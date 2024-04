Inkompetente “Eliten” an der Macht

Es mag wohl gut 20 Jahre her sein, dass mir meine langjährige und inzwischen verstorbene Gastgeberin in Südtirol folgendes sagte: „Herr Rißler, es gibt eben Doktoren und g’scheite Leut‘“. Nichts konnte ihre Skepsis und ihre wohlbegründeten Zweifel gegenüber dem sich bereits damals in eine ganz andere Richtung bewegenden Niveau des „akademisch ausgebildeten“ Personals besser zum Ausdruck bringen als diese wenigen Worte, die ich aus jahrzehntelanger Erfahrung mehr als nur bestätigen kann. In der Tat wundere ich mich schon seit vielen Jahren, mit welchem intellektuellen Dünnschiss man heutzutage den Doktorgrad erwerben kann.

Dies soll hier jedoch keineswegs in eine “Akademikerschelte” ausarten – zumal ich auf diesem Gebiet durchaus auch vielen hervorragenden Persönlichkeiten der Wissenschaft begegnet bin und über viele seit etlichen Jahren bestehende Freundschaften knüpfen konnte und auch heute noch mit einer Reihe äußerst fähiger ehemaliger Kollegen aus der Basler Großchemie in permanentem Kontakt stehe. Erst vor drei Jahren gewann ich die Freundschaft eines international renommierten Top-Wissenschaftlers und früheren Lehrstuhlinhabers im Fachbereich Biologie und wir trafen uns, wie bereits schon oft zuvor, erst im März 2024 zu einem erneuten regen Gedankenaustausch.

Von der Hand in den Mund

Gestatten Sie mir, dass ich mich zuerst mit den „Eliten“ befasse (oder sollte man sie nicht eher als “eingebildete Eliten” aus der Wirtschaft bezeichnen?) und stellvertretend für diese Gruppe drei ehemalige Top-Manager deutscher DAX-Unternehmen in den Fokus nehmen möchte, während ich die kleinen und mittelständischen Betriebe, die sogenannten KMUs, dagegen aus dieser Betrachtung ausklammere. Denn die meisten dieser KMU’s befinden sich im Besitz der Firmeneigner, die im krassen Gegensatz zu vielen Konzernlenkern am längerfristigen Überleben ihrer Firmen interessiert sind und ihre künftigen Planungen auch an diesem Ziel ausrichten. Dagegen sind die Chefs der großen DAX-Unternehmen (neudeutsch CEOs, Chief Executive Officers genannt) Angestellte der Großaktionäre respektive Shareholder – und diesen, wie auch ihren leider oft kurzsichtig genug angepeilten finanziellen Zielen, verpflichtet. Damit bestimmen mehr und mehr „von der Hand in den Mund“ gelegte finanzielle Interessen und damit auch der möglichst schnelle Reibach der Aktionäre im Sinne „Nach uns die Sintflut“ das Handeln.

Allgemein verfügen die meisten Chefs der Großunternehmen über eine volks- oder betriebswirtschaftliche Expertise, welche sie zwar durchaus als Finanzexperten ausweist, allerdings nichts darüber aussagt, inwiefern sie auch das Einmaleins des punktgenau auf das Business ihrer Firma zugeschnittene „strategische Denken“ beherrschen. Mit anderen Worten: An die Spitze eines Chemieunternehmens gehört ein Chemiker, Physiker oder auch Ingenieur, an die Spitze einer Pharma-Firma entweder ein Arzt, Pharmazeut, Biologe oder auch Chemiker, und an die Spitze eines Automobilherstellers eben ein Ingenieur.

Diktat der Finanzwelt

Leider ist dem in vielen Fällen nicht so, sondern es herrscht meist das Diktat der Finanzfachleute vor. Das mag zwar hin und wieder gutgehen, aber leider längst nicht immer – denn oft genug überwiegt der Gedanke ans schnelle Geld, während man dafür hoffnungsvolle Projekte opfert, die zwar aktuell erst einmal viel Geld verschlingen und vorübergehend die Bilanzen etwas drücken mögen, in der Zukunft jedoch als „Block-Buster“ ein enormes finanzielles Potenzial entfalten können.

