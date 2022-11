Illegale Einwanderung schon jetzt wieder auf dem Stand von 2016

Nicht nur hat man aus den letzten sieben Jahren – davon vor allem den letzten sechs Jahren Angela Merkel – keine Schlüsse gezogen, sondern lässt weiterhin jeden über die sperrangelweit offenstehenden Grenzen ins gelobte Land Deutschland; sondern diese anomischen Zustände treffen jetzt, anders als 2015/2016, auf ein von Rezession, Inflation, Massenverarmung, beispielloser Überschuldung und Corona-Folgen in die Knie gezwungenes Land jenseits seiner Leistungsgrenzen – und in diesem Land sind bereits rund drei Millionen Menschen mehr als damals. Dieselben linksgrünen Politiker, die in der Ukraine den Kampf um „Identität“ und „unverrückbare Grenzen“ mit Waffen und Milliardensummen deutscher Steuergelder unterstützen, tun nicht das Mindeste, um Identität und Staatsgrenzen der eigenen Nation zu schützen.

Da inzwischen ohnehin praktisch kein Unterschied mehr zwischen Illegalen und „legitimen” Zuwanderern gemacht wird, fällt anscheinend überhaupt nicht mehr ins Gewicht, dass abgelehnte Asylanträge oder Neunnträge ohne Aussicht auf Erfolg überhaupt keinen Einfluss auf die Nettozuwanderung mehr haben, weil am Ende einfach jeder bleibt und so gut wie niemand mehr abgeschoben wird. Im Oktober wurden in Deutschland so viele Asylanträge gestellt wie seit 2016 nicht mehr; das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) registrierte 23.918 Erstanträge – rund 28 Prozent mehr als noch im September, doch im Vergleich zum Oktober 2021 ein Anstieg von unglaublichen 80 Prozent. Die meisten Migranten kommen dabei – na sowas – weiterhin aus Syrien, Afghanistan und der Türkei; die mehreren hunderttausend Flüchtlinge aus der Ukraine sind darin nicht enthalten, da ihnen ein Schutztitel ohne Asylverfahren gewährt wird.

Alle rein, keiner raus

„Die Masseneinwanderung nach Deutschland ist wieder auf das Niveau von 2015/2016 angeschwollen. Weiterhin findet die Migration größtenteils illegal statt, denn fast alle Asylsuchenden reisen über sichere Drittstaaten ein, in denen sie nach den Dublin-Regeln ihren Antrag hätten stellen müssen”, kritisiert der migrationspolitische Sprecher der Bayern-AfD Stefan Löw. Dass diese Sekundärmigranten trotzdem ein Asylverfahren in Deutschland erhalten und die allermeisten von ihnen hier bleiben, obwohl ihr Antrag abgelehnt wird, macht das gesamte Asyl- und Einwanderungsrecht zur Makulatur. So sind aktuell mehr als 300.000 Personen deutschlandweit sofort ausreisepflichtig – das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl von Mannheim oder Karlsruhe. Abgeschoben wurden tatsächlich nur 11.982 Ausländer – das entspricht in etwa Oberstdorf. Wohin diese Politik über kurz oder lang führt, kann sich jeder selbst ausrechnen.

Löw: „Die Altparteien haben seit Merkels Grenzöffnung nichts dazugelernt. Anstatt unsere Bürger und Steuerzahler vor der illegalen Einwanderung zu schützen, locken sie noch mehr Migranten mit dem Versprechen auf ‚Bürgergeld‘ und beschleunigte Einbürgerung. Kritiker dieser absurden Politik werden als ‚rechtsextrem‘ verunglimpft. Nach dem Willen der Altparteien soll alles so weitergehen, auch wenn unser Sozialstaat in absehbarer Zeit zusammenbricht.” Fürwahr: Da die Aufnahmekapazitäten längst überschritten sind, immer weniger mehr einheimische Bürger noch ihre Rechnungen bezahlen können, massenhaft Firmen schließen, ins Ausland gehen oder Stellen abbauen, wird Deutschland in Kürze den wenigen echten Schutzsuchenden, Kriegsflüchtlingen und politisch Verfolgten, für die das Asylrecht einmal gedacht war, nicht mehr helfen können. Die parasitäre Armutsmigration frisst ihren Wirt von innen auf.