Fahrerflucht, Übergriffe auf Ärzte und Sanitäter: Das asozialste Deutschland aller Zeiten

Die Verrohung der Gesellschaft, der Verlust von ethischen Verhaltensrichtlinien und all dem, was einmal Erziehung zum „guten Menschen“ ausgemacht hat, wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Ausgerechnet in Deutschland – dem Land, das sich so hypermoralisch wie nie gibt und im Verhältnis zwischen Staaten, freilich hochselektiv, solidarische „Werte“ und Anstandskategorien beschwört (Beispiel Ukraine), die im Miteinander seiner Bewohner immer weniger Bedeutung haben.

Im besten Deutschland aller Zeiten ereignen sich tägliche Abscheulichkeiten, die die reizüberfluteten und abgestumpften Medienkonsumenten schon gar nicht mehr empören. Kommt die gesellschaftliche Debatte dann doch einmal auf dieses Thema, dann wird auch hier der übliche weiße Elefant im Raum ausgeblendet – und so getan, als handele es sich um eine kulturunabhängige allgemeine Entwicklung, die nichts mit der ethnischen, religiösen und kulturellen Änderung Bevölkerungszusammensetzung zu tun habe, sondern allenfalls generationenbedingt sei („die Jugend von heute…”). Tatsächlich pfeifen es die Spatzen von den Dächern – und wer nicht blind ist, dem muss es auch auffallen -, dass bei vielen besonders verwerflichen Straftaten, sozialschädlichen oder „unsolidarischen” Alltagsereignissen zumeist Problemmigranten unterschiedlicher Provenienz maßgeblich beteiligt sind.

Korrelation mit prekärer Zuwanderung offensichtlich

Dies betrifft nicht nur typische Delikte wie „Ehrenmorde”, Gruppenvergewaltigungen, Messerstechereien, Clan-Kriminalität, Schlepper- und Schleuseraktivitäten, Waffen- und Drogenhandel, organisierter Bandendiebstahl oder „Enkeltrick”-Betrug, die ganz überwiegend von Vertretern neuralgischer Zuwanderergruppen verübt werden. Auch bei Vergehen wie Sozialbetrug, Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung scheint die zunehmende Häufung der Fälle direkt mit der sich ausbreitenden bunten „Vielfalt“ in Deutschland zu korrelieren.

Das, was einst als asozial und gesellschaftlich verachtungswürdig galt, ist heute weiterverbreitet – was insofern gar nicht weiter verwundert, als es immer weniger Gemeinschafts- und Identitätsstiftendes gibt in einer in zahllose Parallelgesellschaften und Submilieus zerrissenen Bevölkerung. Dass hier am Ende jeder nur noch an sich selbst denkt, auch die schwindenden Deutschen, ist Folge dieser Entwicklung. Im ländlichen Raum, wo die Bevölkerung noch unter ihresgleichen und homogen ist, zusammenhält und soziale Werte noch etwas zählen, ist die „Welt noch in Ordnung” – doch auch hier wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die schönen bunten neuen Verhältnisse das Gewachsene und Tradierte killen.

Christentum und Nächstenliebe haben ausgedient

Eine Rolle hierbei spielt auch – einhergehend mit dem Bedeutungsverlust beider christlicher Konfessionen – die anhaltende Herausdrängung christlicher Werte aus Politik, Erziehung, Justiz und anderen gesellschaftlichen Bereichen. Die Soziallehren der Kirchen haben anscheinend ausgedient. Wo das höchste Gebot „Unterwerfung” lautet (wörtlich: „Islam”), ist Nächstenliebe sekundär. Der Begriff ist auch im abgeschwächten, übertragenen Sinn stark aus der Mode gekommen; man könnte auch von der Schweitzer’schen „Ehrfurcht vor dem Leben“ (der anderen!), vom Kategorischen Imperativ oder von Respekt gegenüber anderen reden. Nichts davon hat heute mehr Bestand, dies alles ist am Schwinden.

