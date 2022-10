Gas- und Strompreis: Rot sehen wegen Grün & Co.

Gas galt lange Zeit gegenüber dem Öl als sauberer. Deshalb ließ auch ich vor 12 Jahren ein energetisch vollsaniertes Mehrfamilienhaus mit einer Gasheizung ausrüsten. Die Mieter lobten ihre niedrigen Heizkosten, zumal das Warmwasser auch noch mittels Sonnenkollektoren aufbereitet wird. Doch dann kamen die Grünen mit ihren Gesinnungsgefährten – und verdammten nicht nur Öl, sondern auch Gas als „fossile“ Energieträger des Teufels. Gas galt nur noch als „Übergangslösung” – obwohl mit Gas nicht nur Wohnungen geheizt werden und Strom produziert wird, sondern es auch elementarer Energieträger für wichtige Betriebe unserer Wirtschaft ist.

2022 wurde Gas schließlich dann ultimativ geächtet, weil ein großer Teil unseres Bedarfs aus Russland kam. Putins Gas gilt seit diesem Jahr als „blutig” – obwohl weniger als ein Prozent der westlichen Überweisungen in sein Militär fließt. Die neue deutsche Doktrin räumte zwar ein, dass auf Gas noch nicht gänzlich verzichtet werden kann – aber solches gebe es auch anderswo zu erstehen, wenn auch tausende Kilometer weiter weg und ungleich teurer Noch in der Erde schlummernd, hat Gas übrigens überhaupt keinen Preis. Die Frage also, warum kostet das Gas von unseren „Freunden“, den USA, ein Mehrfaches als das Gas des zum Feind erklärten Putin? Abgesehen von der schmerzlichen Erfahrung, dass beim Geld die Freundschaft aufhört, gibt es dafür gleich mehrere Erklärungen.

Beim Geld hört die Freundschaft auf

Wie entsteht unter normalen Marktbedingungen ein Preis? Es gibt mehrere Elemente der Preisbildung, so, wie sie der Autor einmal lernte. Da ist zum einen die objektive Wertlehre: Der Preis eines Produkts setzt sich zusammen aus der Summe sämtlicher Arbeits- und Dienstleistung der Wertschöpfungskette und deren Vergütung. Sämtliche bezahlten Löhne und Gehälter sowie die Einkommen der beteiligten Unternehmen schlagen sich im Preis eines Produkts nieder. Selbstverständlich spielt für die Höhe der Einkünfte auch die Machtstellung der Beteiligten eine Rolle. In Betrieben und Branchen mit hohem gewerkschaftlichem Organisationsgrad, mit besserer Bezahlung, wirkt sich diese auf den Preis der Produkte aus. Auch wenn ein Unternehmen kaum Konkurrenz hat, ein Oligopol bildet oder eine Monopolstellung hat, kann es höhere Preise durchsetzen. Weil Gas aus den USA oder anderswo aufwändiger ist und die russische Konkurrenz boykottiert wird, ist es schon alleine deshalb teurer.

Dann gibt es auch die subjektive Wertlehre: Hierbei spielen die obigen Faktoren der Wertschöpfungskette keine Rolle, der Preis bestimmt sich alleine danach, wieviel jemandem ein Produkt in einer aktuellen Situation wert ist. Beispiel: Ein Kanister Wasser wird im Lebensmittelhandel für rund fünf Euro gehandelt. Derselbe Kanister Wasser kann für Ertrinkende in der Wüste unter Umständen mehr wert sein als Gold oder Diamanten. Ein Marktwert bemisst sich aber auch nach der Einschätzung der Zukunft. Wenn – mit offensichtlichem Erfolg – die Angst verbreitet wird, dass wir demnächst alle frieren werden, dann wird nicht nur für Gas und Öl ein Mehrfaches des realen Wertes verlangt, sondern auch für Brennholz, das mit geschmähter fossiler Energie plötzlich nichts mehr zu tun hat. So entstehen Extraprofite der Kriegsgewinnler.

Spezifische Börsenlogik…

Und dann gibt es noch die spezifische – perverse – Börsenlogik, speziell an der Gasbörse: Der Börsenwert eines Unternehmens oder Rohstoffs bemisst sich nach der subjektiven Einschätzung der Marktteilnehmer. Schon der Glaube an den Erfolg einer Idee kann einen Börsenwert von Millionen und Milliarden auslösen, obwohl außer einem Büro noch nichts besteht. Auch der Glaube an die Wirksamkeit eines Impfstoffs gegen Corona machte Milliardäre. Das wirklich Perverse ist aber, dass die Preisbildung einer Aktie oder eines Rohstoffs gar kein großes Handelsvolumen benötigt; theoretisch reicht eine einzige Order oder Aktie aus, den Markt- oder Börsenwert um Millionen Euro zu steigern, weil alle anderen nicht gehandelten Aktien mit der Transaktion als entsprechend aufgewertet gelten.

