Grüner Krieg gegen die Automobilindustrie: Nächster Zulieferer insolvent

Im Wolfsburger Porsche-Pavillon der VW-Autostadt kleisterte sich diese Woche eine akademische Fraktion der Klima-Irren (in diesem Fall Vertreter von „ScientistRebellion„) am Fußboden fest und kettete sich an die Luxuskarossen – woraufhin Porsche in einer genialischen Aktion den „Protestierenden” Licht und Heizung abdrehte und sie alleine im Dunkeln hocken ließ (womit der Konzern ja exakt die Forderungen der Radikalen nach fossiler Energiereduktion erfüllte). Die mit den „Aktivisten“ solidarische „Letzte Generation“ nölte anschließend auf Twitter über das Verhalten des Konzerns („Euer Ernst, VW?”) und beschwerte sich, dieser hätte den Klima-Jammerlappen ja nicht einmal „Schüsseln“ zur Verrichtung der Notdurft bereitgestellt.

Die Geisteshaltung, die hinter diesen wahnsinnigen Protesten steht und längst in Deutschland politikbestimmend geworden ist, forderte dennoch fast zeitgleich einige hundert Kilometer westlich ihren nächsten Tribut: Der nordrhein-westfälische Automobilzulieferer Borgers mit über 6.000 Mitarbeitern hat nämlich Insolvenz angemeldet (ganz entgegen Habecks Definition, wonach nichts mehr zu produzieren oder zu verkaufen noch keine Insolvenz bedeute) Die Geschäftsleitung nannte vor allem die hohen Energiepreise als Ursache für die Insolvenz, machte jedoch keinen Hehl daraus, dass auch die insgesamt untragbar gewordenen und ungünstigen Standortbedingungen in Deutschland maßgeblich für den Zusammenbruch verantwortlich waren. Damit verschwindet mäglöicherweise ein weiteres von unzähligen deutschen mittelständischen Traditionsunternehmen von Deutschlands dem Untergang geweihter Schlüsselindustrie auf Nimmerwiedersehen. Weil das Unternahmen auch in Bayern aktiv ist, wo es bislang an den Standorten Krumbach sowie Ellzee mit 750 Arbeitsplätzen einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Günzburg darstellte, wurde der Fall im Bayerischen Landtag zum Politikum.

Deutschland als Wirtschaftsstandort zunehmend untragbar

„Die Ampel-Koalition mit ihrem überforderten Wirtschaftsminister entpuppt sich jeden Tag mehr als Sargnagel unserer Wirtschaft, denn bisher hat sie keine nachhaltigen Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen auf den Weg gebracht”, schimpfte der wirtschaftspolitische AfD-Sprecher Gerd Mannes. Die linksgrüngelbe Bundesregierung treibe den Niedergang der mittelständischen Wirtschaft weiter voran, der bereits in der Ära Merkel eingeleitet wurde: Während Merkel den Unternehmen jedoch „nur” mit überbordender Bürokratie und hohen Steuerlasten zugesetzt habe, versage die Ampel auch vollständig bei der Beschaffung von Energie und Rohstoffen.

Tatsächlich macht es die hausgemachte Energiekrise tausenden Betriebe unmöglich, eine wirtschaftliche Produktion in Deutschland aufrechtzuerhalten. Scholz, Habeck und auch Söder hätten viel früher auf die sich abzeichnenden Engpässe bei der Energie reagieren und alle verfügbaren Kohle- und Kernkraftwerke wieder ans Netz bringen müssen. Während täglich mehr Unternehmen den Bach runtergehen, sägt die gründominierte Ampel weiter an dem letzten tragfähigen Ast der deutschen Wirtschaft. „Der Krieg der grünen Ideologen gegen die Automobilindustrie und deren Zulieferer wird noch weitere Opfer fordern, sofern die Unternehmen nicht rechtzeitig ihre Produktionsstätten ins Ausland verlagern. Borgers wird nur einer von vielen traditionsreichen Arbeitgebern sein, die der Kinderbuchautor Habeck und der vergessliche Kanzler Scholz auf dem Gewissen haben”, so Mannes.

Es wird mit jedem Tag offensichtlicher: Wenn der linksgrünen Ideologie-Irrsinn von der Energiewende bis zur Mobilitäts- und Ernährungswende nicht sofort gestoppt wird und endlich wieder zu sauberer Kernenergie sowie effizienter Kohle- und Gasenergie zurückgekehrt wird, wird Deutschlands Abstieg zum Entwicklungsland nur noch eine Frage der Zeit sein.