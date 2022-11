Geimpfte Covid-Tote: Auch die Washington Post kommt um die Wahrheit nicht herum

Dass die Corona-Impfungen nicht ansatzweise das halten, was man den Menschen, denen sie aufgezwungen wurden, vorgelogen hat, ist dermaßen offenkundig, dass nicht einmal mehr ihre vehementesten Befürworter um das Eingeständnis herumkommen. Dazu gehört nun auch die „Washington Post”, eine der publizistischen Hauptstützen der US-Demokraten und von Präsident Joe Biden, die im Eigentum von Amazon-Chef Jeff Bezos steht. Am Mittwoch vermeldete sie erstmals, dass mittlerweile eine signifikante Mehrzahl der „Corona-Toten” geimpft ist.

Dabei berief sich die Zeitung auf eine Analyse von Cynthia Cox, der Vizepräsidentin der Kaiser Family Foundation. Demnach seien 58 Prozent der Corona-Toten im August geimpft oder geboostert gewesen. „Wir können nicht mehr sagen, dass es sich um eine Pandemie der Ungeimpften handelt”, erklärte Cox. Damit setze sich ein Trend fort, der sich bereits seit dem vergangenen Jahr abzeichne, berichtet die „Post” weiter. In dem Maße, in dem die Impfquoten gestiegen und neue Virusvarianten aufgetreten seien, sei auch der Anteil der Todesfälle von Geimpften stetig gestiegen. Während dieser noch im September 2021 bei 23 Prozent gelegen habe, seien es im Januar und Februar dieses Jahres schon bis zu 42 Prozent gewesen.

Richtige Diagnose, falsche Schlüsse

Diese Erkenntnisse führen nun aber nicht etwa zu einer Abkehr des Blattes von der Impfung oder auch nur zu einer Relativierung – sondern zu einem bemerkenswerten Eiertanz, wie man ihn in ähnlicher Form auch von deutschen Medien kennt: Weil zum jetzigen Zeitpunkt der „Pandemie“ eine große Mehrheit der Amerikaner zumindest die Erstimpfung erhalten habe, sei es „nur logisch“, dass die Geimpften einen größeren Anteil bei den Todesfällen ausmachen würden. Personen mit höherer Infektionsgefahr hätten sich auch häufiger impfen lassen. Impfstoffe würden mit der Zeit ihre Wirksamkeit verlieren und es würden Virusvarianten entstehen, die widerstandsfähige gegen die Impfstoffe seien, weshalb „kontinuierliche Auffrischungen erforderlich sind, um Krankheiten und Todesfälle zu verhindern“.

Im Klartext: Weil die Impfungen, von denen es zuerst hieß, dass sie vor einer Infektion, zumindest aber vor schweren Krankheitsverläufen schützen würden, weder das eine noch das andere Versprechen halten, soll es also nötig sein, sich immer weiter impfen zu lassen! Die Sinnhaftigkeit einer Impfung, bei der mehr Geimpfte als Ungeimpfte an einem Virus sterben, gegen das sie angeblich durch die Impfung geschützt sind, stellt man bei der „Post” bezeichnenderweise nicht infrage.

Stures Festhalten an der Impfkampagne

Stattdessen verweist man auf den im Dezember aus seinem Amt als oberster Gesundheitsberater des Präsidenten scheidenden Anthony Fauci, der in seiner letzten Pressekonferenz appelliert hatte: „Die letzte Botschaft, die ich Ihnen von diesem Podium aus mit auf den Weg gebe, ist die, dass Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Familie die aktuelle Covid-19-Impfung geben lassen sollten, sobald Sie dazu berechtigt sind.“ In diesem Sinne beharrt auch die „Post” absurderweise darauf, dass geimpfte Personen ein geringeres Risiko hätten, an Corona zu sterben als ungeimpfte.

Dementsprechend beklagt man dann auch die mangelnde Impfbereitschaft der Amerikaner: 35 Millionen, und damit nur knapp über zehn Prozent, hätten die neuen Auffrischungsimpfungen erhalten. Deshalb hat das Weiße Haus eine neue sechswöchige Impfkampagne angekündigt, um die Quote der Booster-Impfungen nach oben zu treiben, vor allem bei „Senioren, Angehörigen rassischer Minderheiten und Bewohnern ländlicher Gebiete“. Es sieht danach aus, als ob die große Mehrheit der Amerikaner ebenfalls nicht mehr bereit ist, sich wirkungslose Impfstoffe mit gefährlichen Nebenwirkungen verabreichen zu lassen, um sich damit nicht vor einer ohnehin harmlosen Virusvariante zu schützen. Dass Zeitungen wie die „Washington Post” jedoch selbst dann noch an der Impfpropaganda festhalten, wenn diese die durch die eigene redaktionelle Berichterstattung widerlegt ist, zeigt, in welcher Dauerschleife des Irrsinns die Mainstream-Medien gefangen sind.