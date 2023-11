Hasslawine gegen Islamkritikerin Birgit Ebel nach Unterstützung für israelischen Rapper

Seit dem Hamas-Massaker in Israel vom 7. Oktober entlädt sich auch in Europa ein Judenhass, den man in seiner Radikalität so nicht mehr für möglich gehalten hätte. Auch alternative Medien, die positiv über Israel berichten und dessen Recht auf Selbstverteidigung betonen und vor allem auch darauf hinweisen, dass die Hamas die alleinige Verantwortung für die derzeitige Gewalteskalation trägt, werden, oft selbst von Stammlesern massiv angefeindet.

Die durch ihren Einsatz gegen Islamismus bekannte Lehrerin Brigit Ebel, die an einer Gesamtschule in Herford unterrichtet, hat nun auf Facebook berichtet, welche Welle des Hasses ihr entgegenschlug, nachdem sie den israelischen Musiker und Bildungsreferenten Ben Salomo unterstützt habe.

Der jüdische Rapper, mit bürgerlichem Namen Jonathan Kalmanovich, war der erste in der mittlerweile zu weiten Teilen von muslimischen Hass-Rappern dominierten Szene, der sich offen und selbstbewusst zu seinem Judentum bekannte. Zudem hält er Vorträge und Workshops gegen Antisemitismus. In seinem aktuellen Song „Kämpf allein“ wendet sich Salome gegen Parolen wie „Free Palestine“, die derzeit wieder überall gebrüllt werden und nichts anderes als die Vernichtung des Staates Israel meinen.

“Hamas! Hamas!” an Schulen

An ihrer Schule seien, so Ebel, „vor Fehlern strotzende E-Mails“ eingegangen, die forderten, sie zu entlassen und anzuzeigen. Schon mehrfach verwarnte Schüler würden sie mit Parolen wie „Free Palestine“ und „Hamas! Hamas!” provozieren. Dabei handele es sich keineswegs um Fälle von Unreife oder „Kinderkram“, sondern um die Folge gezielter islamistischer Radikalisierungspropaganda, die gerade in diesen Tagen Jugendlichen die Hirne vernebele und eine massive gesellschaftliche Gefahr darstelle. Gerade in Herford gebe es ein riesiges Problem mit Islamismus, namentlich “mit einer Salafistenclique, mit den dortigen Moscheen und einem tschetschenischen Gefährder“, der dort seit 2001 (!) als geduldeter “Flüchtling” lebe.

In der Moschee würden Hassprediger auftreten, an deren Vorträgen Hunderte junger Menschen, darunter auch vieler ihrer Schüler, teilnähmen. Aus diesem Publikum hätten sich denn auch viele der Teilnehmer einer „Anti-Polizei-Demo“ rekrutiert, die am 7. Oktober – nur Stunden nach dem bestialischen Hamas-Überfall – in Herford stattfand; sie marschierten dort gemeinsam mit Linksradikalen, die diesen Staat bekämpfen und sich nicht scheuen würden, zusammen mit judenfeindlichen Islamisten zu demonstrieren. Manche davon würden sich sogar als „RAF 2.0“ bezeichnen.

Unverblümter Judenhass

Als Lehrkräfte, berichtete Ebel weiter, erlebe sie wie auch viele ihrer Kollegen, dass nicht nur Kinder, sondern auch deren Eltern inzwischen ganz unverblümt als „absolute Judenhasser“ auftreten würden. Und da sie keinerlei Unrechtsempfinden hätten, würden sie sich auch im Netz „gegen jüdische Menschen und ihre Unterstützer/innen auskotzen“. Ebel rief eindringlich zur Solidarität mit jüdischen Menschen auf und forderte, auch Kindern, Geschwistern und Freunden beizubringen, dass auch sie in einem Umfeld, in dem Juden um ihr Leben fürchten müssten und auch ihre Unterstützer „diffamiert, belästigt und bedroht“ würden, ebenfalls nicht mehr sicher seien. Zudem forderte sie ihre Leser auf, sich zu informieren und sich gegen „islamistische Hetze“ und „wokistisches Gelaber“ zu wehren. Ben Salomo könne sehr wohl an Schulen eingeladen und unterstützt werden, betonte sie.

Ebel, die ironischerweise selbst Mitglied der Grünen ist, hatte erst letzte Woche eindringlich festgestellt, dass die Integration in Deutschland „schiefgelaufen“ sei und gewarnt, dass man die Jugendlichen kaum noch erreiche. Und tatsächlich: Das, was sie schildert, lässt sich überall in Deutschland und anderen europäischen Ländern beobachten.

Irrationale Stereotype in neuem Gewand

Sowohl bei der Linken als auch bei vermeintlich alternativen Rechen sind diese Ressentiments gegen Juden und den Staat Israel offensichtlich zutiefst verwurzelt, jederzeit abrufbar und gegen jede Vernunft geschützt. Reflexartig werden die immer gleichen irrationalen Stereotype in neuem Gewand hervorgeholt – ohne jede Selbstreflexion geschweige denn der Einsicht, dass es genau diese verquere Denkweise war, die über Jahrhunderte zu Pogromen an Juden und schließlich zum Holocaust führte.

Die krude Mischung aus Rassismus und Neid auf Juden, die sich vor allem im 19. Jahrhundert herausbildete und dann im Nationalsozialismus ihren grausigen Vollstrecker fand, verbindet sich heute mit linkem Antikapitalismus und „Antikolonialismus“ und vor allem dem muslimischen Judenhass, der in der gesamten islamischen Welt gang und gäbe ist. Gegen dieses toxische Gebräu ist offenbar kein Kraut gewachsen. Es steht zu befürchten, dass es sich nun noch tiefer in der Gesellschaft ausbreiten wird, je mehr der Islam als “zu Deutschland” gehörig propagiert wird.