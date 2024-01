Generation Hörsturz: Spiel mir das Lied vom Tod

Gab es im letzten Jahr eigentlich einen Sommerhit? Erinnern Sie sich überhaupt noch an einen deutschen Szenehit aus jüngerer Zeit? An neue musikalische Talente, die irgendwie alle begeistern oder zumindest als Aufreger taugen? An einen großen neuen Musiktrend, der die Ohren öffnet?! An neuen Underground, der Establishment aufmischt? An ein authentisches neues Movement wie einst Punk oder Techno?! Nein? Sie liegen richtig: Es ist verdammt ruhig geworden in Deutschland. Popkultur und aktuelle Trends und Künstler reflektieren die Gesellschaft. Das war schon immer so, wobei die jeweiligen Moden teils äußerst differenzierte Statements unter die Leute brachten. Der Missbrauch von Plattenspielern und kreischende Rückkoppelungen oder auf Bühnen zerschlagene und angezündete E-Gitarren waren einst mal Reflektionen auf umfassenden Wandel, der immer auch technologische, soziopolitische und von Ängsten gespeiste Dimensionen aufwies. Das waren aber lediglich drastische Statements neben jahrzehntelang guter, anspruchsvoller Musik, die es durchaus auch in Deutschland gab (zum Beispiel Kraftwerk).

Die Frage: Was aber reflektiert eine sich ausbreitende Stille? Die Antwort: Lautes oder leises Nichts, die inhaltliche Leere, das Sterben in Beliebigkeit. Die deutsche Popkultur liegt flach, sie bewegt sich unterm Radar, hat kaum noch allgemein verbindende Ideen und Ideale – Popsimulanten versuchen dieses an der Oberfläche mit schriller Beliebigkeit zu übertünchen. Mehr Schminke als Sein, wie zum Beispiel die komischen Gebrüder Kaulitz; beliebt ist auch regierungsfrommer Hackenknall für Klimadivers-Balladen “gegen rechts“ – oder eben in Nischen das eigene Ding machen, welches aber keinen Überbau mehr kennt, sondern einfach als Rammstein, als Wacken Open Air oder als Element einer elektronischen Clubkultur in kleinen, abgegrenzten Universen für sich existiert. Beim letzten getippten Punkt hör(t)e ich sofort imaginäre Stimmen beim Schreiben á la „ach du Scheisse, jetzt kommt Kulturpessimismus”… nö, ist nur ein Vergleichen und Erinnern! Denn weil sich heute und hierzulande eine “Generation Pattex” an Zebrastreifen klebt, während andere ihre dümmlichen Antifa-Statements ins Netz krakeelen („Wir sind linke Schüler…Innen und wir fordern…!“) und grüne Staatsjugend mit neosozialistischen Jusos „Born to be Wild“ gerne mit Harley-Zubehör sofort strengstens verbieten möchten, ist alle Freiheit der Kunst hierzulande dahin.

Suizidaler Hang zu Moll-Akkorden

Inzwischen wird – neben politisch verordneter Depression, weil derzeit zum Beispiel gerade die größte „Weihnachtshitzewelle“ seit 125.000 Jahren (hahaha) als bizarre Drohkulisse medial aufgebaut wird – auch der Marsch im Gleichschritt gegen „Rrrrrechts“ vom politisch-medialen Komplex und seinen NGO-Genossen zugrunde befehligt. Wie soll da noch gute Musik entstehen?! Deutschland anno 2024: Veranstalter müssen sich rechtfertigen, wenn sie Nena, Frei.Wild, Andreas Gabalier oder weiße Reggae-Bands mit Rasta-Locken auftreten lassen; Rammstein sitzen auf der endlosen Anklagebank, weil sie nachweislich nichts verbrochen haben, aber mit Sänger Till Lindemann einen herb-männlichen, sexualfreudigen Prachtkerl als Sänger haben, einen echten Rocker in bester Tradition, bei dem “Frauenbeauftragt*Innen” und heterofeindlichen Politfemanzen in hormongestörte Schreikrämpfe oder Wutgebell verfallen. In solch einem Land erstarren alte Stars wie Lindenberg, Grönemeyer, Campino, die Ärzte oder die Prinzen zu widerlich speichelleckerischen, regierungskonformen “Kulturschaffenden” in angepasster Haltungspose und wirken wie Mumien in einem Wachsfigurenkabinett. Pop wie in der DDR…? Schreck lass nach!

In der inzwischen als eine Art “neue Westpresse” deutschlandweit verbreiteten „Neuen Zürcher Zeitung“ – oder in den teilweise übernommenen Nachdrucken einzelner ihrer Artikel etwa in der „Mittelbadischen Presse“ – tauchten in letzter Zeit immer wieder redaktionelle Hinweise auf eine trauernde Jugend auf, die einen seltsamen, fast schon suizidal wirkenden Hang zu Moll-Akkorden, zur Weichheit des Seins in Untergangsstimmung an den Tag legt. Offenbar gelang es übergriffigen kulturmarxistischen Linksagitatoren der neuen Wokeness bravourös, “Klima” und “Kapitalismus” als Problemsymptome des nahenden Untergangs erfolgreich in die jungen Gehirne zu stanzen. Von der Kita bis zum Abi: Propaganda pur. Das Ergebnis ist eben jene triefende Traurigkeit, jene Alltagsmelancholie und depressive Zukunftsverzweiflung, da alles eben nun angeblich keinen Sinn mehr zu machen scheint – und die SUV-Fahrer komischerweise , wie die Eisbären, immer noch am Leben sind. Genau diese ideologisch induzierte Larmoyanz drückt sich zunehmend in der deutsch-tristen Musikszene aus. Lastenfahrräder und E-Bikes passen eben zum Rock’n’Roll wie Marmelade zur Currywurst, die passende Musik für Freitagsschulschwänzer und die zwielichtige Anti-Israel-Greta sowie einem Heer von Heulsusen kann selbst kaum noch mit Mollakkorden und kaum hörbarem Schlafwagen-Beat bespielt werden. Uneasy Listening, Öko-Muzak ohne Antrieb, eierloser Pop von Kastraten, Sound-Geplätscher fürs Abheulen im Nirgendwo: Bei solcherlei von linken Demagogen und grünen Predigern dominiertem Zeitgeist kann sich keine Kunst entfalten – geschweige denn frei und positiv inspiriert.

