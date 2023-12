Jahresausklang: Jahresmißklang

Das wäre also auch wieder geschafft. Das Jahr 2023 ist so gut wie vorüber. Es war ein fürchterliches Jahr. Wird 2024 besser werden? Unmöglich ist das zwar nicht, wahrscheinlich ist es aber auch nicht. Wünschen kann man sich alles.

Wer vor gut zwei Jahren noch dachte, schlimmer als Merkel könne es nicht werden, sah sich bis zum heutigen Tage eines Besseren belehrt. Es kam schlimmer, obwohl es eigentlich unvorstellbar gewesen ist. Die Ampelkoalition ist zerstritten, eine Dummheit jagte die andere. Dennoch hält sie aus lauter Furcht vor den Konsequenzen eines Machtverlusts zusammen wie Pech & Schwefel. Neuwahlen sind für die Ampel so etwas wie der Knoblauch für den Vampir. Die Furchtsamsten dürften die gelben Liberatrallalas von Christian Lindner sein. Wenn es dort noch irgendeine realistische Einschätzung der Lage gibt, dann die, daß die FDP nach Neuwahlen nicht mehr im Bundestag vertreten wäre. Alle miteinander fürchten sie, den zu erwartenden, enormen Stimmenzuwachs für die AfD zur Kenntnis nehmen zu müssen. Sie wissen selbst, daß das System Bundesrepublik dringend reformbedürftig ist. Es gäbe Baustellen der grundsätzlichen Art en masse.

Deutschland zuerst

Allmählich dämmert auch der ärgsten Schnarchnase hierzulande, daß nicht alles Volksvertreter ist, wo Volksvertreter draufsteht. Wer noch immer behauptet, die Ampelkoalition an der Regierung vertrete deutsche Interessen, konsumiert wahrscheinlich bewußtseinverändernde Drogen. Deutschland wird im Grunde gar nicht mehr regiert, sondern die Deutschen werden nach Strich und Faden belogen, während sie ausgenommen werden wie die Weihnachtsgans. Was noch immer allzu viele Deutsche für eine Regierung halten, besteht personell aus Figuren, die erkennbar nur noch als Büttel korporatistischer Auftraggeber von außen fungieren, um sich selbst die Taschen mit den Steuergeldern aus der vormals viertgrößten Volkswirtschaft der Welt zu stopfen, so lange ihnen das noch gestattet bleibt. Es gilt: Zugreifen so lange der Vorrat reicht. Was sie nicht mehr in ihren eigenen Taschen unterbringen, wird in alle Welt verschleudert. Geld: Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Der Zustand des Ahrtals zum Jahresende 2023 beweist das. Die marode Infrastruktur schier überall beweist es ebenso. Und wer es noch immer nicht glauben mag: Altkanzlerin Merkel bezieht 15.000 Euro im Monat, hat neun “Mitarbeiter” mit Monatsgehältern von bis zu 10.000 Euro und ein Jahrsbudget von 57.000 Euro für Visagisten. Baerbock und Habeck verplempern alljährlich hunderttausende von Euros an Steuergeld für Fotografen und Stylisten. Prinzipiell nicht anders macht es der Heinerhofbauer. Der allerdings macht es wenigstens auf seine eigenen Kosten. Über seinem Misthaufen im Hof hat er ein Gestell errichtet, an dem über 100 Duftbäumchen im Wind baumeln. Der sogenannte Wertewesten hat sich allerdings insgesamt und endgültig als Wertloswesten entpuppt. Deutschland ist nur wieder einmal der wertlose Musterschüler. Über Griechenland lacht die Sonne, über Nordstream-Deutschland lacht die ganze Welt.

Bei Lidl gab es am heutigen Samstag Silvester-Feuerwerk zu kaufen. Schon vor der Öffnung hatten sich lange Schlangen von zumeist dunkelhaarigen Kunden mit einem gesunden Teint gebildet. Vom Aufsperren der Ladentür dauerte es sieben Minuten, bis die vollen Regale ratzekahl gewesen sind. Und das, obwohl die Böllerverbote um sich greifen. Wenn es also in der Silvesternacht nicht ordentlich böllert – 180 Millionen Euro sollen dieses Jahr angeblich für Silvesterknaller ausgegeben worden sein – , dann weiß man, wer den ganzen Sprengstoff bunkert. Erster Hoffnungstermin für 2024 ist der 8. Januar. Bundesweit wollen sich Handwerker, Autofahrer, Speditionen und alle möglichen Bürger an den deutschlandweiten Bauernprotesten beteiligen. Ewige Pessimisten allerdings behaupten, die Büttel der transatlantisch-globalistischen Macht zu Berlin interessierten sich gar nicht mehr dafür, wogegen der deutsche “Souverän” zu protestieren beliebt und daß der “Souverän” nur noch in seiner eigenen Einbildung Relevanz habe. Aber es ändert nichts: Auch eine kleine Hoffnung bleibt eine Hoffnung. Deswegen: 8. Januar. Ganz unbedingt. Und AfD wählen wo es gerade geht, sowieso.

