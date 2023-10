Fuellmich-Affäre: Warum wir auch keinen alternativen „Helden” vertrauen dürfen

Vor wenigen Tagen machte die Verhaftung des zuvor eigentlich in der Versenkung verschwundenen, zu Corona-Hochzeiten jedoch als Rebell gefeierten Rechtsanwalts Reiner Fuellmich Schlagzeilen. Vorgeblich aufgrund der politischen Verhältnisse in Deutschland, allen voran der Verfolgung Andersdenkender in der Corona-Zeit, war Fuellmich wohl nach Mexiko ausgewandert, wurde nun jedoch aufgrund eines internationalen Haftbefehls nach Deutschland ausgeliefert – wo er sich nun wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft in Göttingen befindet.

Konkret wird ihm die Veruntreuung von Spendengeldern in Höhe von 700.000 Euro, die er zum Teil auch an seine Frau überwiesen haben soll, zur Last gelegt. Teilweise soll er das Geld verprasst oder zur Tilgung von Krediten aufgewandt haben. Diese Untreue werfen ihm seine ehemaligen Kollegen vor; darunter auch Viviane Fischer vom “Corona-Ausschuss”, durch den der Rechtsanwalt erst einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Für ebendiesen Ausschuss war von Fuellmich und Fischer immer wieder um Spenden gebeten worden, so dass am Ende wohl die eine oder andere Million zusammenkam. In den meist mehrstündigen Sitzungen – sechs bis sieben Stunden waren keine Seltenheit -, die auf YouTube und anderen Videoportalen ausgestrahlt wurden, kamen immer wieder die verschiedensten Gegner der sogenannten Gesundheitsmaßnahmen sowie Impfungen zu Wort. Selbst hochkarätige und renommierte Personen wie Sucharit Bhakdi oder der Mediziner und ehemalige SPD-Politiker Wolfgang Wodarg, der inzwischen ebenfalls nicht mehr gut auf Fuellmich zu sprechen ist, waren dort des Öfteren zugegen.

Vortäuschung einer Sammelklage

Neben der Veruntreuung von Spendengeldern in hoher sechsstelliger Höhe wird Fuellmich ebenfalls die Vortäuschung einer Sammelklage gegen Christian Drosten, für die ebenfalls fleißig gespendet wurde, zur Last gelegt. Auch ich habe damals Fuellmich im Internet verfolgt und meine mich zu erinnern, wie er zu Beginn der Corona-Zeit vor gut drei Jahren mit großem Getöse diese Sammelklage in Amerika ankündigte, und dann rund ein Jahr später die Leute, die ihm vertrauten, immer wieder auf später vertröstete und Wischi-Waschi-Antworten gab wie etwa die, die Verfahrensvorbereitung dauere einfach noch ein wenig. Eine Klage hat er bis heute offenbar nicht eingereicht – und falls doch, dann war sie ganz sicher nicht erfolgreich.

Natürlich kennen wir hier nicht sämtliche Details und deswegen lässt sich als Außenstehender auch schwer sagen, was an den Vorwürfen gegen Fuellmich nun im Einzelnen stimmt oder nicht. Fakt ist jedoch, dass sich der Anwalt zumindest hochgradig unseriös verhalten hat, was alleine schon ein Unding ist, und keine saubere Trennung zwischen Spendengeldern und privaten Geldern vorgenommen hat. Die Hinweise auf Veruntreuung sind jedoch erdrückend und daher sollten wir sie – anders als seine Anwältin – auch keinesfalls als haltlos abtun.

“Füll mich”

Fakt ist: mit seiner angeblich geplanten, nie verwirklichten Sammelklage hat sich Fuellmich, dessen Nachname inzwischen für viele einstige Weggefährten Programm ist (“Füll mich“) als schillernde Figur und zudem wohl standeswidrig agierender Anwalt erwiesen; und wenn seine ehemaligen Kollegen ihm Veruntreuung von Spendengeldern vorwerfen, dann können wir eigentlich auch davon ausgehen, dass da etwas dran ist. Denn warum sollte jemand so etwas Ungeheuerliches ohne den geringsten Beleg behaupten?

Nichtsdestotrotz möchte ich hier keinesfalls den Umgang der deutschen Justiz mit Unbotmäßigen verharmlosen, denn es ist gut denkbar, dass der einstige Gegner der Corona-Maßnahmen, der übrigens auch einmal Kanzlerkandidat der „Basis” war, nun im Knast wie ein Aussätziger behandelt wird und möglicherweise – genau wie einst Michael Ballweg oder der impfkritische Arzt Heinrich Habig – unverhältnismäßig lange in U-Haft versauern darf.

Auch politisch Gleichgesinnte mit Vorsicht zu genießen

Fakt jedoch ist, dass wir es hier mit einer weiteren prominenten Figur aus der alternativpolitischen Szene zu tun haben, die von manch einem einst wie ein Messias gefeiert wurde, gegen die jedoch nun vermutlich völlig zu Recht ermittelt wird und die sich als Scharlatan entpuppt hat. Auch der eben erwähnte Michael Ballweg, der fatalerweise gemeinsame Sache mit “Reichsbürgern” gemacht hat und obendrein eine App zur Überwachung von Mitarbeitern entwickelt hat, ist ganz gewiss kein Heiliger und wurde zu Unrecht als solcher stilisiert.

Skeptisch müssen wir auch gegenüber Personen wie der AfD-Politikerin Alice Weidel sein, welche zu Beginn des Corona-Wahns ein Einreiseverbot für Menschen aus sogenannten Corona-Risikogebieten forderte, dann jedoch plötzlich eine Rolle rückwärts vollzog und auf einmal einen auf Maßnahmengegnerin machte. Hier handelt es sich allerdings nur um Inkonsequenz, nicht um eine strafbare Handlung. Ganz allgemein jedoch sollte unser Fazit lauten, dass wir prominenten Figuren, ganz gleich, wo sie politisch stehen, stets kritisch begegnen sollten und ihnen und dem, was sie sagen, nicht blind vertrauen. Das gilt vor allem für selbststilisierte “Widerstandskämpfer” und leider haben wir es gerade in der alternativen Szene, unter den “Fundraisern” gegen das System und all den berüchtigten “Bettel-Patrioten”, allzu oft mit Wölfen in Schafspelzen zu tun, weshalb wir stets objektiv bleiben und über den Tellerrand schauen sollten. Nur weil jemand politisch ähnlich tickt wie wir, muss er nicht auch ein aufrichtiger Mensch sein.