Befindlichkeitsstörungen im dekadenten Westen

Im Netz kursieren Videos von Jugendlichen, die sich über jede Anstrengung, jede kleine Härte des Lebens beschweren. Überall werden Statements für bedingungsloses Grundeinkommen, für ein Leben ohne Arbeit auf dem Ruhekissen gepostet. Drogenliberalisierung und Selbstbestimmungsgesetz runden das emotionale Ambiente ab. Unlängst wanderte ein Statement viral, in welchem sich ein Mädchen, kurz vorm Flennen, drastisch beschwerte, weil sie sich unter Druck gesetzt fühle, wenn sie in einem Lokal in einer Speisekarte zwischen verschiedenen Gerichten auswählen müsse. Das geistig debile Dilemma solcher Heulsusen ist durchaus eine reale Gefahr, denn diese Befindlichkeitsstörungen im dekadenten Westen bereiten sozialistischen Wohlstands- und Enteignungsexzesse den Nährboden, sind das Movement für trampelnden Kollektivismus.

Doch noch gravierender werden sich alsbald Angriffe auf die Infrastruktur der Live-Musik auswirken und der Szene in Deutschland möglicherweise den Rest geben: Dank des Corona-Totalitarismus ist ohnehin ein großer Teil von Clubs und Band-Projekten untergegangen; ist ein Teil der Jugend, der Corona-Einzelhaft sei Dank, seit seither und noch immer psychisch labil und leidet unter den seelischen Folgen. Nun dringen die unheilvollen Abrissbirnen-Ideologen auch in die aktive Musikkultur vor und greifend anklagend ein, um auch hier der weltanschaulichen Indoktrinierung zum toxischen Triumph zu verhelfen. Die Verkündung drohenden Unheils liest sich in einschlägigen Foren dann so: „‘I want you to act as if the house is on fire, because it is!’: Dieses polarisierende Zitat der Umweltaktivistin Greta Thunberg aus dem Januar 2019 verdeutlicht: Die aktuelle globale Umweltkrise durch den vom Menschen verursachten Klimawandel stellt aktuell die größte Herausforderung für die Menschheit dar und verlangt nach schnellen, weitreichenden und effizienten Maßnahmen. Dies betrifft wie viele andere Branchen auch die Musikindustrie.“ Gegen Israel und die Popmusik: Wie sich ideologischer Dreck doch auftürmen und sich zum stinkenden Komposthaufen vereinen lässt!

Satanisch-sozialistischer Endzeit-Blues

Und dann holen diese Leute erst so richtig aus: „Radiohead führten 2006 Messungen zum ökologischen Fußabdruck ihrer Nordamerika-Tourneen durch, ca. 70.000 Besuchende, ökologischer Fußabdruck: 2.295 Tonnen CO2. Hier sieht man deutlich, dass der Besucherverkehr den größten Teil des ökologischen Fußabdrucks verursacht.“ Verbieten! Verbote! Nie wieder Rock’n’Roll! Es ist der Endzeit-Blues einer satanischen, sozialistischen Sektenbewegung, die von korrupten und kranken Eliten ihre Steuerung erfährt, wobei erkennbare Sinnentleerung das Programm ist und Zertrümmerung alles Gewachsenen, Werthaltigen, Bewährtem das Endziel.

“Wer hat mein Lied so zerstört!?” – Im Jahr 1970 sang sich eine junge Sängerin aus Israel plötzlich und überraschend in die Herzen des deutschen Musik-Publikums: Daliah Lavi. Wie passend sie heute wäre: Geboren im Palästina der damaligen Protektoratsmächte, als Israelin in einem schon damals neuralgischen Knotenpunkt des Weltgeschehens zuhause, wirkte sie dann wieder aber als deutscher Schlagerstar wie eine liebenswerte deutsche Nachbarin, die uns ein Lied unter die Haut schiebt, das sich wie Melancholie und Hoffnung in Schönheit anhört. Diese Sängerin stand für die damalige Weltgewandtheit und -offenheit des Westens, für den Charme konstruktiver Kritik, die sich gegen Zerstörung wenden will. Aber auch dieses wundervolle Lied ginge heute nicht mehr. Bei Anti-AfD-Demos kam es in etlichen deutschen Städten zu Verbrüderungen unterschiedlicher Hass-Kulturen. Vertreter der Hamas jagten Isreal-Freunde von den Podien und feierten gemeinsam mit der Antifa ihre bestialische Gesinnung. Heute, im abstürzenden Bundland, hätte die begnadete Sängerin aus Israel nur noch unter Polizeischutz auftreten können. Das, was aus diesem Land heute wieder geworden ist, blieb ihr zum Glück erspart: 2017 starb Daliah Lavi an ihrem letzten Wohnort Asheville im US-Bundesstaat North Carolina, im Alter von 74 Jahren. Dort liegt sie allemal besser als im ewig geistesgestörten Deutschland. Wer hat ihr Lied so zerstört? Musik aus.