiner der anwesenden AfD-Mitglieder bei diesem privaten Treffen in seiner Eigenschaft als Parteivertreter zugegen war (und dort auch überhaupt keine Entscheidungsträger saßen), und zweitens dort auch nichts in irgendeiner Weise Verpöntes oder Strafbares gesagt oder gefordert wurde, setzt Alice Weidel mit ihrer Distanzierung von Hartwig leider das gegenteilige Signal – indem sie den Eindruck erweckt, hier sei ein Fehler gemacht worden, für den man sich entschuldigen und deshalb nun wieder “Vertrauen” herstellen müsse. Statt zu unterstreichen, dass es sich dabei um einen bewusst inszenierten Skandal handelte, um gegen das anhaltende Umfragehoch der AfD anzugehen, bestätigt Weidel damit scheinbar die These vom nächsten AfD-Skandal. Die angemessene Reaktion wäre gewesen, öffentlich zu bedauern, nicht selbst an dem Treffen teilgenommen zu haben, und zu betonen, dass das Thema Remigration nicht in klandestine Salons abgelegen Hotelvillen gehört, sondern als oberster Tagesordnungspunkt ins Bundeskabinett.

Der Anti-AfD-Kampagne neue Munition geliefert

Angeblich wurde der Arbeitsvertrag mit Hartwig „im beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst. Doch schon kurz nach Bekanntwerden der Trennung dämmerte vielen Parteimitgliedern, dass sich Weidel mit diesem Schritt und ihrer Partei ein klassisches Eigentor geschossen hat. Der erzeugte Eindruck, die AfD hätte ein schwarzes Schaf aus ihren Reihen entfernt, scheint abermals die These zu bestätigen, die AfD hätte ein Problem mit vermeintlich rechtsradikalen Mitgliedern, gegen das die Führung ankämpfe. Im Fall Hartwigs, eines der sachlichsten, intelligentesten und integersten Vertreter der AfD, ist dieses Ondit nachgerade absurd. Zweifel werden nun auch laut an Weidels menschlichen und professionellen Führungsqualitäten: Statt sich vor ihren unter Beschuss geratenen Referenten zu stellen und darauf zu pochen müssen, dass die Rückführung zahlloser illegaler Migranten nicht nur kein Verbrechen, sondern rechtstaatlich völlig legitim ist (und übrigens von der riesigen Mehrheit der Deutschen ersehnt wird), liefert Weidel der hysterischen Anti-AfD-Kampagne neue Munition.

AfD-Migrationsexperte Dr. Gottfried Curio betonte, der Verfassungsschutz habe ausdrücklich erklärt, der sich regelmäßig treffende Gesprächskreis sei für ihn “nicht relevant”. Es gebe zudem keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die AfD-Teilnehmer einzelne womöglich übersteigerte Vorstellungen von „Remigration“ zu eigen gemacht hätten, wie sie ein einziger Teilnehmer – Martin Sellner als Chef der Identitären Bewegung – in seinem Vortrag als Diskussionsbeitrag vorgebracht habe (dabei geht es um die Forderung, in bestimmten Fällen eine Aberkennung der Staatsbürgerschaft gesetzlich wieder zu ermöglichen). Wenn also nicht einmal der von Nancy Faeser völlig auf links gedrehte Verfassungsschutz, der sich unter seinem Präsidenten Thomas Haldenwang ansonsten bereitwillig und unter völliger Aufgabe seiner Neutralitätspflicht am innenpolitischen Kampf gegen die AfD beteiligt, die Behauptung stützen kann, die AfD schwelge in “Deportations”-Phantasien – was soll dann Weidels Einknicken vor dem politisch-medialen Kesseltreiben? Offenbar will sie die Lektion nicht wahrhaben, die vor ihr alle anderen auf Beschwichtigung, Kompromiss und Einlenken des Gegners setzenden Ex-Funktionäre lernen mussten (Meuthen lässt grüßen): Dass Distanzeritis nicht honoriert wird, und dass am Ende nichts und niemand das politmediale Establishment von seinem Feldzug gegen die AfD abbringen wird – und zwar völlig ungeachtet dessen, was sie tatsächlich fordert oder tut. Mit Hartwigs Entlassung hat sie selbst den Kopf in die Schlinge gesteckt.