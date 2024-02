Gedanken zum “Demokratiefördergesetz”

Ziemlich viele haben es bemerkt: Es gibt in Deutschland eine Regierung, die sich nicht als Teil eines politischen Angebots für Wähler begreift, sondern sich mit dem Staat, der Verfassung, der Moral und einer faktischen Wahrheit gleichsetzt. Schon die theoretische Möglichkeit einer Macht, die sich gegen die Interessen einer Bevölkerung wendet (was auf dem Globus der Gegenwart und ganz besonders auf deutschem Boden nicht die Ausnahme sondern der Regelfall ist), kommt im Universum der Ampel einfach nicht vor. Als besonders verhängnisvoll erweist es sich in einer solchen Situation, wenn sämtliche checks & balances zuvor absichtsvoll in die Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen manövriert und einschlägig besetzt wurden.

Ein jeder mag es kurz innerlich prüfen: Medien, Justiz, Verfassungsschutz, Verfassungsgerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaften sind ganz offensichtlich nicht frei, ihre Vertreter nicht dem eigenen Gewissen und auch nicht dem Souverän verpflichtet, sondern den konkreten Gegebenheiten. Sie dienen nicht oder nur unzureichend dem Ausgleich gesellschaftlicher Interessen, sondern hängen ausnahmslos – direkt oder indirekt – am finanziellen Tropf der Staatsführung. Das heißt: Nach allem, was man von solchen Abhängigkeiten weiß, erfüllen sie den politischen, besser: ideologischen, Willen ihrer Auftraggeber. Und zwar ungefähr so, wie die sexuelle Selbstkontrolle der katholischen Kirche oder die berufsethischen Qualitätsstandards bei der “Süddeutschen” funktionieren.

Regierungsbezahlte Nichtregierungsorganisationen

Festhalten darf man auch, dass, wer immer diesen Zustand kritisiert und auf die zugrundeliegenden Geldströme sowie die konkrete politische Verantwortung für die sozialen und ökonomischen Verwerfungen aufmerksam macht, von der Regierung aus dem Spiel genommen werden soll – aus nachvollziehbaren Gründen, und zwar mit so ziemlich allen Mitteln innerhalb und außerhalb geltender Gesetze: Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt. Es wurde bespitzelt und abgehört, öffentlich an den Pranger gestellt und prophylaktisch entrechtet, wann immer es der Regierung geboten schien. Die Institutionen, die hiermit ihr Geld verdienen, sind inzwischen unüberschaubar an der Zahl und intransparent in der Wahl ihrer Vorgehensweisen. Es sind von der Regierung bezahlte Regierungsorganisationen, von der Regierung mit öffentlichen Mitteln geförderte oder bezahlte „Nichtregierungsorganisationen“, regierungsabhängige Stiftungen, von regierungsnahen Stiftungen bezahlte Dienste, Vereine und Lehrstühle – bis hin zu Staatssatirikern mit ganz erstaunlichen Gönnern, riesigen Zuträgernetzwerken und spektakulären Einblicken. Einblicken in Aufgabenbereiche, die man normalerweise bei Geheimdiensten verorten würde.

Die im Orwell’schen Imperium geschaffenen Jobs dürften aktuell im höheren sechsstelligen Bereich liegen und ihr Einsatzgebiet umfasst offenbar alle vom „gesellschaftlichen Konsens“ abweichenden Bewegungen, Gruppierungen und Einzelpersonen. Der Knowhow-Transfer von Ost nach West hat offenbar bestens funktioniert. Die aus diesem Orbit entspringenden Erkenntnisse aus dem “Leben der Anderen“ werden heute, wieder einmal auf deutschem Boden, in ebenso detailversessenen wie banalen Materialsammlungen zusammengefasst und dann umgehend zur weiteren Aufbereitung an die Deutungshoheitlichen durchgestochen. Sie landen bei “Zeit Online”, “Spiegel Online” oder der “Süddeutschen”, bei Herrn Böhmermann, bei sämtlichen „Hauptstadtjournalistinnen” oder auch mal auf der Bühne des Berliner Ensembles. Bei Fachkräften also, die sich mit Inszenierung und Dramatisierung hinreichend auskennen.

Ostdeutsches Déjà-vu

Das alles zusammen erzeugt in Organisation, Ablauf, Sprache, Diktion bis hin zu den passenden blassen Physiognomien ein Déjà-vu, über das sich weite Teile der Ostdeutschen völlig einig sind, das allerdings von einer westdeutschen Mehrheit im unerschütterlichen Bewusstein ihrer zivilisatorischen Überlegenheit als verschwörungstheoretisches Hirngespinst bezeichnet wird; so wie zuvor schon das Entstehen von islamischen Parallelgesellschaften, die energiepolitisch begründeten Kostenexplosionen, den Zusammenbruch des Immobilien- und Wohnungsmarktes durch angekündigte Enteignungen, Heizgesetze und Mietendeckel oder die verhängnisvolle Verengung der Meinungsfreiheit durchweg als dummes Geschwurbel aus Dunkeldeutschland eingestuft wurden.

