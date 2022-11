Fatale „Tipps”: Energiesparen an der falschen Stelle kann tödlich sein

Ein 63-Jähriger fällt einer der zahlreichen lebensgefährlichen „Spar-Maßnahmen” zum Opfer, zu der die Regierung die Menschen in diesem Land anstiftet: Er stirbt an der Legionärskrankheit. Diese wird unter anderem durch Legionellen im Leitungswasser ausgelöst. Was war geschehen? Der Gas-Durchlauferhitzer im Mietshaus des Mannes war – ganz im Sinne der grünroten „Durchhalten-und-uns-unterhaken”-Appelle – auf den Energiesparmodus gestellt gewesen und erhitzte das Warmwasser nicht mehr genug. Die Folge: Legionellen konnten sich im Trinkwasser vermehren, nach nur einer Woche führte dies zum Tod des Mannes.

In Baufachzeitungen und Fachpublikationen wird ausdrücklich betont, wie wichtig die Erhitzung von Wasser zur Abtötung von Legionellen und sonstigen gefährlichen Erregern ist: „Das Erhitzen von Wasser und wasserführenden Systemen gilt als sicherer Weg zur Bekämpfung von Legionellen. Bei 70°C werden die Keime schon nach wenigen Sekunden abgetötet. Der Warmwasserspeicher sollte durch eine automatische Schaltung mindestens einmal wöchentlich auf 60°C erhitzt werden (Legionellenschaltung). Ab etwa 55°C vermehren sich die Bakterien nicht mehr und sterben mit steigenden Temperaturen zunehmend rasch ab”, heißt es etwa hier. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass in einem Land, das drei Jahre hysterischen Infektionsschutz und Desinfektionsrituale betrieben hat, jetzt plötzlich derart fahrlässig mit der Gesundheit von Menschen umgesprungen wird.

Fataler Regierungskurs

Der tragische Todesfall ist zwar (noch) ein Einzelfall, aber dennoch häufen sich bereits die Horrornachrichten über Verdunkelungen, heruntergedrehte Heizungen oder freiwilligen Stromabschaltungen, die das ganze Ausmaß der Schäden auf den Punkt bringen, die unsere unfähige Regierung anrichtet. Denn wegen der völlig verfehlten, ideologischen Energiepolitik suchen mittlerweile Millionen Deutsche nach Mitteln und Wegen, beim Energieverbrauch „Kosten” zu sparen und zugleich noch scheinbar „solidarisch“ aufeinander Rücksicht zu nehmen. Bei diesem fatalen Kurs war es leider nur eine Frage der Zeit, bis es erste Opfer zu vermelden gibt. Nicht abgetötete Keimen im Trinkwasser sind dabei nicht das einzige Problem: Weitere Meldungen, etwa auch zu Schimmelbefall und Schädigung der Bausubstanz, werden bestimmt nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Unter dieser katastrophalen, unendlich dummen und ideologischen Politik müssen wir Bürger nun alle leiden – und manche müssen sie, wie sich zeigt, sogar mit ihrem Leben bezahlen. So kann und darf es nicht weitergehen! Ich hoffe inständig, dass mehr und mehr Wähler erkennen, dass man solchen regierenden Saboteuren unmöglich nochmals seine Stimme geben kann.