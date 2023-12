Habeck-Gemahlin Andrea Paluch und der kindgerechte Weltuntergang

Früh übt sich, wer einmal ein guter Grüner werden will. Rechtzeitig muss unseren Sprösslingen die Angst vor der menschengemachten Apokalypse auf literarischem Wege eingepflanzt werden. Deshalb hat Robert Habecks bessere Hälfte Andrea Paluch nun ein hübsch bebildertes Kinderbuch über die „besten Weltuntergänge“ geschrieben, welches für junge Leser ab 8 Jahren empfohlen wird. Harry Potter war gestern – jetzt kommen Killerviren, nukleare Super-GAUs und, natürlich, der Klimawandel auf den Leseplan. Alle drei Themen sind bereits publikumswirksam auf die Leinwand gebannt worden; mein Killervirenfavorit ist übrigens „Cassandra Crossing“ von 1976 mit Richard Harris und Sophia Loren in den Hauptrollen, in dem ein von Terroristen gestohlener Pesterreger einen Fernzug befällt.

Allerdings waren diese Filme alle erst ab 12 Jahren freigegeben und nicht schon für Grundschulkinder. Denn die Menschen fingen sich furchtbare Krankheiten ein, der Anblick der Symptome ließ den Zuschauer erschaudern. Da fühlte man sich schon vor dem Fernseher plötzlich furchtbar krank und wollte so etwas gewiss nicht in der Realität erleben. Manche glauben, all diese Filme sollten uns bereits frühzeitig auf eine Gesundheitsdiktatur vorbereiten, um deren Errichtung sich Spahn, Merkel und Lauterbach dann tatsächlich redlich bemühten. Allerdings fühlte sich die Realität nicht nach Katastrophenfilm an, was einen rasch an der Notwendigkeit der Maßnahmen zweifeln ließ.

Mitbestimmungsrecht bei der Weltrettung?

Andrea Paluch greift dann auch für ihr Katastrophenszenario einer Pandemie die Corona-Maßnahmen auf und rechtfertigt sie nachträglich als notwendig, um unser aller Dahinsiechen zu verhindern. Eine bunte Illustration zeigt eine belebte Einkaufsstraße mit allerlei Teststationen, hinter denen Leute in gelben Schutzanzügen stehen. An den Wänden sind Schilder angebracht, welche die Bürger zum Einhalten eines Sicherheitsabstandes auffordern. Kommt uns das nicht bekannt vor? Das ist keine Zukunftsvision, sondern war bereits Realität. Mal ganz ehrlich: Wer würde sich noch auf die Straße trauen, wenn draußen eine apokalyptische Seuche tobte? Wir ahnen, worauf das hinausläuft: Falls die Bundesregierung wieder Anlauf nimmt, soll schon jedes Kind wissen, wie gut und richtig das ist. Deshalb liest sich auch der Klappentext des Buches wie ein schlechter Witz: „Die Welt, wie wir sie kennen, wird untergehen. Und was kommt dann? Das können wir mitentscheiden. Dieses Buch entwirft zwölf Szenarien für unsere Zukunft. Manche sind bedrückend, andere sind beglückend. Wird eine große Dürre kommen? Werden unsere Städte einmal frei von Autos sein? Oder müssen wir uns auf Raumschiffe retten?“

