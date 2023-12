Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert

Der 18. und 19. Dezember waren für die renitenten und unverbesserlich deutschtümelnden Bauern zwei geschäftige Tage: Früh aufstehen, den Trekker anschmeißen und irgendwo hinfahren, um mitten auf der Straße zu parken, sich Verbandsfunktionärsgeschwafel anzuhören und akustische Worthülsensalven von Politikern zu ertragen. Für diese Strapazen gab es einen durchaus unverständlichen Grund: Die teutonischen Güllebarone wollen partout nicht einsehen, dass eine langen Tradition ihrer Familie, auf ihrem angestammten Grund und Boden Lebensmittel zu erzeugen, zu Ende gehen soll.

Dabei geht es nur vordergründig um Subventionsabbau und Versicherungsfragen; In Wirklichkeit stemmen sich die Mistgabel-Akrobaten gegen den rot-grün-marxistischen Fortschritt. Sie können einfach nicht von ihren romantisch verklärten, völkischen, völlig rückständigen Vorstellungen lassen! Die Zeiten, als der Bauer auf dem Misthaufen stand und in den Sonnenuntergang schaufelte, sind ein für alle Mal vorbei. Das Eierkopf-Phone hat den Hahn in seiner Tarnfunktion als Wecker abgeschafft, und unnötige Freundschaften zwischen Kuh und Bauern bringen die Gesellschaft auch nicht voran.

Zahlreiche Alternativen für arbeitslose Bauern

Gesundes Gemüse und Getreide braucht niemand mehr. Man kann sich ausreichend und abwechslungsreich von Insekten und Chemieabfällen ernähren, lecker zubereitet mit radioaktiven Geschmacksverstärkern, hochgiftigen Farb- und Konservierungsstoffen und den beliebten E-Stoffen aus dem Hause DuBayersanto. Ein Steak aus Tapetenkleister ist allemal ein kulinarischer Genuss – nur noch zu vergleichen mit McDämlich’s Acetonhuhn oder Burger Queens Gammelfleisch-Hamburgerfrikadelle.

Die zukünftige Welt der bildungsfernen Kulturmarxisten rotzgrüner Färbung ist die Welt des Bürgergelds! Die Mehrheit der bei der BIZ für Deutschistan registrierten Kollateral-Besitzer werden nicht mehr arbeiten müssen. Nur wenige Kernindustrien wie die Impfstoff-, Waffen-, Verblödungs- und Flüchtlingsindustrie werden noch Arbeitskräfte benötigen.

Quasi leistungsloses Grundeinkommen

Wobei natürlich die Impfstoffbranche eng mit der boomenden Euthanasie-Sparte der Gesundheitsverwaltung zusammenarbeiten wird! Und den öffentlichen Dienst – nebst einer Kaste aus Politikdarstellern in den Parlamenten – wird es selbstverständlich auch noch geben, aber diese erhalten ja schon seit Ende des 2. Weltkriegs ein quasi leistungsloses Grundeinkommen.

In dieser schönen neuen Welt wird es auch Tätigkeitsfelder für freigestellte Muh-Beauftragte und Ex-Mähdreschende geben: Sie dürfen tatkräftig mithelfen, frühere landwirtschaftliche Nutzflächen zu wunderbaren Miefquirl-Parks oder in anheimelnde Solarfelder umzuwandeln. Alter Holzbestand wird gefällt, Zufahrtsstrassen werden mit Co2-neutralem Beton aus mundgeklöppeltem Zement gebaut und Grundwasser wird für die Produktion wertvoller Akkumulatoren gebrauchsverwendet.

Was der Bauer zur Sicherung der glorreichen Zukunft tun kann

Im Grunde genommen kommt also alles wie vom Himmel geschickt: Jeder wird nichts haben und glücklich sein. Die Umwelt wird getreu der satanischen Agenda der Globalisten durch maximal schädliche Technologien zerstört. Und die breite Masse der unnützen Esser kann – entsprechend dem Willen der Hochfinanz, dank moderner Medizin und günstiger, als “Nahrung” klassifizierter Pappmaché-Füllstoffe – bei Zeiten dieselbigen segnen.

Um diese wunderbaren Zustände sicherzustellen, braucht der Kuhstall-Ökonom nur das zu tun, was er immer getan hat: EU-Subventionen und Zuschüsse aller Art einstecken und bei alledem nicht vergessen, standesgemäß lautstark zu jammern und zu wehklagen! Desweiteren muss der Landmann unbedingt das machen, was er und seinesgleichen bei noch jeder Wahl seit Bestehen der Republik gemacht haben – nämlich die CDU wählen.

Güllewerfer – Feuer frei!

Zu diesem Ritual gehört auch das felsenfeste Ignorieren des Umstandes, dass in unzähligen Landesparlamenten die schwarzen, christlich-konservativ-sozialen Sozialisten mit den Grünen zusammen regieren. Den Grünen, die den Bauern gerade das Leben zur Hölle machen.

Und wenn den Federvieh-Betriebswirtschaftler dann dennoch der Wahnsinn kitzelt, kann er – wie die Franzosen es regelmäßig vormachen – Dinge dorthin zurückbringen, von wo sie kamen: im buntendeutschen Fall heißt das, Gülle aus Berlin nach Berlin schaffen. Die dem Politzirkus vorbehaltenen Bauwerke warten voller Vorfreude darauf, olfaktorisch sowie optisch kulturbereichert zu werden. Man kann nur hoffen, dass hierfür noch genügend Bauern ausreichend reichweitestarke Güllekanonen zur Verfügung stellen können, um diese vortreffliche, Christo-gleiche Duftinstallation fernab der documenta zu erschaffen.