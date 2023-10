Freiburg und die Flüchtlinge: Das Ende der Illusionen

Die Folgen der millionenfachen Massenmigration nach Deutschland sind so verheerend, dass selbst in den verblendetsten Resthabitaten wohlstandsprogressiver Willkommens-Multikulti-Apostel langsam die hässliche Realität Einzug hält. Das gilt auch für das notorisch grüne Freiburg: Angesichts von rund 160 migrantischen Jungmännern, die jeden Monat in die einst so beschauliche Universitätsstadt strömen, müssen auch die größten Migrationsfans einräumen, dass die Kapazitäten endgültig erschöpft sind. Die Kriminalität explodiert, man muss auf Turnhallen zurückgreifen, um die “Ankommenden” unterzubringen. In die lokale Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) wurden so viele Feuerzeuge, Gasbrenner, Stangen und Messer geschmuggelt, dass ein Metalldetektor am Eingang installiert werden musste. 30 Sicherheitsleute, die das Heim eigentlich vor Anschlägen böser „Rechter“ schützen sollten, bemühen sich nun darum zu verhindern, dass die Bewohner sich gegenseitig umbringen.

Bereits Ende Januar gab es fünf Großeinsätze der Polizei innerhalb von 15 Stunden; Teile der Innenstadt wurden zu No-Go-Areas, weil dort afrikanische “Flüchtlings-”Banden die Straßen unsicher machten. Diebstähle und Drogenhandel steigen an. Die ethnischen Konflikte in der EAE verlagern sich zunehmend in den öffentlichen Raum: Syrer sind neidisch auf die Ukrainer, weil diese sofort Bürgergeld erhalten; Prügeleien und Messerattacken zwischen Muslimen und “ungläubigen” Flüchtlingen sind an der Tagesordnung, sexuelle Übergriffe gehen durch die Decke. Selbst linken weltoffenen Freiburger Studentinnen dämmert inzwischen, dass man „mit den Flüchtlingen wahnsinnig aufpassen muss, im Umgang“, wie “t-online” eine befragte junge Frau zitiert. Die Stimmung wird immer angespannter; viele Bürger trauen sich, wenn überhaupt, nur noch, sich anonym zu äußern – aus Angst vor Repressalien.

Gestern “Wir haben Platz” brüllen, heute Brandbriefe schreiben

Ende September beteiligte sich sogar der parteilose, jedoch von einem linken Bündnis ins Amt gebrachte Oberbürgermeister Martin Horn – einst ein Verfechter der “Wir haben Platz”- und “Sichere Häfen“-Politik – an einem Brandbrief mehrerer baden-württembergischer Städte an die grün-schwarze Landesregierung. „Die Jugendämter der unterzeichnenden Stadt- und Landkreise stehen seit einem ganzen Jahr unter massivem Druck und gelangen dabei an die Grenzen der Machbarkeit“, hieß es darin. Auch im Landtag ist die Migration das alles beherrschende Thema. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann musste einräumen: „Ich will uns nichts vormachen: Die Stimmung im Land ist aufgeheizt. Die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, schmilzt uns gerade weg bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein!”

Auf das Eingeständnis des Totalscheiterns der eigenen Fahrlässigkeit und ideologischen Verbohrtheit folgen nun die üblichen Phrasen der Ratlosigkeit: Man müsse “konsequenter abschieben” und diejenigen, die hierbleiben könnten, “integrieren”. Das koste schon “genug Kraft”. Abgesehen davon, dass es sich dabei um ganz vergebliche Kraftanstrengungen handelt, da diesbezüglich ohnehin nichts passieren wird: Bis vor kurzem wurde jeder, der solche elementaren Wahrheiten ausgesprochen hat, noch umstandslos als rechtsextrem gebrandmarkt. Auch im weiteren Umland wirkt das Freiburger Beispiel bereits abschreckend. Als Mitte Juli im 100 Kilometer entfernten Burladingen eine Infoveranstaltung stattfand für ein neues Flüchtlingsheim (das passenderweise im Stadtteil “Killer” – er heißt tatsächlich so – geplant ist) , war der Protest so massiv, dass der dortige Landrat die Flucht ergriff.

Die Stimmung ist, in ganz Deutschland, endgültig auf dem Siedepunkt angekommen. Dennoch ist nicht zu erwarten, dass die Politik die Kehrtwende schafft. Dazu ist der Wille nicht stark genug. Die Entwicklung hin zur immer weiteren Ghettoisierung der Gesellschaft ist somit wohl unumkehrbar.