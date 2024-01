Habeck ist vollkommen am Ende

“Russia Today” (RT) hat ein Video auf Odyssee veröffentlicht, in dem Robert Habeck larmoyant den 60 Milliarden Euro des Nachtragshaushaltes nachtrauert, den das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt hat. Tenor: Ohne diese Gelder sei es ihm nicht möglich, die deutsche Industrie zu retten. Das ist, wie jeder erkennen kann, sein “Lebensziel”. Was Habeck hier aufführt, ist ein unglaublich dreistes Manöver: Davon abgesehen, dass er selbst es war, der die Industrie und die Wirtschaft in dieses Loch gestoßen hat, wird hier etwas sehr Wesentliches verschleiert. Der Gesamteindruck des Videos, das leider nicht mehr aufrufbar ist, ist verheerend. Ein Bluffer, der längst am Ende ist und sich weigert von der Bühne zu verschwinden. Ein grüner Bernie Madoff oder der Urenkel von Carlo Ponzi.

Waren diese 60 Milliarden Euro jemals für “Corona-Maßnahmen” bestimmt (ganz davon abgesehen, dass auch hier Betrug und Verschwendung in der Luft liegen)? Wenn dem so wäre, hätte es doch einen gewaltigen Aufschrei der Betroffenen geben müssen, als man ihnen diese Zusagen weggenommen hat. Gab es diese Welle der Entrüstung? Wo sind die Löcher, die jetzt nicht gestopft werden können? Oder haben sie gar nicht existiert? Es gehört wenig Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass dieses Geld von Anfang an dorthin sollte, wo man es später hin verschieben wollte und damit gescheitert ist. Also ein hochgradig unlauteres Manöver.

Keine Aussicht auf Erfolg

Flankierend dazu hat die Raffinerie in Heide ein Projekt zur Herstellung von Wasserstoff aufgekündigt. Zu teuer, keine Aussicht auf Erfolg. Die staatlichen Zuschüsse sind verbraucht. Damit ist der Elan verpufft. Es handelt sich um eine 30-Megawatt-Anlage zur Elektrolyse und Herstellung von grünem Wasserstoff. Bei einer Laufzeit von sehr großzügig gerechneten 7.000 Stunden pro Jahr wären das magere 0, 21 Terawattstunden Jahresausbeute. Zum Vergleich: Das Atomkraftwerk Isar 2 machte 10 Terawattstunden pro Jahr. Im Beitrag von RT heißt es weiter, es gäbe noch ein “dreimal größeres” Projekt. Also ebenfalls lausige 0,63 Terawattstunden – aber auch dieses Projekt ist noch in der Planungsphase, sprich: fünf und mehr Jahre entfernt.

Endgültig ernüchtert wird man, wenn man diese doch eher abstrakte Energiemenge in Masse Wasserstoff umrechnet: Dieser Wert beträgt 19.000 Tonnen Wasserstoff, die wiederum – auf den Heizwert bezogen – 60.000 Tonnen Diesel entsprechen. Das ist ein einziger kleiner mickriger Tanker. Berücksichtigt man den schlechten Wirkungsgrad von 65 Prozent, muss man von den beiden Werten noch ein Drittel abziehen. Was den Transport von Wasserstoff angeht, gibt es derzeit den berühmten 85-Tonnen-Tanker der Firma Kawasaki, der zwischen Japan und Australien pendelt; ob es deutsche Pläne zum Bau eines Tankers gibt, ist nicht bekannt. Wenn es sie gäbe, hätte man bestimmt mit großer Aufmachung davon berichtet. Man kann sich also aussuchen, ob die Sache an der Herstellung oder am Transport scheitern wird.

Trauerspiel lange nicht beendet

Wie man unter diesen Umständen von “Millionen Tonnen Wasserstoff” faseln kann, wird wohl auf ewig Habecks Geheimnis bleiben. Selbst diese lächerlichen knapp 19.000 Tonnen wird es in den nächsten fünf Jahren nicht geben. In den Worten von Habeck könnte man es so ausdrücken: “Wenn wir schon keinen grünen Wasserstoff herstellen können, so müssen wir wenigstens unfähig sein, ihn zu transportieren.” (Karl Kraus möge mir verzeihen, dass ich seinen Spruch verhunzt habe). Leider ist dieses Trauerspiel damit nicht beendet. Die allseits bekannte wunderschöne Uckermark erfreut sich als besonders förderungswürdige Region hoher Zuschüsse für klimarelevante Vorhaben. Im Dorf Dauerthal residiert die Firma Enertrag, die sich bei der Stromerzeugung aus Windturbinen durchaus einige Meriten verdient hat, die wir hier auch ausdrücklich würdigen. Hieraus aber ist eine “fruchtbare” Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Kreisen in Berlin entstanden; böse Zungen benutzen das Wort „Buddies“ zur Beschreibung.