Ukraineböller

In der vorvergangenen Nacht hat es in der Ukraine ordentlich geböllert. Die Russen ließen Raketen hageln, nachdem die Ukrainer ihrerseits wieder einmal die grenznahen Regionen in Russland mit Mehrfachraketenwerfern angegriffen hatten. Die Region Belgorod soll besonders betroffen gewesen sein. Da wollten die Russen im Gegenzug nicht knausern. Anders als der plappermäulige Wertloswesten kündigen die Russen nicht über die Medien wochenlang vorher schon an, was sie im Schilde führen und wie sie es machen wollen – und deswegen rollt gerade eine russische Offensive auf der gesamten Länge der Front. Selenskyj ist verhasst wie sonst niemand – und nicht einmal mehr in einer Zoom-Konferenz des US-Senats wollte ihn noch jemand sehen. Wenn der korrupte Komiker Glück hat, schafft er es vielleicht noch aus der Ukraine heraus. Wenn nicht, dann dürfte Silvester 2023 sein letztes Silvester gewesen sein. Den meisten jener Ukrainer, die noch am Leben sind, dürfte die Illusion von der Existenz eines güldenen Wertewestens inzwischen abhanden gekommen sein. Nüchterner Realismus wird wohl Einzug gehalten haben.

Der “Wertewesten” ist weder golden, noch ist er vergoldet, sondern er ist angepinselt mit der billigtsten Goldfarbe von allen. Wenn man ein wenig daran kratzt, kommt eine gräßliche Lügenfratze zum Vorschein. Hätte man Sympathien für die Ukrainer, müssten sie einem glatt leid tun. Auf einer mehr abstrakten Ebene ist das auch so. Was der Wertloswesten nach jahrelanger Vorbereitung seit Februar 2022 mit dem ukrainischen Volk veranstaltet hat, ist ein geopolitisches Verbrechen. Die Verbrecher sitzen in Washington und in London, die Mitläufer in Brüssel und in Berlin – und allesamt halten sie noch die rauchenden Colts in Händen, mit denen sie ihren Volkswirtschaften ins eigene Knie geschossen haben. Angestrengt versuchen sie noch immer, recht bauernschlau aus der Wäsche zu schauen, aber man kann sehen, daß ihnen schwant, sie könnten durchschaut worden sein. Eine schier unglaubliche Szenerie. Meinereiner als begnadeter Visionär möchte ja nicht damit prahlen, daß er genau diese groteske Szenerie vor zwei Jahren bereits vorhergesagt hatte, aber: Es war trotzdem so.

Russland

Diese Russen wieder! Sanktionsgeschwächt sollten sie eigentlich sein, sanktionsgestärkt sind sie jedoch. Putin ist weder schwerkrank noch inzwischen verstorben, sondern er erfreut sich bester Gesundheit und höchster Popularitätswerte. Weggeputscht hat ihn auch niemand. Die russische Rüstungsindustrie läuft 24/7 auf Hochtouren und produziert Waffen ohne Ende. Da kann man auch leicht einmal einen Raketenhagel auf die Ukraine spendieren, um das Ende des Kriegsjahres gebührend zu feiern. Auch im Wertloswesten gibt es noch ein paar verständige Köpfe, die etwas Wahres behaupten: Von allen Staatenlenkern der Welt ist Wladimir Putin mit großem Abstand der klügste. Oder, wie das Proletariat im Wertloswesten salopp formulieren würde: Er hat den Längsten. Mit dem wiederum hat er den US-Präsidenten samt dessen neokonservativer Traumtänzermannschaft ordentlich in den … – na, Sie wissen schon.

Deshalb läuft der tatterige Joe Biden inzwischen auch etwas komisch, stammelt peinliche Verwirrtheiten in die Mikrofone – die peinlichste am 13. Juli in Helsinki: “Putin hat den Krieg bereits verloren” – und sein Außenminister blickt drein, als sei sein ganzes Leben zu einem einzigen Horrorfilm geworden. Die elendigen Loser sinnen jedoch auf Rache und wollen etwa 300 Milliarden Dollar russischer Werte beschlagnahmen, die im Westen geparkt worden waren. Und sie schießen sich damit auch noch ins zweite Knie. Wer von Verstand würde noch Vermögen in den USA parken, wenn er nach einem solchen Präzedenzfall damit rechnen muß, daß ihm im Wertewesten einfach alles geklaut werden könnte. Die Werte sind vom Westen in den Osten umgezogen. Es gibt also den Werteosten und den Wertloswesten zum Ende des Jahres 2023. Lang lebe Russland!

