Galoppierende Übersterblichkeit und Impfung: Nichts hat mit nichts zu tun

In einem ausführlichen Artikel nimmt sich der „Mitteldeutsche Rundfunk” (MDR) der derzeitigen hohen Übersterblichkeit an und spekuliert über die möglichen Gründe. „Aktuell ist die Sterblichkeit deutlich gestiegen”, heißt es da von Redakteurin Hanna Lohoff. Weiter führt sie aus: „Laut Statistischem Bundesamt lag sie Anfang Oktober 20 Prozent über dem Mittelwert der Jahre 2018 bis 2021. Für Experten und Expertinnen hat der Trend verschiedene Ursachen.“ Im Anschluss wird auf den Präsidenten der Landesärztekammer Sachsen, Erik Bodendieck, verwiesen, dem auch gleich eine mögliche Erklärung für die hohen Sterbezahlen einfällt: Er führt sie auf die geringeren Arztbesuche in der (sogenannten) Pandemie zurück (selbst hier muss Platz sein für Gendersprech, er spricht natürlich von „Ärztinnen und Ärzten”. „Wir haben schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass die Patientinnen und Patienten zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen sollen”, meint Bodendieck. „Da kann ich nur als Beispiel anführen: die Darmkrebsvorsorge. Die entsprechenden Fachgesellschaften haben sehr frühzeitig darauf hingewiesen, dass die Darmkrebsvorsorge trotzdem vorgenommen werden sollte. Und dass sich die Patienten um ihre eigene Vorsorge kümmern müssen.”

Allerdings gibt der Landesärztekammer-Präsident auch zu, dass es sich hierbei bis jetzt lediglich um eine Vermutung handele. Er schlussfolgere dies jedoch aufgrund seiner eigenen Erfahrungen in sächsischen Krankenhäusern: „Was wir allerdings an Berichten haben, ist tatsächlich, dass Patientinnen und Patienten später in die Krebsbehandlung gekommen sind und die Tumorstadien zum Teil doch deutlich höher gewesen sind, als wir es vor der Corona-Pandemie gesehen haben.”

Viele Hitzetote und mangelnde Vorsorgeuntersuchungen

Weiter wird in dem MDR-Bericht auf das Statistische Bundesamt verwiesen, welches bereits im Sommer eine hohe Sterberate festgestellt habe: So hätten die Verstorbenenzahlen von Juni bis August rund 10 Prozent über dem Mittelwert der Vorjahre gelegen. Offenbar sollen dies Hitzetote sein – denn just in der Woche, in der es besonders heiß war, starben auch besonders viele Menschen, 24 Prozent mehr als in den Vorjahren, um genau zu sein. Ganz allgemein, also auch in der Vergangenheit, seien Hitzewellen laut Bodendieck für ein Plus an Toten verantwortlich gewesen. Auffällig ist jedoch, dass diesmal deutlich mehr Menschen starben als in den Sommern der vergangenen Jahre – obwohl nicht Sommer von 2022, sondern gerade der von 2018 besonders heiß war.

Johannes Schenkel, ärztlicher Leiter der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland, schließt sich Bodendieck an und meint ebenfalls, dass die hohen Sterbezahlen der Angst vor einer Corona-Infektion geschuldet seien, deretwegen sich weniger Menschen und zudem seltener zum Arzt getraut hätten: „Da spielt sowohl die Angst vor einer Infektion im Krankenhaus eine Rolle als auch die Angst davor, dass durch Überlastung von Krankenhäusern oder Arztpraxen vielleicht auch eine schlechtere Behandlung erfolgt. Das betrifft dann auch solche Geschichten wie Früherkennungsuntersuchungen, wie Darmspiegelungen und so, aber auch Krebsnachsorgeuntersuchungen.“ Abgesehen davon sagten auch immer wieder die zu behandelnden Ärzte geplante operative Eingriffe ab. Einerseits, um mehr Kapazitäten für die angeblich vielen Coronafälle zu haben, andererseits lägen auch viele Krankenhausmitarbeiter selbst wegen Corona oder einer anderen Krankheit flach, weshalb es zu Personalengpässen komme. Da sich die „Pandemie” jedoch immer mehr dem Ende zuneige, gebe es nun auch wieder mehr Kapazitäten für Früherkennungsuntersuchungen, zeigt sich Schenkel zuversichtlich.

Die Impfung wird mit keiner Silbe erwähnt

Soso. Dank dem MDR kennen wir jetzt also die Gründe für die hohe Übersterblichkeit im Jahr 2022: Mangelnde Vorsorgeuntersuchungen der Jahre 2020 und 2021, eine Hitzewelle und Personalausfälle. Was hier natürlich mit keinem Wort erwähnt wird, der Leser ahnt es bereits, ist die eigentliche augenfällige, ja einzige wirkliche Variable, die anders gegenüber allen Vorjahren war: Die Corona-Impfung. Auffällig ist, dass die Übersterblichkeit nicht mehr, wie in den Vorjahren, auf „Corona-Tote” zurückgeführt wird – denn damit schössen sich der journalistische Mainstream, vor allem aber auch sämtliche Ärzte, die sich fröhlich an den Impforgien beteiligt haben, selbst ins Knie, müssten sie dann ja zugeben, dass die Corona-Impfung zur Eindämmung des Virus nichts getaugt hat, weil die Menschen weiter starbe, womit die mRNA-Vakzine also so sinnvoll gewesen wären wie ein möglicher Atomwaffeneinsatz zur Bekämpfung Putins.