Das von Rotgrün vorgelegte „Demokratiefördergesetz“ soll nun dieser rechtlich schwer bedenklichen Schnüffel-und Zensurpraxis endgültig den Weg freischießen. Maßgeblich vorangetrieben wird es von einer Dame, die sich vor der Weltöffentlichkeit als ungebetene Sexualtherapeutin mit Regenbogenbinde lächerlich gemacht hat, die in Hessen niemand als Ministerpräsidentin geschenkt haben wollte, die bei ihren Untergebenen alles andere als beliebt ist und deren Partei in nicht mal einer halben Legislaturperiode von einer Volks- zur Splitterpartei degeneriert ist. Geplant ist, jegliche Opposition unter einen diffusen Generalverdacht zu stellen, ihr die Finanzierung zu verunmöglichen und allen daran beteiligten regierungstreuen Aktivisten fürstliche Belohnungen zu sichern.

Antifa und “Free Lina” danken artig

Natürlich obliegt die Förderung auch nicht der mühsamen parlamentarischen Kontrolle; über die Verwendung von Steuergeldern entscheiden soll allein Rot-Grün. Interessant auch: Eine Extremismusklausel, die Farbbeutel- und Steinewürfe, Bedrohungen, Blockaden, abgefackelte Autos und Übergriffe jeglicher Art ausschließen würde, soll laut ausdrücklicher Ankündigung von Rotgrün dabei ausdrücklich nicht (!) in die Förderrrichtlinie aufgenommen werden. Antifa und “Free Lina” danken artig! Und bevor man im Land irgendwie ins Nachdenken kommen könnte, werden schon die nächsten Schachzüge erörtert: Entzug bürgerlicher Rechte, Kontensperrungen, Ausreise- und Berufsverbote. Man will die Zahl der hierfür im Vorfeld abgehaltenen echten „Geheimkonferenzen“ gar nicht erst wissen.

Es gibt nun zwei grundsätzliche Perspektiven, aus denen man den Zustand der Demokratie beurteilen kann. Wähnt man sich auf der Seite des moralisch Richtigen, das tun ja erkleckliche Teile einer vollkommen eingehegten Bevölkerung, erscheint einem die Stärkung staatlicher Wehrhaftigkeit zweifellos richtig und notwendig. So richtig, notwendig und sinnvoll etwa, wie 1933 den Getreuen des damaligen “breiten gesellschaftlichen Konsens” die in jedem Wohnzimmer platzierte „Goebbelsschnauze“ erschien: Die hatte ein erstes und ein zweites Programm und berichtete dem mehr oder weniger genervten Hörer regelmäßig von „Feindsendern“, die draußen irgendwo ihr schändlich zersetzendes Werk verrichten. Damaliger O-Ton Reichspropagandaminister: „Es darf in kürzester Frist in Deutschland keinen Haushalt geben, der nicht dem Rundfunk angeschlossen wäre!“ Durchaus eine Ansage mit Langzeitwirkung. Erkennbar daran, dass heute die für die staatsmediale „Bildung und Erziehung“ benötigen Milliardensummen nicht etwa der informationsbedürftige Bürger nach entsprechender Willensbekundung aus freien Stücken gewährt, sondern die weltweit völlig beispiellosen Summen per „Rundfunkstaatsvertrag“ unter Haftandrohung abgezweigt werden.

Umstrittene und Abgedriftete im ideellen Sammellager

Den „aufrechten Demokraten“ im Land fällt selbstverständlich auch nicht auf, dass sich die Regierenden ihre Stellung als Verkünder des alternativlos Richtigen wie ganz gewöhnliche Potentaten mit allerlei feudalen Privilegien zu Lasten des steuerzahlenden Pöbels versüßen lassen. Eigentlich ein untrügliches Zeichen politischer Verwahrlosung. Eigentlich. Auffallen könnte auch, welche eigenartige Vielfalt und Diversität inzwischen auf der Seite der staatlich Drangsalierten herrscht. Im errichteten ideellen Sammellager für Oppositionelle finden sich neben den zur zweitstärksten politischen Kraft aufgestiegenen reinkarnierten Jüngern Adolfs mit ihrer Doppelspitze aus homophob-lesbischer Chefin und hinterfotzigem Nazimaler ja noch zigtausende weitere Insassen, mit teils gänzlich verwirrenden, weil völlig unterschiedlichen Biografien.

