Impfpropaganda darf nicht gefährdet werden: Selbstzensur bei der Evangelischen Presseagentur

Welches Ausmaß die Vertuschung der Wahrheit über die Folgen der Corona-Impfungen annimmt, bleibt der Öffentlichkeit naturgemäß verborgen. Nur dann, wenn sich gelegentlich wegen allzu erdrückender oder alarmierender Be- und Hinweise eine Meldung dann doch in den Mainstream verirrt, dämmert der gebührenfinanziert und haltungskonform designformierten Bevölkerung, dass es womöglich mehr Dinge zwischen Himmel und Erde rund um “Pandemie” & Zauberspritze gibt, als die Lauterbach-RKI-gestählte Schulweisheit sie träumen lässt. Doch solche Risse in den Mauern des Schweigens, die einen Spaltbreit die schockierende Realität durchblicken lassen, werden sogleich wieder gekittet – mit allen Mitteln.

Das passiert nicht nur dann, wenn die Häufung von plötzlichen Todesfällen unter Ungeimpften in Referenzgruppen wie etwa jungen Sportlern zunimmt, so dass die letzten Meldungen noch nicht verblasst sind, wenn die neuen schon frisch eintrudeln, oder wenn die angeblich aus völlig unerfindlichen Gründen rätselhafterweise seit 2021 gestiegene Übersterblichkeit thematisiert wird, ohne dabei nur ein einziges Mal die Impfungen auch nur zu erwähnen; auch wenn die oft tödlichen Nebenwirkungen ausnahmsweise zumindest kurz benannt werden, erfolgt sofort ein Rückzieher. Die betreffenden staatshörigen und freiwillig gleichgeschalteten Medien schrecken dabei nicht vor Selbstzensur zurück.

Erst objektiv berichtet, dann gar nicht mehr

Wie der „Nordkurier“ berichtet, geschah dies auch bei einem Artikel über den rapiden Anstieg von Krebserkrankungen im Zuge der Impfkampagnen, den die Nachrichtenagentur Evangelischer Pressedienst (epd) am 21. September veröffentlicht hatte. Darin war von mehreren Ärzten die Rede, die mehrere Patienten mit „Turbokrebs“ betreuen – also Krebserkrankungen, die sich in atemberaubender Geschwindigkeit verschlimmerten. Ein Münchner Arzt berichtete, dass etwa 30 der 1000 Patienten in seiner Obhut an diesem Turbokrebs litten. Eine Ärztin schilderte den Fall einer 70-jährigen Frau, die mehrere Jahre mit moderat metastasierendem Brustkrebs lebte, bis dann kurz nach der Corona-Impfung das Tumorwachstum in ihrer Leber explodiert sei; innerhalb eines Monats sei sie dann verstorben. Überhaupt, so dieselbe Medizinerin, habe sie es seit einiger Zeit “mit Krebspatienten zu tun, die äußerst merkwürdige Verläufe gezeigt“ hätten. Auch zwei Professoren kritisierten in dem Artikel, dass Risiken der mRNA-Technologie bislang zu wenig beachtet würden.

Schon dieser Artikel von vor knapp zwei Monaten war freilich nicht ohne “Einordnung” erschienen; als Gegenstimmen kam darin das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zu Wort, das erklärte, “keine Hinweise” darauf zu haben, „dass die in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoffe das menschliche Erbgut veränderten“ (obwohl die vom “Turbokrebs” berichtenden Mediziner ein verändertes Genom gar nicht als krebsbeschleunigenden Effekt der Impfung im Verdacht hatten, sondern vielmehr das durch diese heillos aus dem Takt gebrachte, bei vielen Geimpften verrückt spielende Immunsystem). Zusätzlich gab sich noch Christine Mohr vom Bundesverband Frauenselbsthilfe Krebs für die Ehrenrettung der Impfung her: „Mir erscheint nicht plausibel, dass die Zahlen ab 2021 womöglich aufgrund der Corona-Impfung sprunghaft gestiegen sein sollen, denn Krebs ist eine Krankheit, die sich langsam entwickelt.“

Einflussnahme von oben?

Dieser nüchterne Text wurde jedoch schon nach wenigen Tagen vom epd zurückgezogen. In der Erklärung hieß es lediglich, eine nachträgliche Prüfung habe gezeigt, dass er nicht den “journalistischen Standards” des epd entspreche. Die Redaktion der Evangelischen Zeitung, die den Artikel online veröffentlicht hatte und wirtschaftlich mit dem epd verbunden ist, reagierte wesentlich deutlicher: Sie zog ihn ebenfalls zurück, erklärte unterwürfig, er sei ohne redaktionelle Bearbeitung übernommen worden, und nahm sodann vor allem daran Anstoß, dass der Begriff „Turbokrebs“, durch „sogenannte ’Querdenker’“ bekannt geworden sei. Um diesen absurden Vorwand zu untermauern, verwies man auf einen „Faktencheck des Robert-Koch-Instituts (RKI)“. In diesem ging es jedoch gar nicht um die mRNA-Spritzen, sondern nur um herkömmliche Impfungen.

