Grüner Staatsumbau: “Sagt es laut und sagt es klar – nichts wird bleiben, wie es war!“

Viel hören wir derzeit vom staatlich orchestrierten “Kampf gegen rechts”. Was diese doch eher schwammige Begrifflichkeit aber genau bedeutet, ist schwierig, da sie bewusst unscharf gehalten ist. Von bürgerlich über klassisch wertkonservativ bis hin zur NPD sind hier nämlich alle Spektren abseits des woken Zeitgeistes gemeint. Aus gutem Grunde: Dieser „Kampf“ ist bei genauerer Betrachtung nichts anderes als ein Vernichtungsanspruch gegen alles und jeden, der nicht explizit den linksprogressiven Normen, Richtlinien und Vorstellungen entspricht. Ein absoluter und unbegrenzter Herrschaftswille ist es, welcher Grünrotbunt mit ihrer weitläufigen Community in Funk, Fernsehen und natürlich auch in den Redaktionsstuben von “Spiegel” und Co. antreibt und am Leben hält.

Aber warum in aller Welt teilen uns diese moralisch angeblich so hochwertigen Menschen ihre wahren Ziele nicht offen und ehrlich mit, stellen das, was sie im Schilde führen, nicht vollumfänglich vor und teilen uns genau mit, wie unsere Zukunft nach ihrem Willen beschaffen sein soll? Weshalb werden ihre marxistischen Visionen und Planspiele nicht klar benannt und plausibel präsentiert? Stattdessen verwenden sie Begriffe, die sie stets verharmlosend mit positiven Assoziationen aufladen und halten diese bewusst schwammig, um sich nicht festzulegen.

Linke Maximen: Tarnen, täuschen und vertuschen

Die Sprache der Linken hat darin Übung. Das “Demokratiefördergesetz” legt – wie einst schon der “antifaschistische Schutzwall” und dergleichen mehr – beredtes Zeugnis davon ab. Wenn das alles doch so gut, so menschenfreundlich, fortschrittlich und modern ist – warum in aller Welt wird dann nicht klar kommuniziert, was Sache ist? Warum werbt ihr guten Bunten eurerseits denn nicht mal mit dem Slogan: “Mit uns in den neuen Sozialismus! Dieses Mal klappt es garantiert!“?

Sagt es uns doch endlich, was eure Pläne konkret für uns als Rest-Gesellschaft bedeuten! Gebt doch endlich zu, dass ihr nicht weniger als einen global orientierten Kommunismus anstrebt, welcher die Freiheiten, Rechte und Besitztümer der Bürger auf ein Minimum beschränken wird. Ihr wisst es doch. Schreibt es dann doch endlich auch konkret auf eure Wahlplakate! Füttert eure Thinktanks damit. Untermauert vor allem auch eure Enteignungsphantasien: “Ihr werdet bald nichts mehr besitzen“, sagt ja schon euer Mastermind Klaus Schwab. Sagt es allen übrigen Mitmenschen und Zeitgenossen klar und deutlich, dass ihr auch in Zukunft all diejenigen, die sich als Flüchtlinge ausgeben, aufzunehmen gedenkt.

Jeder, der mehr als den Durchschnitt verdient, gilt künftig als “reich”

Und dass diese vollumfänglich versorgt werden, solange sie das eben wünschen, was auch deren dauerhafte Unterbringung in Hotels und Neubauten beinhaltet! Macht euren Anhängern doch offen und ehrlich klar, dass sich unter eurer Ägide unser Land, unsere angestammte Heimat bis zur Unkenntlichkeit verändern wird! Bekennt außerdem endlich, dass es mit euch keine günstige und verlässliche Energieversorgung mehr geben wird – und als Resultat davon sämtliche Bedarfsartikel des täglichen Lebens, insbesondere auch unsere Mobilität, noch teurer, wenn nicht sogar unerschwinglich, werden! Das alles ist doch nicht zu viel verlangt, oder?

Zumindest wäre es fair, offen darzulegen, dass zugereiste Bürgergeldempfänger – euer neues Proletariat – selbstredend nicht arbeiten müssen, wenn sie dies nicht wollen. Sie werden so oder so versorgt – auf Kosten der noch arbeitenden Staatsbürger, versteht sich. Und falls diese Mittel nicht reichen sollten, dann wird einfach die Schuldenbremse gelöst. Alle sollen schließlich “gleich” sein, auch wenn Gleichheit wider jede Natur ist. Sagt doch exakt und deutlich, dass euch unser aller Sicherheit völlig egal ist, und es deshalb auch in Zukunft keinerlei Grenzsicherungen geben wird – weil das eurer Ansicht nach ohnehin „menschenfeindlich“ ist und zudem eurer Agenda zuwiderläuft.