Dazu sei ein Satz aus einem im Dezemberheft 1990 in der “Zeitschrift für Angewandte Chemie” publizierten Beitrag von Prof. Dr. Dieter Seebach von der Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich zitiert: „Forschung lässt sich planen, nicht jedoch die Ergebnisse.“ Nichts dokumentiert die Kritik an der allzu oft kurzsichtig orientierten industriellen Forschung besser als diese Worte eines Ausnahmewissenschaftlers, die von den allermeisten meiner Berufskollegen nur bestätigt werden können. Lassen Sie mich aber noch anhand eines Praxisbeispiels aufzeigen, wie sehr die Finanzleute des früheren Basler Pharmakonzerns Sandoz, heute Teil von Novartis, danebenlagen, als sie für das Immunsuppressivum Sandimmun ein Potenzial von lediglich 10 Prozent des dann tatsächlich erreichten Umsatzes vorhersagten – wie dies vom früheren Forschungsleiter des Basler Pharmariesen Hoffmann-La Roche, Professor Dr. Jürgen Drews, in seinem Buch mit dem Titel „Die verspielte Zukunft – Wohin geht die Arzeimittelforschung?“ aus dem Jahre 1998 eindrucksvoll beschrieben wurde. Am Ende erwies sich Sandimmun als das bei weitem gewinnstärkste Medikament der Firma.

Zetsches Merkel-Servilität

Erlauben Sie mir, dass ich mich, wie zuvor bereits angekündigt, lediglich auf drei inzwischen nicht mehr in Amt und Würden befindlichen, zuvor allerdings lange genug in ihren Führungspositionen amtierenden CEOs deutscher DAX-Konzerne beschränke. Zwei der drei Aufgeführten sind – bezogen auf das von ihnen geleitete Business – fachfremde Personen, während der Dritte im Bunde wenigstens eine mit seinem Geschäft kompatible Ausbildung nachweisen kann. Dazu nehmen wir noch Dieter Zetsche ins Visier, mit dem von 2006 bis 2019 immerhin ein Ingenieur als Firmenchef bei Daimler AG regierte (er hatte den aufgrund der missglückten Akquisition des amerikanischen Chrysler-Konzerns ins Gerede gekommenen Jürgen Schrempp als Firmenboss abgelöst, denn dessen Fusion mit dem kriselnden US-Autoriesen in der Tat etwas zusammenzuführen versucht hatte, was beileibe niemals zusammengehörte).

Vielen Menschen werden sicherlich noch Zetsches anlässlich des Zuwanderer-Tsunamis vom Spätsommer 2015 getätigten Worte in den Ohren klingen: „Mehr als 800.000 Menschen in Deutschland aufzunehmen, sei eine Herkulesaufgabe“, sagte er im Vorfeld der IAA 2015 in Frankfurt am Main, “aber im besten Fall kann es auch eine Grundlage für das nächste deutsche Wirtschaftswunder werden.“ Hat er sich mit dieser Aussage verhoben? Gelinde gesagt: Ein wenig. Als Wirtschaftsführer seines Ranges hätte er allein schon an den TV-Bilder der Einströmenden erkennen müssen, dass es sich dabei wohl kaum um die von Angela Merkel vollmundig angekündigten Massen an Ärzten, Ingenieuren und Naturwissenschaftlern handelt, sondern zum weit überwiegenden Teil um ein die Sozialkassen in Anspruch nehmendes Prekariat.

Ökonomen statt Wissenschaftler

Wie konnte man von einem solchen Chef erwarten, dass er zukunftsfähige Entscheidungen trifft, wenn er lediglich ins systemkonforme Konzept der damaligen Kanzlerin passende politische Statements abgibt, statt mit der Faust und dem ganzen Gewicht seines Postens, in seiner Rolle als Wirtschaftslenker, auf den Tisch zu schlagen und Tacheles zu reden? Allerdings war zu jenem Zeitpunkt die Daimler AG ein quasi finanzieller Selbstläufer; ebenso,wie es auch die global agierenden Pharma-Riesen immer schon waren, die gerade in den vergangenen vier Jahren ihre Marktposition im Verlaufe des Corona-Hype mühelos nur noch weiter und weiter ausbauen konnten.

Wenden wir uns dem Zweiten im Bunde zu, dem von 2011 bis 2018 als CEO der BASF amtierenden Kurt Bock zu; er hatte diesen Posten vom Chemiker Jürgen Hambrecht übernommen. Bock mag als Wirtschaftswissenschaftler zwar ein durchaus hochkompetenter Finanzfachmann gewesen sein, aber verstanden er auch genügend vom chemischen Business ? Wie mir erst vor wenigen Wochen von einem Insider mitgeteilt wurde, der die Firma zum Jahresende 2023 verlassen hat, war Bocks Amtszeit eine weniger segensreiche Epoche des weltweit größten Chemiekonzerns, da unter ihm vor allem die Finanzen – und nicht unbedingt die Innovation – das Firmenbudget bestimmten. Mit dem Chemiker Martin Brudermüller scheint sich seit Bocks Rückzug zwar das Ruder in eine andere Richtung gedreht zu haben, doch die Fehler der Vergangenheit erfordern oftmals eine relativ lange Phase der Rekonvaleszenz.

