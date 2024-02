Islamisierung um jeden Preis: Memminger Moscheeverband klagt gegen Verbot von Protz-Minarett

Der Widerstand gegen die Islamisierung nimmt zwar langsam zu, die islamische Landnahme dürfte aber nicht mehr aufzuhalten sein: Demographisch nicht und auch was die Errichtung der religiösen Infrastruktur anbelangt. Der Herrschaftsanspruch wird jedenfalls mit Verve reklamiert und, wo immer möglich, zum Ausdruck gebracht – auch und gerade baulich. Nur selten regt sich dagegen Widerstand, etwa in (noch) katholisch geprägten Teilen Deutschlands – und wenn, dann wird mit allen Mitteln dagegengehalten. So auch im bayerischen Memmingen: Weil der dortige Stadtrat den Bauantrag zur Errichtung eines wuchtigen, architektonisch und atmosphärisch völlig deplazierten 24 Meter hohen Minaretts neben einer bereits bestehenden Moschee abgelehnt hat, will der dortige Moscheeverein nun klagen.

Dies gab der Verein prompt bekannt, nachdem SPD-Bürgermeister Jan Rothenbacher angekündigt hatte, den Stadtratsbeschluss nun umsetzen zu wollen – obwohl er, wie er selbst betonte, das Minarett persönlich befürwortet. Der Beschluss sei mit 20 zu 20 Stimmen denkbar knapp ausgefallen, so der Bürgermeister, wobei Stimmengleichheit nun einmal eine Ablehnung bedeutete. Zuvor war es zu heftigen Auseinandersetzungen im Rat und in der Stadtöffentlichkeit gekommen; die öffentliche Sitzung zur Abstimmung hatte riesiges öffentliches Interesse erregt. Die Kritik von Stadträten am islamischen Machtanspruch, der durch das riesige Minarett symbolisiert werde, wurde dabei von den anwesenden Bürgern mit regen Beifallsbekundungen bedacht.

16 Meter reichen nicht

Konkrete rechtliche Bedenken konnte der Stadtrat nicht geltend machen, da es für das Gewerbegebiet, in dem die Moschee liegt, keinen Bebauungsplan gibt. In einem Land, in dem von zulässigen Spielotheken-Abständen zu Schulen und der metergenauen Erlaubnis zur Errichtung von Imbissständen praktisch alles überbürokratisch geregelt ist, erschient alleine das schon bemerkenswert. Allerdings wurde im Memminger Rat jedoch von Gegnern des mohammedanischen Protzbaus reklamiert, dass es für die Erteilung einer Baugenehmigung auch relevant sei, ob und wie das geplante Gebäude sich in das Gesamtbild der umliegenden Bebauung einfüge. Und diese sieht nun einmal Gebäudehöhen von maximal 16 Metern vor. Auch der Bauausschuss hatte daraufhin das Minarett abgelehnt – wenn auch denkbar knapp und ebenfalls mit einem Stimmenpatt von sieben zu sieben.

Muhammet Kul, der Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde Memmingen, erklärte, der geplante Bau verstoße nicht gegen baurechtliche Vorgaben. Bei der Stadt Memmingen habe man daher nun um eine ausführliche Begründung für die Ablehnung gebeten. Zudem meint der Verein, das Minarett gehöre zu einer Moschee ebenso wie die Türken, die teils schon in dritter und vierter Generation in Memmingen lebten. Wieso es zur Untermauerung dieser Zugehörigkeit 24 Meter Höhe sein müssen und 16 Meter nicht ausreichen, erklärte er nicht; drunter will man jedenfalls nicht machen. Dass diese Gigantomanie in einer kulturell noch weitgehend intakten christlichen Umgebung als Provokation aufgefasst werden könnte, will man offenbar nicht einsehen – was allerdings nicht ausschließt, dass selbige nicht sogar von vornherein genau bezweckt war – und sei es nur, damit eine etwaige Ablehnung des Baus dann wieder begierig als „antimuslimischen Rassismus“ ausschlachten kann und so die Rückendeckung von Medientrollen, linken Migrationslobbyisten, Bundespolitikern und Sympathisanten in der Justiz erheischt. Ob in diesem zu erwartenden Meinungsklima die baurechtliche Ablehnung des Stadtrats vor Gericht dann noch Bestand haben wird, darf getrost bezweifelt werden. Inschallah!