Womit lässt sich nun die Explosion des Gas- und Strompreises erklären? Sie ist eine Mischung aus realen, wenn auch vermeidbaren Ursachen und einem außer Rand und Band geratenen Handelssystem. Auslöser war zuerst einmal der allseits (?) erklärte Wille zum Ausstieg aus der Atomkraft und zum gleichzeitigen Verzicht auf fossile Energieträger: Gas sollte nur eine „Übergangslösung“ sein, so lange, bis genügend regenerative Energie zur Verfügung stehe. Zwar lieferte Russland nur 38 Prozent des benötigten Gases, 62 Prozent kommt aus EU-Ländern; doch der politisch vermittelte Eindruck, wir seien alleine von Putin abhängig, hat System – und es ist das System der politischen Kriegsführung. Diese Irreführung folgte einzig dem Zweck, sich noch mehr den USA an den Hals werfen zu müssen.

Milliardenmarkt LNG – zugunsten der USA

Die Gestehungskosten für russisches und amerikanisches Gas unterscheiden sich gravierend: In Russland „sprudelt“ das Gas fast von selbst aus dem Boden. In den USA dagegen ist das technisch aufwändige Fracking-Verfahren nötig (profitträchtig, und überdies ein großer Umweltfrevel). Schon die Gaserzeugung in den USA ist teurer. Dazu kommt die Verflüssigung zu LNG („liquefied natural gas”), denn es muss auf unter minus 161 Grad heruntergekühlt werden, wodurch bereits 10 bis 25 Prozent der gewonnenen Energie futsch sind. Hinzu kommt noch der Transport mit Schiffen, die erst noch in ausreichender Zahl zusammengeschweißt werden müssen. Vor dem Ukrainekrieg waren 30 solcher Schiffe im Einsatz, die aber nicht ausreichen. Die Baukosten eines LNG-Tankers betragen inzwischen 250 US-Dollar, Hybridschiffe sogar 400 Millionen. Die Charterpreise liegen bei 120.000 bis 400.000 US-Dollar pro Tag. Dazu kommen noch die Kosten der LNG-Terminals. Außerdem gehen beim Transport des LNG 10 Prozent verloren, was ebenfalls auf das gelieferte Gas aufgeschlagen werden muss. Die weitaus kürzere Erdgasleitung aus Russland kostete, auf Leistungsfähigkeit und Lebensdauer bezogen, weitaus weniger (wobei „Lebensdauer“ hier relativ ist, siehe die Sprengung von Nord Stream).

Soweit zu den realen Ursachen der gestiegenen Gaskosten. Hinzu kommt aber vor allem noch die psychologische Wirkung des verursachten Energie-Hypes. Wie diese Dynamik funktioniert, sei bildlich aufgezeigt anhand einer Metapher aus den USA: Ein „weißer Mann“ sah einst, wie ein benachbarter „Eingeborener” mehr Holz machte als sonst – ein Sturm hatte nämlich einige seiner Bäume umgelegt. Daraufhin sagt der Weiße zu seiner Frau: „Der Winter scheint kälter zu werden, wir bestellen nochmal mehr Heizöl!“ Als die Rothaut den Tankwagen beim Weißen vorfahren sah, meinte sie: „Der Winter wird hart, das Bleichgesicht bekommt schon wieder Öl! Er muss gut Bescheid wissen, er hat Internet!“. Prompt machte er nochmal ein paar Ster Holz mehr – was der weiße Nachbar sah und prompt wiederum Öl nachbestellte. Der Preis für Brennstoff stieg und stieg und stieg dadurch – obwohl nur ein paar Bäume umgefallen waren und der Winter in keiner Weise kälter wurde als all die vorigen Winter.

Absurdes Konstrukt der Preisfindung

So ähnlich ist es jetzt in Europa: Im Osten fallen Soldaten und Häuser, im Westen wird Energie immer teurer – obwohl es nicht weniger Gas, Öl und Holz gibt und die Winter sogar wärmer werden. Wer dazu Näheres wissen will, dem sei diese Seite anempfohlen. Und trotzdem: Inzwischen hat sich die Gasbörse wieder beruhigt, der Preis ist sogar niedriger als vor Kriegsbeginn. Warum Gas und schließlich Strom für die Kunden dennoch so teuer gehandelt werden, liegt am Merit-Order-Prinzip, nach dem immer der Preis des teuersten Anbieters maßgebend ist, der für die Bedarfsdeckung gebraucht wird. Auch Wikipedia erklärt das Konstrukt, für das es kein Gesetz und keine Verordnung gibt. Die Energieversorger schufen für sich ihren eigenen Selbstbedienungsladen – ein verrückter Zustand!

Man stelle sich etwa einen entsprechenden Automarkt vor, bei dem sich der Preis sämtlicher PKWs nach dem jeweils teuersten „Schlitten“ richten würde, der an einem bestimmten Tag bestellt oder gekauft wird. Ebenso für andere Handelsgüter. Undenkbar. Aber so funktioniert der Gas- und der Strommarkt: Nicht der günstigste Lieferant oder ein Durchschnittspreis ist maßgebend, sondern immer der höchste. Wohin das führt, beschreibt dieser Artikel. Bundeskanzler „Doppelwumms“ versucht nun, mit aberwitzigen schuldenfinanzierten Milliardenprogrammen diesen skandalösen Effekt eines entarteten Kapitalismus auszugleichen…

Dieser Beitrag erscheint auch auf der Webseite des Autors.