Blinder Größenwahn

Beim Dritten im Bunde, Werner Baumann, zwischen 2016 bis 2023 CEO der Bayer AG in Leverkusen und Wirtschaftswissenschaftler und zuvor Finanzvorstand der Firma, muss man offen attestieren, dass es ihm mit seinem 66-Milliarden-Dollar-Monsanto-Deal gelang, den Konzern in eine finanziell absolut bedrohliche Lage hineinmanövrieren. Obwohl früh bekannt war, dass sich der US-amerikanische Agrochemie-Riese bereits lange vor der Übernahme durch Bayer im Zusammenhang mit dem Herbizid Glyphosat sich mit Milliardenklagen konfrontiert sah, wurde dieser sich mittlerweile immer mehr als Skandalgeschäft erweisende Kuhhandel allein um der künftigen Konzerngröße willen abgeschlossen – denn Bayer stieg damit zum weltweit führenden Agrochemie-Konzern auf. Ein Studienfreund, jahrzehntelang im Agrogeschäft von Bayer tätig, hatte für diese Art von blindem Größenwahn und dem hoffnungslos überhöhten Preis nur mehr ungläubiges Kopfschütteln übrig.

Die Bayer AG musste für dieses unüberlegte Handeln in den USA schon Abermilliarden Dollar an Schadensersatzforderungen berappen – und ein Ende ist nach wie vor nicht abzusehen. Der Aktienkurs der Bayer AG fragmentierte in den vergangenen Jahren regelrecht, und die Firma mausert sich ihrerseits zunehmend zum Übernahmekandidaten. Sehr wahrscheinlich wurden – wie sollte es anders auch sein – die durch angebliche „Eliten“ verursachten Bayer-Verluste, ebenso wie zuvor schon jene aus dem missglückten Daimler-Chrysler-Deal, dem deutschen Steuerzahler aufs Auge gedrückt, während sich die dafür verantwortlichen angeblichen „Eliten“ sich in ihren Abfindungszahlungen und Pensionsansprüchen nur so suhlen dürfen. Zumindest für sie scheint sich das „Geschäft“ damit gelohnt zu haben; für den kleinen Mann wohl weniger.

Peinliche Koryphäen

In einer Reihe anderer deutscher Großkonzerne dürfte es ähnlich zugehen. Haben Sie, verehrte Leserinnen und Leser, tatsächlich immer noch den Eindruck, diesen „Eliten“ aus der Wirtschaft noch trauen zu können? Halten Sie sie wirklich noch für die ökonomische oder gesellschaftliche Crème de la Crème? Kommen wir somit zu unseren aktuellen politischen „Eliten“ mit dazu vergleichbarer intellektueller „Expertise“ zurück. Leider biedern sich die mehrheitlich seit Jahren überaus systemkonform agierenden Wirtschaftsführer in nicht mehr zu überbietender Peinlichkeit den „Koryphäen“ der Politik an – anstatt, wie es ihre Aufgabe wäre, endlich einmal Farbe zu bekennen und aufzumucken. Dafür ließen sie sich widerstandslos von einer Endlos-Kanzlerin ohne jeden wirtschaftspolitischen Sachverstand das Fell über die Ohren ziehen. Definitiv wird sich diese mangelnde Zivilcourage in wenigen Jahren bitter rächen.

Besonders wichtig scheint mir, darauf hinzuweisen, dass in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr abgetakelte Politiker in äußerst lukrative Posten sowohl in die freien Wirtschaft als auch die EU „entsorgt“ wurden, wo sie nicht nur von einem gewaltigen Zubrot als Politrentner profitieren dürfen, sondern für ihre neuen Auftraggeber wertvollste und finanziell bestens dotierte Lobby-Arbeit leisten; gerade aus diesem Grunde wurden sie ja schließlich auch angeheuert. Nicht, weil sie gut oder besonders fähig wären – sondern weil sie nach wie vor immer noch über die besten Connections bis hinauf in die höchsten Entscheidungsgremien der Regierung respektive der EU verfügen. Vom Politiker zum Lobbyisten und Großverdiener quasi.