Politik, die den Menschen wehtut

Vor allem: Sagt unverblümt, dass der Islam in der Zukunft Europas – und explizit in Deutschland – eine zentrale Rolle spielen wird! Traut euch doch – spielt endlich mit offenen Karten. Ohnehin legt Innenministerin Faesers Gesetzesvorlage zur angeblichen Demokratieförderung zumindest den Gedanken nahe, dass dies bedeutet, auch anschlussfähig für islamische Parteien zu sein! Einspruch ist ohnehin nicht erlaubt: Es gibt dann nur noch Staatsjournalismus, der die jeweilige Regierung affirmativ begleitet. Aktuell erleben wir bereits die Vorstufe davon. Gebt zu, dass es bereits konkrete Gedankenspiele einer Eingreiftruppe namens „grüne Polizei“ gibt (welche parteiintern bereits von Ricarda Lang maßgeblich vorangetrieben werden).

Sprecht deshalb doch bitte klar aus, was uns erwartet, falls der Alibi-Konservative Friedrich Merz in knapp zwei Jahren eine Koalition mit den Grünen auf Bundesebene eingehen wird: Dass nämlich in solch einem Falle keines der bereits beschlossenen Ampel-Gesetze zurückgenommen wird, geschweige denn, dass die Repression gegenüber dem gebeutelten Souverän je enden soll! Dass Gewalt, sofern diese von Migranten und Flüchtlingen ausgeht, vollständig tabuisiert werden wird – und jeder, der es wagt, auch nur darauf hinzuweisen, von euren Faktencheckern und Experten in Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz drangsaliert wird! Natürlich tut ihr das nur – man ahnt es schon –, um unsere “Demokratie” zu schützen. Was denn auch sonst.

Das deutsche Toleranzparadoxon wird dogmatisch

Oder sagt doch wenigstens ehrlich, dass so etwas Essentielles wie Kritik am System zukünftig schon ein veritabler Straftatbestand sein könnte – ganz so, wie heute etwa auch Kritik an den Grünen schon jetzt nicht mehr überall geduldet wird! Während euer ZDF-Obereinpeitscher Böhmermann unverhohlen von „Nazis keulen“ reden kann, wäre im Umkehrschluss eine Aussage wie „Sozialisten keulen“ natürlich sofort ein Fall für den Staatsanwalt. Von euch neugeschaffene Beamtenposten, Denunziationsportale und Meldestellen haben schließlich noch reichlich Kapazitäten frei!

Macht doch bitte keinen Hehl daraus, dass auch unsere gesamte Industrie, Handel und Forschung in eine staatlich kontrollierte Planwirtschaft mit deutlicher Produktreduzierung transformiert werden sollen! Dass wir dadurch international nicht mehr konkurrenzfähig sein und verarmen werden, dass an Schulen und Universitäten nur noch diejenigen Inhalte gelehrt werden können, welche eure stramm marxistischen Kader für angemessen halten! Gender-, Islam- und Klimalehrstühle werden gefördert – anstelle von Maschinenbau und Astrophysik. Warum wohl?!? Dass im Übrigen die richtige Haltung eine Karriere garantiert, und nicht etwa der Leistungswille oder gar die Intelligenz, solltet ihr ebenfalls zugeben. Und auch, dass ihr vorhabt, den individuellen Autoverkehr deutlich nach unten zu regulieren und ferner auch automobiles Kulturgut sukzessive einzuschränken gedenkt. Wer unter eurer Herrschaft nicht Fahrrad oder nicht zumindest E-Auto fahren möchte, gilt dereinst nicht nur als Klimasünder, sondern als Staatsfeind.

Heimtücke, Bespitzelung und Niedertracht werden Staatsräson

Aber auch andere urdeutsche Traditionen, Bräuche und Kulturgüter werden peu à peu geschleift – denn unsere Geschichte und Identität sind in euren Augen ohnehin verwerflich. Ihr habt deshalb vor, all unsere Erinnerungen vollständig zu tilgen. Sprecht es ruhig aus! Und die Kirchen? Vor allem die Protestanten sind ja längst auf eurer Linie – hier bedarf es keiner Regularien mehr. Refugees welcome! Doch auch bei den Katholen werden sich die noch widerspenstigen klerikalen Granden den Herrschern unterordnen – ganz so, wie sie es schon immer getan haben.