Ausgerechnet das völlig diskreditierte RKI, das bis heute keine brauchbaren Daten zu Corona-Fällen und Nebenwirkungen vorweisen kann und völlig unter der Fuchtel des Gesundheitsministeriums steht, wurde hier also als verlässliche Autorität herangezogen. Diese krampfhaften Vorwände für den höchst ungewöhnlichen Rückzieher eines Artikels, mit denen eine offenkundige Einflussnahme von außen oder oben kaschiert werden soll, bestätigen das, was seit Corona immer wieder zu beobachten ist: Die Impfpropaganda darf nicht gefährdet werden und was aus dem Rahmen fällt, wird als “Desinformation” und Schlimmeres etikettiert – auch wenn es überhaupt keine Desinformation ist.

Unseriöse Alibi-“Nachprüfung”

Beim epd weist man jeglichen Druck auf die Redaktion zurück: „Selbstverständlich“ dulde man „keinerlei behördliche Einflussnahme auf unsere Berichterstattung“, hieß es aus der Frankfurter Zentralredaktion. Vielmehr, so die Journalisten zum “Nordkurier”, seien mehrere Anfragen verschiedener „Privatpersonen“ eingegangen, weshalb man sich veranlasst gesehen habe, „den Beitrag noch einmal eingehender zu prüfen“. Dabei sei man dann zu dem Ergebnis gekommen, „dass an einigen Forschungsergebnissen, auf die Bezug genommen wird, sowie an der Expertise einiger der befragten Personen berechtigte Zweifel bestehen“. Diese angebliche redaktionelle Nachprüfung war dann aber erst recht schlampig: Die sieben Links nämlich, die der Redaktion dann angeblich „einen präziseren Blick auf den Stand der Wissenschaft gegeben“ hätten, stammen größtenteils aus dem Jahr 2022 und bezogen sich lediglich auf einige Medienberichte; darunter unter anderem einen vom „Faktenfuchs“ des Bayerischen Rundfunks und auf einen Tweet von Leif Erik Sander, Direktor an der Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin der Berliner Charité. Mit dem neu festgestellten Phänomen des “Turbokrebses” hatten sie gar nichts zu tun. Erkennbar wurde hier krampfhaft nach einem Scheingrund gesucht, mit dem die Selbstzensur ohne Gesichtsverlust vor den Lesern gerechtfertigt werden konnte.

Dass die Berichte über die beschleunigten Krebswucherungen von überaus erfahrenen Ärzten stammten, die die Fälle in eigener Erfahrung empirisch beobachteten, war für die epd offenbar nachrangig gegenüber ein paar einseitigen Presseberichten praxisferner Propagandisten des Corona-Regimes

Der Münchner Immunologe Peter Schleicher nennt das Vorgehen des epd denn auch „ungeheuerlich“ und einen „Frontalangriff auf die Pressefreiheit“. Es gebe mittlerweile „sehr viel absolut seriöse Literatur, die den Verdacht belegen“. Der Tübinger Professor Andreas Schnepf kündigte an, den Fall mit einem offenen Brief aufzugreifen. Er verwies auch auf eine Fallstudie, die bereits am 25. November 2021 auf der Open-Science-Plattform “Frontiers” veröffentlicht wurde und die den Fall einer schnell voranschreitenden Krebserkrankung nach einer Biontech-Impfung beschreibt. Die Studie sei, so Schnepf, vor allem deswegen interessant, weil einer der Autoren, Michel Goldman, belgischer Immunologe und renommierter Wissenschaftler, selbst betroffen sei. Der Begriff “Turbokrebs” werde dort zwar nicht verwendet, stattdessen heiße es auf Englisch „unexpected rapid progression“ (“unerwartet schnelle Entwicklung”). Gemeint sei aber letztendlich dasselbe.

Versehentlich durchgerutschte Wahrheit

So bleibt am Ende der Verdacht nahe, dass die epd – entweder auf äußeren Druck oder, wahrscheinlicher, in einem Akt freiwilliger Selbstzensur – einen kritischen, völlig fundierten Text zu den Impfstoffen zurückzog, weil er wohl unbeabsichtigt “durchgerutscht” war. Es war nie geplant, aus der Phalanx der Verschweiger und Vertuscher auszubrechen. Man kann gar nicht ermessen, wie viele ähnliche Fälle es bereits gab, in denen Berichte über die katastrophalen Folgen des Impfverbrechens unterdrückt wurden. Das Corona-Regime hat ein Klima der Angst und Zensur geschaffen, wie es in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos ist. Mit allen Mitteln soll die Wahrheit unterdrückt werden, dass die Corona-Impfungen wirkungslos gegen das Virus, dafür aber katastrophal in ihren Nebenwirkungen sind.

Nach wie vor werden Menschen die gemeingefährlichen Pharma-Erzeugnisse aufgeschwatzt und die offiziellen Impfempfehlungen von den Medien ohne ein kritisches Wort weitervermeldet. Damit bringt man sie aus Feigheit und Opportunismus in Lebensgefahr, weil man nicht den Mut hat, seiner journalistischen Pflicht nachzukommen und hofft, auch weiterhin von staatlichen Stellen Geld für die Verbreitung von Propaganda zu erhalten. Damit machen Journalisten sich weiterhin zu Komplizen dieses Menschheitsverbrechens. Zumindest sind inzwischen mehr und mehr Ärzte und Wissenschaftler nicht mehr länger bereit, sich schweigend an dieser Lügenkampagne zu beteiligen. Man kann nur hoffen, dass ihr Beispiel endlich Schule macht.