Wer etwa nur den Begriff „Fahrerflucht“ googelt, der wird praktisch an jedem beliebigen Tag des Jahres mehrere keine 24 Stunden alten Meldungen finden, die zum Teil schockierende Beispiele einer menschenverachtenden, in keiner Weise mitfühlenden Ichbezogenheit zeigen. Rückgrat- und Charakterlosigkeit, situativer Opportunismus und reine Egozentrik sind die prägenden Eigenschaften im Abzocker- und Beutestaat Deutschland. Gestern erst ereignete sich auf der A57 im Ruhrgebiet ein besonders abscheulicher Fall von Fahrerflucht, als drei „Männer” mit einem geklauten Audi einen Unfall verursachten, das Unfallopfer schwerverletzt und eingeklemmt im Wrack des von ihnen gerammten Caddys zurückließen und in den Wald flüchteten.

8.000 Polizeieinsätze an Berliner Kliniken pro Jahr

Ein weiteres Phänomen ist – ebenfalls einhergehend mit dem Anstieg der Migration aus tribalistischen Gesellschaften, in denen Lineage und Großfamilien eine völlig andere Bedeutung als hierzulande haben – die seit Jahren steigende Zahl von schweren Übergriffen auf Ärzte, Notfallassistenten und Pflegepersonal. Familienangehörige halten sich an keine Regeln mehr, bedrohen Mediziner, Retter und Helfer und missachten in Krankenhäusern Sicherheitsvorkehrungen. Für Aufsehen sorgte vergangenen Monat die Meldung, dass es jährlich alleine in der Hauptstadt rund 8.000 Polizeieinsätze in und an den Berliner Kliniken gibt. Ärzte und Pfleger werden hier fast täglich bedroht oder körperlich attackiert – und in vielen Fällen weisen die Täter einen Bezug zum Clan-Milieu auf. In der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage machte der Berliner Senat Angaben zu den Einsätzen für 63 Einrichtungen für den Zeitraum von 2018 bis 2022.

In anderen Bundesländern, wo das Problem von der Politik wie üblich totgeschwiegen wird, liegen entsprechende Daten gar nicht erst vor; offenbar will man die indigene deutsche Bevölkerung nicht verunsichern – oder man will den Personalnotstand im Gesundheits- und Pflegewesen nicht noch weiter akzelerieren, der zwangsläufig droht, würde die tatsächliche Gefahr für körperliche Unversehrtheit seitens der Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern bekannt.

Importierte Verhaltensmuster

Die bayerische Landesregierung etwa bügelte eine entsprechende Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Martin Böhm nach der Zahl der Polizeieinsätzen in den Kliniken des Freistaates mit der Begründung ab, diese Information sei „mit vertretbarem Aufwand“ nicht zu beschaffen. Böhm entgegnete hierauf erzürnt: „Sollen die bayerischen Bürger etwa nicht wissen, ob Polizeieinsätze in Krankenhäusern mittlerweile auch im Freistaat eine beachtliche Größenordnung erreicht haben?”

Aggressive Männergruppen, die Feuerwehrleute, Ersthelfer oder Rettungssanitäter im Einsatz bedrohen; „Familienangehörige”, die in die Notaufnahmen oder sogar OP-Säle vordringen und Ärzte unter Druck setzen; „ausländische Mitbürger”, die zugleich jene, die nicht zu ihrem Stamm oder Clan gehören, auf der Straße verbluten lassen oder eher als Gaffer zuschauen, statt erste Hilfe zu leisten, weil sie ihr Leben lang verinnerlicht haben, dass man für „Fremde“ keinen Finger rühren müsse, weil ja nur das eigene Blut heilig ist: All dies sind Entwicklungen, die garantiert in keiner europäischen Tradition stehen und auch nicht ohne weiteres mit einer allgemeinen „Verrohung“ oder einer Vernachlässigung der Erziehung erklärt werden können. Es sind genau die Verhaltensmuster, die aus den sozial depravierten und zivilisatorisch rückständigen Herkunftsstaaten einer wachsenden Zahl an Problemmigranten nach Deutschland mitgebracht wurden – und die sich in den Parallelgesellschaften der konsequent jede Integration Verweigernden, aber auch vieler jüngerer Neuankömmlinge erhalten und weiter fortsetzen.