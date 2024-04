Irrer UN-Plan: Kritik an LBGTQ- und Genderwahn soll künftig “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” sein

Der Rechtsausschuss der UN-Generalversammlung hat am 5. April dieses Jahres seine New Yorker Sitzung beendet, in der ein Vertrag erörtert wurde, der die Terminologie von “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” neu regeln soll. Worum es dabei geht: Die rundum schädliche LGBTQ-Ideologie soll vor ihren Kritikern geschützt und politisch für sakrosankt erklärt werden, indem jegliche Ablehnung und Widerstand gegen den “bunten” Regenbogenwahn künftig zum schlimmstdenkbaren”Verbrechen” deklariert werden soll, das entsprechend durch internationales Recht sanktioniert sein soll. Der fatale Trend, missliebige Meinungen und andere Politikentwürfe, die zu einer lebendigen Demokratie zwingend dazugehören, zu kriminalisieren, indem man sie unter Tatbeständen subsumiert, die eigentlich etwas ganz anderes meinten, wird nun auch in dieser kulturmarxistischen Nische angewandt.

Die UN will durch die Einstufung von Anti-Gender- und LBGTQ-Positionen als “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” nicht nur agendakritische Journalisten, sondern übrigens auch Priester und Pastoren bestrafen, wenn sie es wagen, aus religiösen Vorbehalten Gender-Dogmen in Frage zu stellen. Sollte der in New York erörterte Vertragsentwurf in dieser Form unterzeichnet werden, so würde er die traditionellen, wissenschaftlich begründeten Definitionen von Geschlecht und Familie als völkerrechtliches Verbrechen einstufen.

Radikaler Bruch mit dem Römischen Statut

Der Vertragsentwurf schlägt beispielsweise eine radikale Veränderung der Definition von “geschlechtsspezifischer Verfolgung” vor, die sich vom bisher rechtlich festgelegten Verständnis von Geschlecht als entweder männlich oder weiblich, wie es im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs von 1998 dargelegt ist, entfernt. Im damaligen Statut wurde in Artikel 7, Absatz 3 in (auch heutiger Sicht geradezu verblüffender) rationaler Deutlichkeit festgelegt: “Für die Zwecke dieses Statuts wird davon ausgegangen, dass sich der Begriff ‘Geschlecht’ auf die beiden Geschlechter, männlich und weiblich, im Kontext der Gesellschaft bezieht. Der Begriff ‘Geschlecht’ hat keine andere Bedeutung als die oben genannte.”

Aus rein ideologischen Gründen wollen LBGTQ-Aktivisten nun eine breitere, schwammige Auslegung durchsetzen – um jegliche Kritik auszuschließen. Jeglicher Widerstand gegen die Transgender-Ideologie könnte von der UN bald als “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” eingestuft werden. Selbst dieser Beitrag wäre dann ein Verbrechen. Das sollte man sich vergegenwärtigen. Die UN sagt es ganz offen selbst; in einem gemeinsamer Aufruf zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit im Entwurf der Konvention über Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Namen von über 300 Organisationen wurde vergangenes Jahr konstatiert: “In den 25 Jahren seit der Verabschiedung des Römischen Statuts hat es erhebliche Fortschritte in unserem Verständnis von sexuellen und geschlechtsspezifischen Verbrechen und der Vorstellung von Geschlecht gegeben, und ein neuer internationaler Vertrag über Verbrechen gegen die Menschlichkeit muss diesen Fortschritt widerspiegeln.”

Weltweit bindendes Recht

Mit der “neuen Vorstellung von Geschlecht” ist die UN-Vorstellung gemeint, jeder könnte sich sein Geschlecht frei “aussuchen“, weil die “zugewiesene” oder “gelesene” Sexualität nur ein “soziales Konstrukt” sei; im Prinzip handelt es sich um die weltweite Implementierung der “Selbstbestimmungsgesetze” mehrere EU-Länder inklusive neuerdings Deutschlands, gepaart mit den Restriktionen des “Digital Services Act” und verschärften Strafvorschriften gegen angebliche “Desinformation“. Im Kern soll jede Kritik an diesem legislativen Irrsinn fortan zum Verbrechen erklärt werden. Dieser Vertragsentwurf bedroht wie kaum eine andere UN-Entschließung, außer vielleicht dem bevorstehenden WHO-Pandemievertrag, das Grundrecht, frei die eigenen Überzeugungen in Bezug auf Ehe, Familie und die biologische Natur des Geschlechts zu artikulieren und diese öffentlich zu vertreten. Der Totalitarismus einer von Psychopathen und Fanatikern auf die Spitze getriebenen weltanschaulichen Verirrung hat die höchsten internationalen Gremien erreicht – denn der UN-Rechtsausschuss ist nota bene einer der wichtigsten Ausschüsse bei den Vereinten Nationen ist. Hier wird weltweit bindendes Recht beschlossen.

In einer Petition, die auf der Plattform “CitizenGo” gestartet wurde, sind alle freiheitsliebenden Menschen weltweit aufgerufen, ihren Widerstand gegen diese verheerenden in Gang gesetzten Prozesse zu artikulieren. Die Petenten geben zu bedenken, dass die angestrebte “neue Vorstellung von Geschlecht” nicht mehr ist das Hirngespinst einer Randgruppe: “Eines der angesehensten internationalen Gremien zieht offen in Erwägung, die biologische Wahrheit als Hassverbrechen zu bezeichnen… Sobald sie von der Generalversammlung angenommen und von den Mitgliedsstaaten ratifiziert sind, können die hier entworfenen Verträge und Konventionen zu verbindlichen internationalen Rechtsinstrumenten werden. Aus diesem Grund ist dieser neue Vertragsentwurf so besorgniserregend”, heißt es dort weiter. Denn nach dem Vertragsentwurf soll jede politische oder religiöse Aussage, die sich gegen Transgender-Dogmen richtet, als eine Form der geschlechtsspezifischen Verfolgung behandelt werden – und damit als Verbrechen gegen das Völkerrecht. Dieser Pervertierung von Rechtsbegriffen mit ihren verdrehten Definitionen von “Verfolgung” und “Verbrechen“, die weit über alles hinausgehen, was bisher unter diesen Begriffen verstanden wurde, muss unter allen Umständen Einhalt geboten werden.