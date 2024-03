Haltet den Dieb: Die Corona-Scharfmacher von gestern mimen die Aufklärer von heute

Richtig katastrophale Informationen – neudeutsch auch “RKI- Files“ – sind aktuell ja in aller Munde. Lustig zu betrachten ist dabei die Tatsache, dass viele der Protagonisten, die in den letzten Jahren Restriktionen und Einschränkungen der persönlichen Freiheiten gefordert hatten, sich aktuell wieder auf die Showbühne wagen und nach einem sensationellem Richtungswechsel wieder mitspielen wollen. Doch die Kunst der Vernebelung des damals Gesagten funktioniert leider in Zeiten von “archive.org” (und anderen Tools, die dem Ausspruch Geltung verschaffen, das Internet vergesse nun einmal nichts), bei keinem mehr so richtig.

So auch im Fall der sächsischen Gesundheitsministerin (formal: “Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt”), Petra Köpping. Die feine SPD-Dame tat sich während der Corona-Krise mit dem Ruf nach besonders rabiaten staatlichen Maßnahmen hervor und forderte etwa die Einweisung von Verweigerern der Quarantänepflicht in die Psychatrie. Bereits während des ersten Lockdowns, im April 2020, sagte Köpping: „Falls es im Einzelfall dazu kommen sollte, dass sich Menschen den Anordnungen widersetzen, ist es ‎notwendig, die von den Gesundheitsämtern angeordneten Maßnahmen mit Zwang durchzusetzen‎.“

Erstmal die schwarzen Balken entfernen!

Jetzt inszeniert sich dieselbe Ministerin als große Corona-Aufklärerin. Allerdings möchte sie die “Pandemie” nicht etwa juristisch, sondern mit einer Quatschrunde aufarbeiten: “Ich will die Corona-Pandemie durch eine Enquete-Kommission aufarbeiten… Mir ist es wichtig dass wir die richtigen Lehren ziehen!”, lässt sich Kipping in einer aktuellen Werbekachel der sächsischen SPD auf Social Media zitieren.

Ich sage dazu: Wenn tatsächlich eine Aufarbeitung stattfinden soll, dann nehmt als erstes mal alle schwarzen Balken aus den RKI-Dokumenten heraus und macht diese schonungslos der Öffentlichkeit zugänglich! Lesen können wir selbst.

Autor: Markus Kink