Enertrag hat nämlich den lukrativen Auftrag erhalten, ein kombiniertes Wasserstoff-Ammoniak-Projekt in Namibia zu realisieren. Dazu wurde die Firma Hyphen gegründet (ein Schelm, wer da an “Hybris” denkt). Das Gesamtvolumen des Auftrags beträgt 10 Milliarden US-Dollar. Es sollen 300.000 Tonnen grüner Wasserstoff jährlich – und fallweise auch “grünes Ammoniak” – hergestellt und exportiert werden. Eine Dimension, in die bislang weltweit noch niemand auch nur im Ansatz vorstoßen konnte. An Elektrolyse-Leistung sollen hier 3 Gigawatt installiert werden, Zusätzlich noch weitere 2 Gigawatt für Prozessenergie – alles zu bestreiten mit Solar- und Windenergie. Dieser Punkt ist bemerkenswert: Er zeigt, dass hier erstmals ein Planer erkannt hat, dass eine solche Anlage große Mengen Prozessenergie benötigt; eine eiserne Regel, die in den sonst üblichen Propagandapublikationen völlig untergeht. Die genannten 2 Gigawatt sind dabei eher knapp kalkuliert; 3 Gigawatt wären eher angemessen.

Technische Details in den Hintergrund gerückt

Folglich wären viele der bisherigen Meldungen über „billigen Solarstrom“ revisionsbedürftig: Wenn nämlich die per Solarenergie generierte Prozessenergie berücksichtigt wird, sind hier nämlich Aufschläge zwischen 70 und 100 Prozent fällig. Die hochmögende Frau Professor Claudia Kemfert fertigt solche Einwände meist mit der Bemerkung ab, dass “die Sonne keine Rechnung schickt”. Die chinesischen Lieferanten der Solarpaneele aber sehr wohl: Die lassen sich von solch infantilem Geplapper nicht beeindrucken – und berechnen diese 70 oder 100 Prozent Aufschlag. Eine neue Einsicht, die den Blick weitet und die technischen Details in den Hintergrund rückt. Die deutschen Fernsehschaffenden haben das Thema entdeckt. Mehrere Teams der verschiedenen Anstalten filmten bereits dieselbe namibische Wüste, dieselben Dünen und interviewten stets dieselben Politiker und Würdenträger. Wenn der MDR dort hinreisen würde, wäre das ZDF nicht mehr erforderlich; aber auf dem zweiten Auge ist man genau so blind. Und dann kommt auch noch “Bayern 3” oder sonstwer. Man gönnt sich ja sonst nichts. In diesen Fernsehbeiträgen lernt man interessante Leute kennen; zum Beispiel den Präsidenten Namibias, Hage Geingob. Der Mann macht einen vernünftigen Eindruck, allerdings muss man befürchten, dass er an Leute geraten ist, die ihm über sind.

Der auffälligste davon ist James Mnyupe. Berater und Chefkoordinator: Ein äußert redegewandter Mann, der aus der Finanzbranche kommt. Ein typischer „Snake Oil“- Verkäufer. Damit nicht genug, stammt er auch noch aus der Kaderschmiede der “Young Global Leaders” von Klaus Schwab. Wenns einer neben dem deutschen Wirtschaftsminister steht, weiß man, was die Glocke geschlagen hat – gerade bei Habeck, dessen “Agora Energiewende”- Team aus der Londoner Bloomberg-Truppe stammt. Man darf auf den Fortgang des Namibia-Projektes gespannt sein; bestimmt wird man noch sehr viel davon zu hören bekommen. Ob allerdings ab 2025 die ersten Lieferungen zu erwarten sind, ist eher unwahrscheinlich. Das Habeck’sche Mantra vom Hochlaufen des Wasserstoffgeschäfts wird für viele Jahre ein frommes Märchen bleiben.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Anderweltonline.