Viel einfacher ist es da, den Zusammenhang zu Corona und Impfung gleich ganz zu leugnen und gar nicht erst auf seine bloße Möglichkeit ei zugehen. Dass mit keiner Silbe ein etwaiger Zusammenhang zwischen Übersterblichkeit und Impfung erwähnt wird – und das, obwohl selbst sogar etablierte Medien einschließlich des MDR selbst über dauerhaft beeinträchtigte Impfgeschädigte berichteten wie auch über Menschen, nach sogar der Spritze fast gestorben wären – zeugt vom gewaltigen Ausmaß der kognitiven Dissonanz, des verbreiteten Selbstbetrugs. Zwar leugnet inzwischen niemand mehr, dass an der Impfung wenigstens „manche“ Menschen tatsächlich gestorben sind (nicht nur „fast”); im Gegensatz zu den alternativen Medien wird jedoch das enorme tödlich Ausmaß abgetan – und werden die Impftoten als Ausnahmen abgetan. Der Elefant im Raum darf nicht angesprochen werden.

Wichtige Fragen werden nicht gestellt

Die Tatsache, dass die Corona-Impfung mit potentiell tödlichen Nebenwirkungen einhergeht und es sich bei ihnen um eine nicht annähernd seriös erprobte experimentelle Gentherapie, die noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte zum Einsatz kam, wird geflissentlich ausgeblendet. Stattdessen wird so getan, als ob es das Abwegigste der Welt sei, dass die Injektion zumindest zur Übersterblichkeit beigetragen haben könnte, und als sei es per se zu 100 Prozent erwiesen, dass diese Genexperimente sicher und gut seien. Darüber hinaus wird auch gar nicht nach den Ursachen für die mutmaßlich zahlreichen Krebserkrankungen infolge der Impfungen gefahndet; zumindest ist davon im MDR-Artikel keine Rede. Dabei ist es längst kein Geheimnis mehr, dass die Genspritzen durchaus Tumore auslösen können.

Auch wird nicht gefragt, wieso denn momentan so viele Menschen, konkret Krankenhaus- und Ärztepersonal, obwohl voll durchgeimpft, krank sind. Könnte denn nicht auch dies der Impfung geschuldet sein? Außerdem wurden doch auch einige Mitarbeiter im Gesundheitswesen aufgrund ihrer Impfunwilligkeit entlassen, so dass es zu einer Zunahme an Personalmangel kam. Auch dies wird mit keinem Wort erwähnt. Sonst könnte dem Leser ja ein Licht aufgehen, er wüsste, dass die Impfpflicht, abgesehen von gesundheitlichen Schäden, ein Desaster sondergleichen war – und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits wurde dringend benötiges Personal entlassen oder vergrault, zum anderen können gut ausgebildete Mitarbeiter im Gesundheitswesen nicht eingestellt werden, weil sie nicht bereit sind, ihren (rechten) Arm hinzuhalten.

Kritik aufgrund unnötiger Maßnahmen? Fehlanzeige!

Natürlich wäre auch gut möglich , dass zahlreiche Menschen aufgrund zu später Krebsdiagnosen (selbst wenn diese nicht zwingend mit der Impfung zusammenhängen müssen) oder ausgefallener Operationen gestorben sind; doch selbst wenn das der Grund wäre, wäre es ein Skandal, denn Corona war längst nicht die tödliche Horrorseuche, als die sie dargestellt wurde und nicht jeder „Corona-Patient“ war auch einer. Die völlig unnötige Panikmache, aufgrund derer sich viele nicht mehr zum Arzt oder ins Krankenhaus trauten, wie auch die Bevorzugung von sogenannten Corona-Patienten gegenüber OP-Bedürftigen wird in keinster Weise kritisiert – und das, obwohl mittlerweile jedes Kind weiß, dass es sich bei Corona um eine inszenierte „Seuche” handelte und handelt. Apropos Kinder: Gerade wurde eine weitere „Verschwörungstheorie” wahr, wie ausgerechnet Karl Lauterbach zugeben musste: Die Kita-Schließungen und sehr wahrscheinlich auch Schulschließungen waren allesamt „völlig unnötig„.

Natürlich ist es auch gut möglich, dass manche Menschen, vor allem ältere, der Hitzewelle im Sommer zum Opfer gefallen sind; dies möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Nur gab es erstens Hitzewellen schon immer, ohne, dass diese für eine erwähnenswerte Übersterblichkeit gesorgt hätten. Und zweitens traten die Übersterblichkeitswellen auch in kalten Ländern wie etwa Island auf. Manch einer stellte auch die Vermutung auf, es stürben nur deshalb mehr Menschen, weil auch immer mehr Menschen in Deutschland lebten.

Andere Faktoren können Übersterblichkeit nicht erklären

Dies würde stimmen, wenn wir es mit einem Anstieg nach absoluten Zahlen proportional zur Sterbetabelle der Bevölkerung zu tun hätten; doch die neu hinzukommenden Migranten sind nun dezidiert junge bis sehr junge Menschen und ziehen sogar den Altersdurchschnitt der Bevölkerung weit nach unten. Somit müßte die relative Mortalität eher sinken, nicht steigen! Zudem handelt es sich bei der aktuellen Übersterblichkeit um ein weltweites Phänomen.

Natürlich gibt es hierzulande mehr alte Menschen denn je, was natürlich auch berücksichtigt werden muss – doch dies erklärt nicht den riesigen Anstieg an Toten. Wäre es anders, dann hätte es zumindest der MDR-Bericht prominent erwähnt – zumal auch bei Jüngeren eine Übersterblichkeit zu verzeichnen ist, und zwar ausgerechnet im auffälligen zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen. Nur wer den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht oder die Augen vor dem nur allzu Offensichtlichem verschließt, für den ist angesichts dieser fatalen Entwicklung die Welt weiterhin in Ordnung.