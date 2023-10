Hamas- und Islamistenterror in Deutschland: “Verfassungsfeind” Maaßen warnte frühzeitig

Der barbarische Hamas-Anschlag auf Israel vom 7. Oktober 2023 hat der Welt abermals die zügellose Grausamkeit und Menschenverachtung des islamistischen Terrors vor Augen geführt. Binnen weniger Tage wurde auch wieder einmal die völlige Hilfslosigkeit Deutschlands deutlich, das durch seine völlig wahnwitzige Migrationspolitik längst zum sicheren Hafen für Radikale aller Art und zum Austragungsort zahlreicher Konflikte geworden ist. Trotz Verbots, fand gestern erneut in Berlin eine Pro-Palästina-Demonstration statt, bei der die Polizei abermals keine Chance hatte, gegen die rund tausend Teilnehmer mit arabischem Migrationshintergrund anzukommen. Die Beamten wurden in die Defensive gedrängt, erst nach der Ankunft von Verstärkung konnte die Veranstaltung schließlich aufgelöst werden – nachdem man sie zuvor stundenlang laufen gelassen hatte.

Anders als bei deutschen “Reichsrentnern” oder damals bei friedlichen Corona-Protesten kann (und will) die Polizei gegen “Mohammeds Fünfte Kolonne” in Deutschland also schon heute nichts mehr ausrichten. Der Staat zeigt sich in einer verheerenden, sublimen Signalwirkung nach außen abermals nicht fähig, sein staatliches Gewaltmonopol durchzusetzen. Dies gelingt ihm, wie gesagt, nur noch gegenüber den eigenen Bürgern, die die einzigen sind, die diesem Staat noch gehorchen. Der islamistische Untergrund, aber auch Migrantifa und unzufriedene “Ankommende” verstehen die so ausgesandte Botschaft sehr wohl -und werden mutiger, indem sie sich immer mehr herausnehmen. So eskaliert der Linksstaat seine eigene Unterwanderung immer mehr.

Monofixierung auf den “Kampf gegen Rechts” statt Hamas-Überwachung

Der Bundesnachrichtendienst schätzt, dass sich derzeit 450 aktive Hamas-Gefährder und 1250 Hisbollah-Mitglieder im Land befinden, wobei die Zahl der Sympathisanten und Unterstützer weitaus höher liegen dürfte. Mit Entsetzen musste man zudem dieser Tage wie beiläufig feststellen, dass die Hamas in Deutschland bislang nicht einmal verboten gewesen war. In der Monofixierung auf den “Kampf gegen Rechts” war das anscheinend untergegangen. Eine entsprechende Maßnahme wurde von Bundeskanzler Olaf Scholz tatsächlich erst unter dem Eindruck der schandbaren landesweiten Anti-Israel- und Hamas-Unterstützer-Kundgebungen am Donnerstag in einer Regierungserklärung angekündigt.

Jetzt rächt es sich erneut, den Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, der fachlich, charakterlich und vom Realitätssinn her eine Idealbesetzung für sein Amt gewesen war, in einem bodenlosen Merkel’schen Willkürakt entlassen und ihn stattdessen durch einen farblos-blassen Mitläuferbürokraten und willfährigen Regierungskettenhund wie Thomas Haldenwang ersetzt zu haben. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Bedrohungslage lohnt es sich noch einmal daran zu erinnern, dass Maaßen bereits 2016 eindringlich vor Anschlägen des „Islamischen Staates“ in Deutschland gewarnt hatte – und als besonderes Risiko hatte er damals das Einströmen von IS-Terroristen bewertet, die sich als “Flüchtlinge” tarnen. Dies war auf den Höhepunkt von Angela Merkels Grenzöffnung – und niemand wollte solchen “rechten Parolen” hören. Maaßens Warnungen blieben ungehört, lieber kaprizierte man sich darauf, Kritiker der “westasiatisch”-afrikanischen Masseneinwanderung als “rechte Hetzer” zu verleumden.

Haldenwang statt Maaßen: Der völlig falsche Mann im falschen Amt

Seither sind Millionen weiterer muslimischer Migranten ins Land geströmt, von denen niemand weiß, wie hoch ihr Terrorpotential ist. Von Maaßens unsäglichem Nachfolger ist zu diesem Thema natürlich nichts zu vernehmen. Lieber bestätigt er sich bis dato als willfähriger Handlanger in Nancy Faesers endlosem „Kampf gegen Rechts“ oder verharmlost die gemeingefährlichen Aktionen der Klimaextremisten der „Letzten Generation“. Als sei das nicht schon grotesk genug, ist es ausgerechnet Maaßen, der sich heute dem politisch-medial geschürten Vorwurf der “Verfassungsfeindlichkeit” gegenübersieht und inzwischen von seiner ehemaligen Behörde bespitzelt wird. Mehr braucht man über diese moralisch verrottete, dysfunktionale Bundesregierung und ihre Schergen eigentlich zu wissen.

Aus Israel kommen inzwischen Forderungen an die deutsche Regierung, endlich entschiedener gegen den eingewanderten Terrorpool vorzugehen. „Hamas ist vergleichbar mit dem Islamischen Staat. Es ist eine sehr gefährliche Ideologie. Was Israel erlebt, wird Europa erleben, wenn sie nicht handeln“, warnte der ehemalige israelische General Amir Avivi. Angesichts der sich durch die Ereignisse in Israel stetig verschärfenden Situation besteht in der Tat mehr denn je Anlass zur Sorge von Terroranschlägen in Deutschland – verbunden mit der Gewissheit, dass das Land sich in den Händen einer völlig unfähigen Regierung befindet und die Sicherheitsbehörden zunehmend parteipolitisch unterwandert sind. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die deutschen Bürger dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.