Hamburg-Moorburg: Der Abriss des modernsten Kohlkraftwerkes Europas kann gar nicht schnell genug gehen

Das Kraftwerk Moorburg, 2015 eröffnet, war eines der modernsten, innovativsten und effizientesten Steinkohlekraftwerke in Deutschland. Mit seinen zwei Blöcken konnte es bei jeweils 827 Megawatt Leistung 11 Terawattstunden Strom im Jahr erzeugen. Dies reichte allemal für die gesamte Hamburger Region. 2021 wurde es, nach nach nur sechs Jahren Betrieb, stillgelegt. Nun soll es komplett abgerissen werden. An kaum einem anderen Beispiel lässt sich der komplette selbstmörderische Irrsinn der deutschen Energiepolitik eindrucksvoller studieren.

Zunächst einmal stellt es volks- und betriebswirtschaftlich einen Super-GAU dar, das mit Abstand modernste, effizienteste und sauberste Kohlekraftwerk Europas für knapp drei Milliarden Euro zu errichten – nur um es anschließend wieder abzureißen und kostenaufwändig zu entsorgen. Vor allem jedoch beraubt sich Deutschland damit eines wichtigen und flexiblen Faktors seiner Energiesicherheit: Kohlekraftwerke dieses Typs sind in der Lage, schnell auf Schwankungen zu reagieren, die sich aus der hochvolatilen und praktisch nicht planbaren Einspeisung von Erneuerbaren („Flatterstrom“ und ähnliches) ergeben. Sie wären also in der gegenwärtigen Situation besonders geeignet, um unsere Gaskraftwerke zu substituieren.

Politische Sabotage?

Aus technischer Sicht und unter den heutigen Bedingungen, gerade angesichts der existenziellen Energiekrise, ist diese Zerstörung einer bewährten und hochfunktionalen Technik eine ebenso ideologisch motivierte wie kostspielige Entscheidung. Mit gesundem Menschenverstand hat diese Wahnsinnspolitik des Hamburger Senats, namentlich des Grünen Umweltsenators Jens Kerstank, nichts mehr das Geringste zu tun. Aufmerksamen Zeitgenossen drängt sich hier inzwischen gar die Frage auf, ob es sich bei diesem Unterfangen womöglich um eine bewusste politische Sabotage handelt – in der Absicht, die ohnehin notleidende Wirtschaft zu ruinieren, den deutschen Industriestandort weiter zu schwächen und die innere Sicherheit konkret zu gefährden? Fragen über Fragen. Vergessen sollte man in diesem Zusammenhang nicht, dass Moorburg ein sogenanntes schwarzstartfähiges Kraftwerk war. Konkret bedeutet dies: Es konnte ohne Elektroenergiezuführung von außen hochgefahren werden; gerade bei einem allfälligen Blackout ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Doch alles Lamentieren nutzt nichts; Moorburg lässt sich wohl selbst im Falle eines Umdenkens schon nicht mehr ans Netz nehmen, da technisch relevante Bau- und Ersatzteile dafür inzwischen schon fehlen und in der Kürze der Zeit auch gar nicht mehr beschaffter wären. „Wir arbeiten seit neun Monaten am Rückbau. Auch destruktiv. Ein Großteil des Personals ist abgezogen. Deshalb wäre es sehr schwierig, das Kraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen”, bremst der Betreiber Vattenfall entsprechende Erwartungen gleich mal aus. Und nun sollen auch die Reste ganz schnell vernichtet werden – man will wohl, gemeinsam mit den Grünen der Hansestadt, vollendete Tatsachen schaffen.

Alles hat zwei Seiten…

Die Beseitigung bewährter, schadstoffarmer und hocheffizienter Kraftwerke, Meisterleistungen deutscher Ingenieurskunst, im grünen Sinne bedeutet für die Verbraucher in allernächster Zukunft vor allem eines: Eine weitere, geradezu exponentielle Verteuerung der Preise. Darüber hinaus wird sich der Markt neu ausrichten müssen. Doch dies alles kommt beileibe nicht überraschend: Die Grünen haben nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie explizit eine angebotsorientierte statt einer nachfrageorientierten Energieversorgung durchsetzen wollen. Sie alleine werden zukünftig bestimmen, wer was und wieviel davon bekommt.

Doch alles hat bekanntlich zwei Seiten, werter Hamburger Senat: Selbst ein kurzer Blackout von nur wenigen Tagen wird eure grünrote Hansestadt vermutlich in bürgerkriegsähnliche Zustände versetzen, Chaos bricht aus, Menschen werden sterben – und danach wird nichts mehr sein wie zuvor. In eurer Haut möchte ich dann nicht stecken! Stellen wir also in den nahenden Krisenzeiten vor, was uns unser Klima- und Wirtschaftsministers Robert Habeck vermutlich in herzerwärmenden Worten sagen würde: Wir haben nicht etwa zu wenig Energie; sie reicht nur nicht für alle…