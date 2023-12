Hamas-Trolle in Deutschland missbrauchen Weihnachtsgeschichte für Anti-Israel-Hetze

Tarek Baé, ein AKP-nahe “Influencer” mit knapp 300.000 Followern auf Instagram und weniger als einem Zehntel davon auf Twitter/X (wo er sich vollmundig als “schlimmster Alptraum von AfD und Springer” bezeichnet), lässt nicht erst seit dem 7. Oktober keine Gelegenheit aus, Stimmung gegen Israel zu machen, inklusive allerlei Mythen und Fake-News über die angeblichen Gräueltaten der IDF. Zuvor hatte er schon jahrelang unkritischste Erdogan-PR propagiert und das Hohelied vom bösen rassistischen Deutschland geträllert – auch in Buchform mit seinem Titel “Die neuen alten Deutschen: Die Suche nach der Heimat ohne Rassismus”, einem der mittlerweile zahlreichen wie Pilze aus dem Boden schießenden Machwerke, in denen professionell herumopfernde Migranten dumpfeste Stereotype über die einheimische Bevölkerung ihres Gastlandes verbreiten, die umgekehrt – würden Deutsche sie über ihre Herkunftsländer verbreiten – zu Recht natürlich als primitivster oder wenigstens subtiler Rassismus verfemt würden.

Ihre tiefsitzende Verachtung für das Deutschland jedoch, das ihnen als Wirtsland überhaupt erst alle Entfaltungsmöglichkeiten geboten hat, zeugt dabei nicht nur nur von Integrationsverweigerung, sondern bringt ihnen den lukrativen Zuspruch selbsthassender deutscher Linker ein, die Gestalten wie Bae in ihrer kulturellen Selbstverleugnung verzückt die Füße küssen. So einem wird in Deutschland dann natürlich auch seine Anti-Israel-Hetze nachgesehen.

Vereinnahmung der Weihnachtsgeschichte

Und natürlich vereinnahmt so einer dann auch die Weihnachtsgeschichte für zynische Posts gegen Israel, in brachialer Verkürzung und ahistorischer Verbiegung der Ursprünge des Christentums, das ihm in seinem propalästinensischen Wahn ebenso wenig heilig ist wie das Judentum (die Masche hat in arabischen Medien Tradition, siehe etwa hier) Am Donnerstag schrieb Baé dies: “In nur wenigen Tagen feiert ein großer Teil der Welt die Geburt eines gewissen Menschen in Betlehem vor rund 2.000 Jahren. Wäre er heute in Betlehem, dort im illegal besetzten palästinensischen Westjordanland, geboren worden, würde er unterdrückt durch Mauern in Apartheid leben, bombardiert werden oder unter Trümmern verschüttet sein. Denn für Israels Regierung wäre Jesus nur ein weiterer (aramäischer) Palästinenser ohne Rechte. Denkt also auch zu Weihnachten an die vergessenen Palästinenser.”

Der Blogger Tobias Huch beantwortete diesen Propagandaschwachsinn auf die einzig vernünftige Weise: “Wäre Jesus von Nazareth heute geboren, wären Maria und Josef gar nicht nach Bethlehem gekommen, weil der Zugang für Juden verboten ist. Man hätte den Mann und die schwangere Frau totgeschlagen, hätte man sie entdeckt. Hätten sie es unentdeckt nach Bethlehem geschafft, hätte es nicht mal einen Stall für Juden gegeben. Die arabisch-palästinensischen Sicherheitskräfte hätten sie inhaftiert, denn Israel kontrolliert Bethlehem nicht. Es ist Gebiet A und damit allein arabisch-palästinensisch kontrolliert. Am Ende hätte wohl ein Terrorteam der PIJ Maria und Josef als Geiseln genommen und Jesus wäre in einem Terrorversteck zur Welt gekommen. Josef hätte man irgendwann mit Video hingerichtet, und das jüdische Kind hätte das ganze am Ende auch nicht überlebt.”