Gaspedal statt Bremse: Ampel will zehntausende weitere ungelernte Hilfskräfte ins Land holen

Seit 2015 sind Millionen von Migranten nach Deutschland geströmt, aber die immer wieder versprochenen Fachkräfte waren bislang noch nicht darunter. Im Gegenteil: der Großteil der “Angekommenen” ist völlig ungeeigneten für eine Tätigkeit in einer Industriegesellschaft, viele sind gar Analphabeten. Umso mehr sollte man doch meinen, dass hierzulande inzwischen ein schier unerschöpfliches Reservoir an Arbeitskräften für leichtere und anspruchslose Tätigkeiten vorhanden sein müsste. Dem ist auch so – bloß lebt dieses Heer an Unqualifizierten vom Nichtstun allemal besser als von Erwerbsarbeit. Statt die Anreize durch Taschengeld mit Vollversorgung oder Bürgergeld endlich zu reduzieren, setzt die Ampel-Regierung zur Scheinlösung dieses Problem jedoch wieder auf die nächsten Schnapsideen. Die Devise heißt auch hier: Falsch mit noch mehr falsch bekämpfen.

Um dem Personalmangel in der Gastronomie und anderen Bereichen abzuhelfen, sollen in diesem Jahr daher 25.000 Hilfskräfte aus dem Ausland als Saisonkräfte nach Deutschland kommen. Die Aufenthaltsdauer soll maximal acht Monate betragen. Die Arbeitgeber müssen die Reisekosten übernehmen und die Beschäftigten nach Tarif oder gleichen Bedingungen bezahlen, die Arbeitszeit muss mindestens 30 Stunden betragen. Da es sich um Hilfskräfte handelt, ist kein Berufsabschluss erforderlich.

Ein Passus des seit November geltenden Fachkräfteeinwanderungsgesetzes macht diesen Schritt möglich.

Richtige Analyse, grundfalsche Schlüsse

„Die neue kurzzeitige Beschäftigung eröffnet Arbeitgebern in Saisonbranchen oder zu Spitzenauftragszeiten eine gute Möglichkeit, schnell ausländische Arbeitskräfte einzustellen“, sagte Vanessa Ahuja, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit. Ab März könnten interessierte Arbeitgeber die Anträge „bequem online bei der Arbeitsagentur stellen“. Laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) sind 1,8 Millionen Stellen unbesetzt. Dadurch seien im Jahr 2023 etwa 90 Milliarden Euro an Wertschöpfung verloren gegangen, was mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspreche.

Der richtigen Analyse folgen einmal mehr die abstrusesten Fehlschlüsse, denn in dieser Situation kommt jedoch niemand auf die Idee, auf die Massen an ungelernten Zuwanderern zurückzugreifen, die seit Jahren ins Land strömen. Lieber holt man weitere 25.000 ungelernte Arbeitskräfte. Das Ganze ist wieder einmal eine einzige Farce. Die Regierung behauptet allen Ernstes, dass unter unzähligen arbeitslosen Migranten nicht genügend vorhanden sind, um auch nur den Bedarf an saisonalen Arbeitskräften zu decken. Es wäre kein Wunder, wenn in aller Eile noch ein Sondergesetz käme, dass es diesen bei guter „Integration“ erlauben würde, ebenfalls dauerhaft im Land zu bleiben. Dazu passt dann auch Olaf Scholz’ geradezu irrsinnige Aussage: „Wir (brauchen) dringend weitere Zuwanderer in unseren Arbeitsmarkt“ – wofür die Asylverfahren noch mehr vereinfacht und beschleunigt werden. Abgesehen davon, dass erneut die völlig unterschiedlichen Sachverhalte Asyl und Arbeitsmigration nach willkommensdeutscher Manier hierdurch erneut sträflich verquickt werden, tritt der Scholz-Ausspruch in Wahrheit ausschließlichauf die Abschiebeverfahren zu. Diese, und nur diese, gilt es zu vereinfachen und zu beschleunigen. Doch dieser Regierung gehen die bisherigen Dammbrüche bei der Zuwanderung eben immer noch nicht weit genug.