Ferner solltet ihr endlich zugeben, dass auch der Pazifismus längst ausgedient hat. Selbst grüne Elitenpolitiker wie Hofreiter & Co. nutzen heute lärmende Kriegsrhetorik als Stilmittel. Sie votieren offen für Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, die zwangsläufig Gewalt, Grausamkeiten und Auslöschung von Andersdenkenden bedeuten. Wenn es ihren Zielen dient, sind sie, die Besten der Guten, jederzeit bereit, Hundertausende junger Männer in den Fleischwolf zu werfen – ohne Mitgefühl oder Gnade. Eiskalte Machtmenschen sind sie. Obgleich offiziell noch als “liberal” etikettiert, steht Frau Stack-Zimmermann wohl exemplarisch für solch ein bigottes Verhalten.

In linken Akademikermilieus gedeihen Zensur und Regulierungssucht

Und verschweigt uns bitte nicht, dass künftig sogar Filme, Theaterstücke und Unterhaltung explizit nach euren woken Standards ausgerichtet sein werden – ganz so, wie es in Werbung, Polit-Talks und Tatort schon heute der Fall ist. All das solltet ihr uns nicht länger verheimlichen. Auch dass ihr gedenkt, die sozialen Medien und die gesamte Kommunikation lückenlos mit den von euch staatlich finanzierten NGO’s wie “Correctiv” und anderen zu überwachen, solltet ihr offen zugeben. Stattdessen das volle Bespaßungs-Programm: Schrankenloser und vollumfänglicher Öko-Kommunismus mit Klassenkampf, Reichenbekämpfung und streng gesteuerter Wirtschaft – das ist es, was ihr eigentlich wollt. Steht endlich dazu, sagt es euren Wählern. Zögert nicht.

Die Umsetzung dieser Pläne läuft bereits auf Hochtouren. Selbst wer sich aktuell mit seinen Äußerungen noch im Bereich der gesetzlich garantierten, freien Meinungsäußerung befindet, ist künftig schon per se verdächtig und kann entsprechend bestraft werden. Die „Harmonie der Gleichschaltung“ zeigt schon jetzt ihre Fratze. Warum wollt ihr uns das nicht mitteilen? Sagt es laut und sagt es klar – nichts wird so bleiben, wie es war!

Das alles – und noch viel mehr

Das alles – und noch viel mehr – wird geflissentlich von euch und euresgleichen verschwiegen. Mit Euphemismen belegt. Oder bewusst manipuliert. Eure Propaganda lügt hemmungslos und wird nur selten konkret. Alles hört sich viel besser an, als es ist. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr etwas zu verbergen habt. Und das hat seinen Grund: Ihr wisst, dass ihr im Unrecht seid und ein totalitäres Ziel verfolgt, indem ihr völlig hemmungslos auf die Opposition einprügelt.

Ihr habt vor, Wissenschaft, Forschung und selbst die Philosophie in eurem Sinne umdeuten. Ein ganzheitliches, marxistisches System, in dem alles von euch geregelt wird – darum geht es doch. So siehts aus! Gebt es endlich zu! Druckt es auf eure Fahnen! Lasst es in euren ergebenen Medien so darstellen. Ihr habt doch nichts zu befürchten, so moralisch erhaben wie ihr seid. Angst, Hysterie und Abwertung sind doch längst euer Geschäftsmodell. Sprecht es ruhig aus. Jeder Dissident ist somit automatisch ein Rassist, Rechtsextremist oder Staatsfeind. Je nach dem. Getreu dem Motto, dass eine Lüge auch irgendwann zur Wahrheit werden kann – wenn man sie nur oft genug wiederholt. Und da ihr guten Linken als Demokratieschützer, anders als die Demokratiegegner, die geballte Macht des Staates in Händen haltet, ist das ein nicht unerhebliches Problem. Denn eigentlich gilt längst die These: „Die Demokratie muss man auch vor ihren Beschützern schützen.”

Die Kakistokratie kommt unweigerlich

Aber all das bleibt Illusion. Dass ihr jemals mit offenen Karten spielen und aus euren Zielen keinen Hehl machen sollt, bleibt natürlich ein frommer Wunsch. Nie im Leben werdet ihr zulassen, dass eure wahre Intention offiziell bekannt wird. Gerade deshalb werden Statistiken, Erhebungen und Umfragen stets in eurem Sinne geframt und aufbereitet. Ihr werdet eure wahren Ziele und Absichten immer verschleiern.

Nur durch Verbote, durch Lügen,Taktieren und redundante Propaganda seid ihr politisch überhaupt noch lebensfähig. Auch wenn Realität, empirische Erfahrungen und die Gesetze der Physik euch in jedem Punkt widersprechen, gefährdet das eure teuflische Agenda nicht. Letzten Endes also wird es wohl die Arroganz und Überheblichkeit eurer eigenen linken Eliten sein, die euch schlussendlich entlarven und zu Fall bringen wird. Denn ihr solltet die Bürger nicht für dümmer halten, als sie sind.