Umstrittene Journalisten sind darunter. Abgedriftete Christdemokraten. Verschwurbelte Medizinprofessoren. Nobelpreisträger. Elektroautobauer. Immobilienmakler. Verblendete Altgastarbeiter. Antisemitische Juden. Delegitimierende Adlige. Rechte Bauern. Neurechte Verleger. Ausländerfeindliche Sachsen. Osteuropäer. Schlechtgelaunte Wutbürger, Busfahrer, Bäcker, Friseure. Durch die Gitterstäbe, mit etwas Abstand natürlich, kann man die Exemplare mit deutschem Pass sehen. Die vom Glauben Abgefallenen jeglicher Provenienz: Stefan Aust und Matthias Matussek sind drin. Peter Hahne, Arnold Vaatz. Die Anwälte Gauland und Steinhöfel. Der ehemalige Verfassungsschutzchef Maaßen. Schriftsteller wie Uwe Tellkamp, Monika Maron, Cora Stephan, Jörg Bernig. Bühnenidole wie Nena, Tommy Gottschalk oder Till Lindemann. Verfassungsexperten wie Peter Müller und Ulrich Vosgerau. Die Talk-Ikone Harald Schmidt. Ifo-Chef Hans-Werner Sinn und sogar Krachlinke wie Dieter Dehm und Sarah Wagenknecht. Nicht selten auch enge Verwandte und Bekannte. Allesamt sollen plötzlich irgendwie nicht mehr Herren und Damen ihrer Sinne sein. Nein, das ist für die bunte Toleranzgesellschaft natürlich kein Anlass zum Nachdenken. Nazis eben! Nazis, Nazis, Nazis. Regenbogen drüber und Ruhe ist.

Die wahre Büchse der Pandora

Schon fahren lustige Vorauskommandos im Karneval mit ihren prophetischen Bildern durch die Medienhauptstadt: Wagen, auf denen Merz und Lindner Höckes Hand zum Gruß in der Luft halten. Von Brandmauern keine Spur mehr. Die Nazis von Morgen merken in ihrer wohligen Vorausahnung von Diäten und Pensionen selbstverständlich noch nichts vom Schicksal, das ihnen die marxistischen Revolutionsgarden zugedacht haben. Ein CDUler in Potsdam ist zwar etwas völlig anderes als ein AfDler in Potsdam. Aber schon morgen könnte auch er ganz anders eingestuft werden; als “Steigbügelhalter des Postfaschismus” vielleicht. Jedenfalls sollte er die gesetzten linken Doppelstandards verweigern. Die Faeserschen Einsatzkräfte werden sich alsbald überall im Land auf gesichert subventionierter Grundlage um die nichtlinken Zeitgenossen „kümmern“ können. Und zwar um alle.

Und so leuchtet den Selbstgerechten auch ein, was nun bei der hektischen Suche nach den Ursachen des Ampel-Umfrageabsturzes gefunden wurde. Nein, kein Politikversagen, keine fehlendes Zuhören, keine Gesetzesstümperei, keine Korruption, keine schleichende Entmachtung des Parlaments. Hinter den sieben Bergen der altparteilichen Begriffsstutzigkeit, mitten im Merkelschen „Neuland Internet“, wurde jetzt die wahre Büchse der Pandora entdeckt: Die digitalen Feindsender sind es! Der Klassenfeind! Mal wieder. Alternative, unregulierte, faktenferne, putindurchseuchte, trumpaffine Medien. Ohne Staatslizenz zum Informieren.

Jetzt wird’s wieder deutsch-gründlich!

Denn: Regelrecht „schockiert“ hat man festgestellt, dass bei Youtube 500.000 Interessierte der AfD an den Lippen hängen – während die stolze progressive Sozialdemokratie auf gerade mal 4.000 Follower kommt. Will heißen: Nicht einmal jedes fünfzehnte SPD-Parteimitglied interessiert sich für die nicht auf Recyclingpapier ausgedruckten Botschaften der eigenen Truppe.

Und so ähnlich ergeht es Regierenden überall, auf sämtlichen “Socials“. Dann wildern noch Broders “AchGut”, “Kontrafunk”, Ansage!, “Reitschuster”, Reichelts “Nius” und unzählige andere auf dem bisher staatsmonopolistischen Meinungsmarkt, von Musks mysteriösem, unregulierten Robotersammelplatz “X” ganz zu schweigen. Nun ja, es erstaunt nicht wirklich, dass es unter den blickigen Regierungsklebern viele Jahre gebraucht hat, bis nun aufgeklärt wurde, wo Weidel den Most holt. Nun allerdings wird’s wieder deutsch-gründlich! Man kann voraussagen – und damit komme ich zum eigentlichen Zweck meines Exkurses -, dass im Fall des Inkrafttretens des förderfeuchten Faesertraums schon morgen eine Lawine von Zensur- und Abschaltversuchen über sämtliche regierungskritische Plattformen hereinbrechen dürfte. Man darf ja „bei uns alles sagen“. Aber es obliegt selbstverständlich den Grünen und der SPD, wer, wann und vor allem wo jemand etwas zu sagen hat.