Großer Bahnhof: Wo Deutschland am versifftesten ist

Die Gewaltexplosion, welche die Massenmigration Deutschland in immer extremerem Ausmaß beschwert, wird vor allem an den Bahnhöfen des Landes wie unter einem Brennglas sichtbar. Laut „Bild“ registrierte die Bundespolizei allein dort bundesweit im März über 2.800 Gewaltdelikte – ein Anstieg um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wo es 2.340 Fälle gab. Bei den Sexualdelikten gab es im März einen Anstieg um 37 Prozent auf 213 Fälle . Auf den Bahnanlagen gab es allein 178 Vorfälle, was einem Anstieg um 48,3 Prozent entspricht. Generell ereigneten sich 2300 Fälle auf Bahnanlagen. Im Februar sah es nicht besser aus: Hier lag die Zahl der Gewaltvorfälle bei 2.700 – rund 17 Prozent mehr als Februar letzten Jahres. Im Januar waren es 2.600 – etwa gleich viel wie im Vorjahr.

Von Heiko Teggatz, dem Bundesvorsitzenden der Bundespolizeigewerkschaft DPolG, kamen die übliche zutreffende, aber hilflose Kritik: Es dürfe „nicht sein, dass Bahnhöfe zu Angst-Räumen für Frauen werden. Frauen müssen in Deutschland sicher reisen können. Die Gefahr Opfer zu werden, steigt jeden Monat weiter an, Innenministerin Nancy Faeser muss endlich aufwachen“, erklärte er. „Es liegt nämlich auch daran, dass uns immer noch Tausende Beamte fehlen, die uns schon vor Jahren fest zugesagt wurden. Und die Bürgerinnen und Bürger, die Reisenden an den Bahnhöfen, müssen das jetzt ausbaden!“, jammerte er weiter – als sei nicht eben diese Entwicklung seit Jahren prognostiziert worden.

Abenteuer Alltag

All diese Appelle und Forderungen, die wortgleich auch schon vor Jahr und Tag geäußert wurden, sind natürlich auch jetzt und in Zukunft wieder nichts als schale Absichtserklärungen. Denn die millionenfache Massenmigration ist politisch gewollt, und alle negativen bis noch bestialischen Folgen werden achselzuckend in Kauf genommen – zumal die Urheber dieser Politik nicht davon betroffen sind. Deutschlands Bahnhöfe sind, in noch großem Maße als öffentliche Parkanlagen oder Schulhöfe – zu absoluten Hochrisikozonen geworden; als No-Go-Areas kann man sie zwangsläufig nicht bezeichnen, da viele Menschen nun einmal gezwungen sind, sie zu durchqueren.

Das “Abenteuer Alltag” erweitert sich somit auf die früheren aufregenden Zwischenwelten der Bahnhöfe, die immer einen Charme von Reisefieber, Fernweh oder auch Mondänität hatten – wovon die prächtigen Bauwerke internationaler Bahnhöfe bis heute beredt Zeugnis ablegen. Davon ist nichts geblieben: Es sind heute Hotspots eines überwiegend zugewanderten Prekariat, Schmerztiegel einer kaputten, beschädigten Gesellschaft und Spiegelbild des allgemeinen Verfalls. Immer und überall kann es zu Messerangriffen, Vergewaltigungen, Diebstählen und Schlägereien et cetera kommen. Bei den Fällen handelt es sich zudem nur um solche, die bekannt geworden sind. Die Dunkelziffer ist gar nicht zu schätzen. Der Staat kann die Sicherheit der Menschen nicht mehr garantieren, und will es offenbar auch gar nicht. Die eigene Regierung setzt ihre Bürger einer allgegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben aus und brandmarkt sie auch noch als Rechtsradikale, wenn sie ihr Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit einfordern. Dies ist die Realität, die Teggatz und andere, die immer noch meinen, mit Vernunft und drängenden Forderungen eine Verbesserung bewirken zu können, verständlicherweise nicht wahrhaben wollen.