Innerer Sicherheitsverlust: Was ist Phase, Faeser?

Es gibt kein einziges Regierungsressort mehr, indem nicht eine skandalöse, gegen die Interessen Deutschlands und das eigene Volk gerichtete Politik betrieben wird, in dem nicht der ursprünglich zugedachte Zweck und Aufgabenbereich des jeweiligen Ministeriums ideologisch pervertiert wird. Als kritische Beobachter sprechen wir oft von Fehlbesetzungen, was eigentlich nicht korrekt ist: Es handelt sich um Idealbesetzungen, geht man von eigentlichen Ziel aus: Deutschland in ein sozialistisches Utopia zu verwandeln. Wir, die wir in Kenntnis marktwirtschaftlicher Zusammenhänge und unverblümter, spröder, und vernunftbasierter Realerkenntnissen und Unumstößlichkeiten wissen, dass Wunschdenken immer ins Desaster mündet und der Weg zur Hölle mit den besten Vorsätzen gepflastert ist, sind scheinbar zum ohnmächtigen Zusehen dabei verdammt, wie Verrückte Blinde in den Abgrund führen.

Zu denen, die eine gemeingefährliche Agenda zur Grundlage ihrer Amtsführung gemacht haben und die Wirklichkeit nur holz- und ausschnittsweise wahrnehmen, gehört die von der linksextremen hessischen Provinzpolitikerin ins Amt der Bundesinnenministerin gehievte Nancy ­Faeser. Sie tritt Schutz- und Sicherheitsinteressen der Bevölkerung mittlerweile so eklatant mit Füßen, dass sie selbst ein Fall für den ihr unterstellten Verfassungsschutz wäre. Das Phantom einer hochgeredeten „rechten Gefahr“ ist für sie das vordringliche Problem unserer Zeit, während sie die realen Gefahren ausblendet. Kein Wunder: Haben sie und ihre politischen Mitstreiter diese doch mit einem wahnwitzigen Migrationskurs, ihrer proaktiven Islamisierungspolitik und der staatlichen Förderung linksradikaler Straßengewalt doch selbst in die Welt gesetzt.

Wohlwollendes Verschweigen des echten Terrors

Jetzt, so schreibt heute sogar „Bild”„, sitzen für Faeser Gewalttäter und Extremisten „vor allem in einer Ecke: der rechten!”. Doch ausgerechnet ihre eigenen Dienststellen entlarven die Ministerin damit der Einseitigkeit, völligen Fehleinschätzung (und damit im Prinzip sogar der Lüge): Das Bundeskriminalamt teilte selbst mit, dass die mit Abstand größte Gewaltgefahr in der derzeitigen Energiekrise von Linken und Klima-Chaoten ausgeht. Wer Augen hat zum Sehen, für den ist das nichts Neues: Denn seit Monaten, so „Bild”, radikalisieren sich die Klimaaktivisten – mit offenen Aufrufen zu Gewalt, Hass gegen das marktwirtschaftliche System – und „propalästinensischem” Antisemitismus. Die durchgeführten Aktionen sind lupenreine Terrorakte.

Gegen solche Aktionen und Demos ruhen bei Faeser die Schlagstöcke, über die hier angerichteten Schäden und betroffenen Opfer schweigt sie feige und zynisch. Kein Wunder: Im Geiste ist sie mit den Klima-Irren, mit den Asphaltleber, mit den Gegen-Rechts-„Aktivisten“ und prügelnden Antifanten auf der Straße. Diese Innenministerin selbst ist das größte Sicherheitsproblem für Deutschland.