Scholz knüpfte an Merkel nahtlos an

Betrachten wir nur einmal die „Erfolgsstory“ derjenigen, die sich gerne mit dem Attribut der politischen „Eliten“ schmücken und ziehen eine Bilanz ihres wenig segensreichen Wirkens. Erwiesen sich die 16 langen Jahre der Kabinette Merkel I – IV schon als überaus grausam und dachten Millionen, dass es schlechter nicht mehr kommen könnte, so setzte das Kabinett Scholz dem noch eine gewaltige Schippe obendrauf; schon sollen bereits Rufe erschallt sein, die gute alte Frau Merkel solle doch wieder das Ruder übernehmen – denn noch schneller bergab könne es auch mit ihr nicht gehen.

Nun, der durch HSH-Nordbank- und Cum-Ex-Affäre gleich zu Beginn seiner Kanzlerschaft reichlich angezählte Kanzler Olaf Scholz knüpfte nicht nur nahtlos an die desaströse Politik seiner Vorgängerin an, sondern er toppte sie sogar noch mühelos – zumindest was die Geschwindigkeit des freien Falls angeht, in dem sich dieses Land seit mehr als zwei Jahren vollends befindet. Immerhin – und das sei ihm zu seiner Ehrenrettung attestiert – vertritt Scholz im russisch-ukrainischen Konflikt eine relativ moderate Haltung. Er stimmt (zumindest noch) nicht, im Gegensatz zu Teilen seiner Kabinettskollegen, in das völlig unverantwortliche und extrem gefährliche Kriegsgeheul von FDP-Kriegshyäne Strack-Zimmermann, dem grünen “Panzergeneral” Toni Hofreiter oder Roderich Kiesewetter von der (Pseudo-)Oppositionspartei CDU ein (letzterer will den Krieg ja sogar nach Russland tragen).

Unterirdische Leistungen

Im Folgenden möchte ich mich auf wenige Namen des (H)Ampel-Kabinetts beschränken, denn alle diese Versager abzuhandeln wäre die Mühe absolut nicht wert – zumal keine einzige Person darunter auch nur im Geringsten weder die geistig-fachliche noch die ethische Reife mitbringt, welche für die Ausübung des jeweils von ihr bekleideten hohen Amtes eigentlich zwingend erforderlich sein müsste. Bereits ein Blick auf den Lebenslauf von Finanzminister Christian Lindner, meines Erachtens der zweitwichtigste Minister im Kabinett, offenbart nicht unbedingt seine Qualifikation für dieses wichtige Ressort. Von „liberalen Positionen“ weit und breit ist bei ihm ohnehin nichts mehr erkennbar.

Ob man das Attribut des „Enfant terrible“ nun (Ab-)Wirtschaftsminister Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock, beide von den Grünen, oder Innenministerin Nancy Faeser von der SPD zuweist, möge der geneigte Leser selbst entscheiden. Zumindest ich erkenne ich in der Abgründigkeit der “Heldentaten” dieser drei keine allzu großen qualitativen Unterschiede. Die Leistung des Kinderbuchautors auf dem Chefsessel des Wirtschaftsministeriums ist so miserabel und gesellschaftsschädigend, dass man sich allen Ernstes fragen muss, weshalb der offenbar führungsschwache Kanzler nicht schon längst die Notbremse gezogen hat. Allerdings hätte die Entlassung seines „Stellvertreters“ die (H)Ampel wohl platzen lassen.

DDR-Déjà-vus

Was Habeck als Minister ablieferte, ist mit dem Wort „unterirdisch“ bestenfalls wohlwollend zu umschreiben. Die Vetternwirtschaft mit seinem Staatssekretär Patrick Graichen hätte Olaf Scholz eigentlich sofort auf den Plan rufen müssen. Noch vor 30 Jahren hätte nicht nur Graichen, sondern auch Habeck unverzüglich den Hut nehmen müssen; doch hat sich leide in diesen 30 Jahren der moralische Kompass in eine völlig andere Richtung bewegt – und der 52-jährige Graichen erhält bis zu seiner Pensionierung oder Wiederberufung ins Beamtenverhältnis ein ausreichend hoch dotiertes Ruhegehalt, mit dem es sich wohl gut leben lässt.