Da wird doch tatsächlich suggeriert, der Bürger hätte so etwas wie ein Mitbestimmungsrecht, wenn es um die Weltrettung geht. Das ist natürlich eine Steilvorlage für Schülerproteste wie „Fridays for Future“, die zwar rebellisch daherkommen, aber tatsächlich genau das tun, was die Klimalobby von ihnen erwartet: Moralischen Druck auf die Öffentlichkeit auszuüben. Kinder und Jugendliche vor einen politischen Karren zu spannen ist vor allem deshalb so verwerflich, weil es kaum möglich ist, Kritik an ihren Aktionen zu üben. Die Hemmschwelle dabei ist einfach höher als bei erwachsenen Aktivisten, und jungen Menschen wird auch stets ein gewisses Maß an Naivität und jugendlichem Eifer zugebilligt. Vielleicht finden Kinder die vorgestellten Szenarien tatsächlich spannend, so wie wir früher alles über Dinosaurier verschlangen, ohne uns die Begegnung mit einem Velociraptor zu wünschen? Das Gefühl diffusen Grusels ist verlockend; abschätzen können Kinder die Tragweite der vorgestellten Katastrophen wohl kaum. Auch fehlt ihnen in den meisten Fällen noch das Wissen, um abschätzen zu können, wie wahrscheinlich das Eintreffen einer solchen Apokalypse ist, sie nehmen es als gegeben hin, dass sie genau so eintreffen könnte. Da ein großer Teil der Bevölkerung mit „grünen Ideen“ sympathisiert, werden auch die Eltern nur wenig gegensteuern können. Oder sie machen es gar wie die Eltern von Greta Thunberg und vermarkten die Angst ihrer Kinder um ihrer Eigeninteressen willen.

Allerlei Dystopisches

Auch in der Jugendliteratur hat der Buchhandel in den letzten Jahren einiges Dystopisches hervorgebracht. So früh setzte die „Katastrophenschulung“ für die Jüngsten allerdings bisher nicht an. Aber neu ist das Phänomen nicht: In den Achtzigern schrieb Gudrun Pausewang unter dem Einfluss des kalten Krieges ebenfalls zwei Bücher, die dazu angetan waren, Kindern und Jugendlichen schlaflose Nächte zu bereiten. „Die Wolke“ wurde zum „Jubiläum“ des Reaktorunfalls in Tschernobyl vor ein paar Jahren verfilmt, um publikumswirksam den Ausstieg aus der Kernenergie vorzubereiten. Natürlich wurde mit keinem Wort darauf hingewiesen, dass es sich bei Tschernobyl um ein technisches Ungetüm handelte, dass selbst für sowjetische Verhältnisse schon bedenklich veraltet war. Stattdessen wurde Lesern und Zuschauern das Gefühl vermittelt, so etwas könne sich in Deutschland jederzeit wiederholen. Gemessen am Buch kommt der Film geradezu harmlos daher. Auch „Die letzten Kinder von Schewenborn“ jagten mir damals ordentlich Angst ein, darin wurde die Geschichte einer deutschen Familie erzählt, die einen Atomkrieg überlebt. Da trieb dann schon einmal eine verstrahlte Leiche im Schwimmbad – wer würde angesichts solcher Schilderungen nicht auf die Straße gehen wollen, um seinen Protest kundzutun? Starke Emotionen werden schließlich auch gern in der Werbung eingesetzt, um Käufer zu gewinnen: Ohne ein bestimmtes Produkt kann man den Alltag nicht überleben. Die Angst vor dem Weltuntergang funktioniert ähnlich, nur „kauft“ man statt eines garantiert wirksamen Deos eben eine garantiert überlebenswichtige Ideologie.

„Legt euer Schicksal in die Hände der Grünen, dann wird alles gut!“, könnte schon damals die Botschaft gelautet haben. Und dass Andrea Paluch Werbung für die Partei ihres Mannes macht, liegt auf der Hand. Man könnte an dieser Stelle sarkastisch anmerken, dass der Habeck-Clan schon immer wie Pech und Schwefel zusammengehalten hat. Eigentlich sollte eine Gesellschaft, der die Gestaltung der Zukunft wichtig ist, aber ihren Nachwuchs dazu ermutigen, sich für technischen Fortschritt zu begeistern, der letztlich auch dem Umweltschutz dient. Aber anstatt junge Menschen zu motivieren, durch Beruf oder Studium einen Beitrag zur Verbesserung unserer Lebensqualität zu leisten, jagt man ihr lediglich Angst ein. Haben die Grünen Angst vor gut ausgebildeten jungen Erwachsenen, weil diese ihre Phrasen durchschauen könnten? Vielleicht möchte Frau Paluch ihre Leser im Status immerwährender Kindheit halten, damit sie naiv und steuerbar bleiben.