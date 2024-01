EU will KI-gestützte Totalüberwachung des gesamten öffentlichen Raums

Seit etwas über einem Jahr steht das Thema Künstliche Intelligenz (KI) nun prominent auf der globalen Tagesordnung. Die neue Technik schreitet mit erschreckender Geschwindigkeit voran und bedroht nicht nur Millionen von Arbeitsplätzen, sondern auch die individuelle Freiheit, die ohnehin überall zurückgedrängt wird. In der Politik wittert man die Chance, Bespitzelung und Kontrolle der Bürger, die spätestens seit Corona voll in Fahrt gekommen sind, weiter zu perfektionieren. Die EU plant eine KI-Verordnung, die die faktische Totalüberwachung des öffentlichen Raumes ermöglichen würde. Als Vorwand dafür gilt die Suche nach vermissten Personen oder die akute Gefahr von Terroranschlägen. So wie die Bekämpfung von Kinderpornographie als Vorwand für die umfassende Chatkontrolle herhalten musste, die die EU vorangetrieben hat, soll nun erneut eine tendenziell scheinbar positive Begründung für höchstgefährliche Maßnahme vorgeschoben werden.

Gegen den Willen des EU-Parlaments und mit allen Tricks gelang es der spanischen Ratspräsidentschaft und den Mitgliedstaaten, ein kategorisches Verbot der „biometrischen Fernüberwachung“, wie es vom Parlament gefordert worden war, zu unterlaufen und sie in Ausnahmefällen zuzulassen. Zudem dürfen Behörden gespeicherte Aufnahmen aus Überwachungskameras im Nachhinein durchsuchen, um darauf eine Person zu identifizieren. Auch hier scheiterte das Parlament jedoch mit seiner Forderung nach einem Verbot solcher Maßnahmen. Im Entwurf vom 22. Dezember gibt es keine Einschränkungen. Es heißt lediglich, das System dürfe nicht eingesetzt werden, „ohne dass ein Zusammenhang mit einer Straftat, einem Strafverfahren oder der Verhütung einer tatsächlichen und gegenwärtigen oder tatsächlichen und vorhersehbaren Gefahr einer Straftat“ besteht.

Keine Grenzen mehr für umfassende automatisierte Kontrollen

Mit solchen Gummibegriffen sind der beliebigen Bespitzelung kaum noch Grenzen gesetzt. Sollte sie sich durchsetzen, würde etwa auch die nachträgliche Gesichtserkennung, wie sie nach den gewaltsamen Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg 2017 angewandt wurde und über die seit Jahren ein Rechtsstreit zwischen der Polizei und der Hamburger Datenschutzbehörde im Gange ist, nachträglich rechtmäßig. „Natürlich gibt es immer noch das bestehende Datenschutzgesetz, wonach die polizeiliche Verarbeitung biometrischer Daten erforderlich sein muss. Unsere Befürchtung ist jedoch, dass der AI Act, der besagt, dass die nachträgliche biometrische Fernidentifizierung für jedes Verbrechen verwendet werden kann, die Interpretation dessen, was genau als ’notwendig‘ gilt, aufweichen könnte“, erklärte Ella Jakubowska von der Bürgerrechtsorganisation EDRi.

Behörden könnten mit diesem Text die nachträgliche biometrische Überwachung von Demonstrationen rechtfertigen, wenn dort Straftaten verübt wurden oder auch nur „vorhersehbar“ und damit zu erwarten seien. Selbst ein banaler Ladendiebstahl oder die illegale Übernachtung in Park würde die Maßnahme bereits rechtfertigen. „Alles in allem ist die Einigung eine Menschenrechtskatastrophe in Bezug auf die biometrische Überwachung“, so Jakubowska weiter. Der EU-Entwurf sieht weiterhin vor, dass Behörden mit der Überwachung beginnen und sich dafür noch bis zu 48 Stunden danach eine Erlaubnis holen könnten. Wenn die Überwachung lediglich zur „ersten Identifizierung eines potenziellen Straftäters“ dient, ist gar keine Genehmigung erforderlich.

Bedrohung für die Bürgerrechte

Was „erste Identifikation“ bedeuten soll, ist jedoch – wohl ganz bewusst – nicht näher definiert. In dem Entwurf sei völlig unklar, „ab wann eine biometrische Identifizierung nicht mehr als ‚Echtzeit‘, sondern als ’nachgelagert‘ gilt“, kritisierte Svenja Hahn, die Schattenberichterstatterin der liberalen Fraktion des Europaparlaments. Auch sie kommt zu dem Schluss, dass der nachverhandelte Text eine Bedrohung für jegliche Bürgerrechte sei. Statt dem Richtervorbehalt könne jetzt jede administrative Behörde den Einsatz von Systemen genehmigen, sowohl davor als auch danach. „Selbst geringfügige Ordnungswidrigkeiten könnten durch Gesichtserkennung verfolgt werden. Das wäre ein völlig unverhältnismäßiger Einsatz biometrischer Technologie.“

Derzeit scheint es kaum noch möglich, substanzielle Änderungen an dem Entwurf vorzunehmen. Es droht also eine neue massive Welle staatlicher Überwachung, bei der jeder, ob schuldig oder nicht, zwischen die Mühlsteine der Justiz geraten kann. Die Menschen werden dann schon instinktiv immer ängstlicher und vorsichtiger werden, weil kaum noch Rechtssicherheit darüber herrscht, unter welchen Voraussetzungen ihnen polizeiliche Repressalien drohen. Der dystopische Alptraum im einst freien Westen nimmt immer konkretere Gestalt an.