Die grandiose Hessenwahl-Verliererin Nancy Faeser schein aus ihrem Debakel offenbar nichts gelernt zu haben, zumal sie nach wie vor auf ihrem Steckenpferd, der totalen Überwachung ihrer Landsleute, herumreitet. Dazu weiß sie im noch von Angela Merkel berufenen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, einen bereits von der Ex-Kanzlerin nach eigenen Bedürfnissen entsprechen glattgebügelten, treuen Mitstreiter an ihrer Seite. Hat diese Dame nichts besseres zu tun, als Gesinnungsschnüffelei unbescholtenen Bürgern gegenüber zu betreiben ? Viele frühere DDR-Bürger erleben hier zu Recht ein Déjà-vu.

Lobbyisten statt Spitzenkräfte

Selten in der Geschichte – und jedenfalls noch nie zuvor seit Bestehen der BRD – wurde der Chefsessel im Auswärtigen Amtes so fehlbesetzt wie mit Annalena Baerbock. Sie scheint von Geschichte und geschichtlichen Zusammenhängen nicht die blasseste Ahnung zu haben und tappt logischerweise von einem Fettnäpfchen ins andere. Nicht zuletzt qualifiziert sie auch ihr „frisierter“ Lebenslauf keinesfalls für dieses Amt. Dafür lässt sie sich auf Steuerzahlers Kosten für 130.000 Euro pro Jahr von einer Stylistin und Visagistin die Haare schön machen. Ihre rhetorischen Aussetzer würde der im Jahr 1987 verstorbene und unvergessene Quizmaster Hans Rosenthal wohl fast täglich aufs Neue mit dem Prädikat „Sie sind der Meinung, das war Spitze!“ adeln.

Lassen Sie mich aber auch noch einige Zeilen den vier grünen Ikonen Volker Beck, Ricarda Lang, Claudia Roth und Karin Göring-Eckhardt – allesamt ohne erlernten Beruf und damit auch ohne jedwede Beziehung zum realen Arbeitsalltag der Menschen – widmen. Letztere wartete vergangenes Jahr sogar mit der vom physikalischen Standpunkt aus sensationellen und genialen Hypothese auf, dass Strom aus Kernkraftwerken “das Netz verstopfen” würde. Da ich inzwischen den von ihr und den drei anderen Erwähnten wie aus einem C-Rohr der Feuerwehr heraussprudelnden Bullshit nicht mehr ertragen kann, schalte ich sowohl TV- als auch Radiogerät bei deren Auftreten sofort aus. Das muss man sich absolut nicht antun.

Kostgänger zu Lasten des Steuerzahlers

Nachdem ich bereits einem der übelsten Kriegstreiber, dem Herrn Kiesewetter, die unverdiente Ehre der Erwähnung zuerkannte, soll nun auch sein Chef Friedrich Merz ein wenig Fett abbekommen. Wenn es bei Ihnen beim oben erwähnten Namen des Lobbyisten und Habeck-Spezis Graichen klingelte, dann müsste es bei diesem Namen – Stichwort “Eliten” – auch bei Ihnen klingeln; denn hatte sich besagter Friedrich Merz nicht während seines politischen „Sabbaticals“ beim weltweit größten Finanzjongleur und Vermögensverwalter verdingt, sodass Black Rock eigentlich nichts Besseres passieren konnte, als ihn nun als einen der “ihren“ in der absoluten politischen Spitzenposition des Oppositionsführers, möglichen nächsten Kanzlern und damit an der Spitze einer der noch (aber für wie lange ?) führenden Industrienationen zu wissen?

Als Fazit stellt sich Frage, ob – in Anbetracht all dessen – diese „Eliten“ und vermeintlich „intelligenten“ Personen wirklich das sind, was Otto Normalverbraucher landläufig darunter versteht. Entscheiden Sie selbst! Damit komme ich zum Anfang zurück: Ich kenne reihenweise hochintelligente Menschen ohne Abitur und akademische Ausbildung, auch in der eigenen Familie, die in ihrem beruflichen Leben – im Gegensatz zu den im Parlament in leider viel zu hohem Ausmaß vertretenen Kostgängern zu Lasten des Steuerzahlers – etwas geleistet haben. Deshalb mein Tipp zum Schluss: Werfen Sie vor jeder Wahl nicht nur einen Blick auf die Lebensläufe Ihrer Direktkandidaten, sondern inspizieren Sie vor allem auch die Lebensläufe der auf den Landeslisten aufgestellten Bewerber für Abgeordnetenmandate! Sie werden staunen, was sich da so alles an „reziprok-elitären” Figuren tummelt.