Die Neue Welt

Die Neue Welt hat sich schnell überlebt. Lausige 350 Jahre hat es nur gedauert, bis die Neue Welt furchtbar alt aussah. Die USA sind inzwischen so weit von ihrer eigenen Verfassung entfernt wie die Sonne vom Mond. Die Gewaltenteilung ist auf breiter Front kollabiert. Die Geheimdienste führen ein Eigenleben und sind von niemandem mehr zu kontrollieren. Die Justiz ist weitflächig durchpolitisiert. Die latente Veranlagung zum Faschismus, die schon dadurch gegeben war, daß es außer einer Verfassung samt viel Law & Order kaum eine gemeinsame kulturelle Basis gab, auf welcher alle im “Schmelztiegel” wie selbstverständlich miteinander hätten leben können, hat im Jahre 2023 voll durchgeschlagen. Die USA sind zum Jahresende 2023 das, was nach Definition von einem, der sich damit auskannte, ein faschistisches System ist. Benito Mussolini: “Faschismus ist die Verschmelzung von korporatistischer und staatlicher Macht”. Bis auf ganz wenige Personen sitzt im US-Kongreß niemand mehr, der nicht Schulden bei einem jener korporatistischen Sponsoren abzutragen hätte, dank deren finanzieller Hilfe bei der Wahlkampagne er überhaupt im Kongreß gelandet ist. Größter Sponsor der politischen Klasse in “beiden Parteien” der USA ist ein außer Rand und Band geratener Militärisch-Industrieller-Komplex. Eisenhower hatte schon vor über sechzig Jahren vor einer solchen Entwicklung gewarnt. Leider vergeblich. Nach Nahrungsmitteln sind Kriegswaffen der zweitgrößte Posten im US-amerikanischen Export. Nicht wenige der Kongreßabgeordneten und Senatoren sind Aktionäre von Raytheon, Boeing, Lockheed-Martin, Northrop-Grumman und so weiter. Sie freuen sich alle über explodierende Aktienkurse.

Rund um den Globus stänkert die altaussehende Neue Welt wie ein ungezogener Rüpel auf dem Schulhof, um dann, wenn es irgendwo kracht, die Kontrahenten mit amerikanischen Waffen zu versorgen. Idealerweise beide Seiten. Kriege müssen gar nicht mehr gewonnen werden, weil sich die Waffen auch für aussichtslose Kriege verkaufen lassen. Man muß nur noch so tun, als verfolge man irgendwelche edlen Ziele. Derartig ausgelastet sind die Rüstungsfabriken, daß sie nicht einmal mehr genügend Munition für den “Verbündeten & Partner” in der Ukraine liefern können, obwohl dem doch eigentlich die Aufgabe zugedacht war, die bösen Finsterrussen so zu schwächen, daß sich ein ganzes Neuntel der weltweiten Landmasse zu Verwertungszwecken für einen Appel und ein Ei einsacken lassen.

Überkommener Schnack

Deshalb auch das allerneueste Geschwätz, mit dem die Geschäfte und der überkommene Schnack von den “Werten” am Laufen gehalten werden sollen: Putin plane, erst die Ukraine komplett einzukassieren, um sich als nächstes das Baltikum und Westeuropa zu holen. Dabei ist es doch so: Hätte man je damit rechnen müssen, daß sich die SU oder Russland Westeuropa greifen wollen, würde man zum Ende des Jahres 2023 wohl kaum vor der Situation stehen, nicht einmal mehr die Standard-Kriegsmunition der vergangenen Jahrzehnte zur Verfügung zu haben: 155-mm Artilleriegeschosse. Von der Truppenstärke gar nicht zu reden.

Daß das amerikanische System noch nicht weggefegt worden ist, illustriert prächtig, zu welcher nationalen Verblödung eine rein materialistische Denke führt, die bloß noch mit behaupteten “Werten” auf schön geschminkt wird, damit die Neue Welt nicht nach einem eitrigen Furunkel am Arsch jener Zivilisationsgeschichte aussieht, in welchem die deutschen Vasallen bis zur Halskrause zu stecken gezwungen sind. In der Neuen Welt weiß man genau, wieviel Kompetenz, wieviel Rückgrat und welchen maximalen IQ man den vasallischen Prokönigen des mörderischen Imperiums gerade noch zugestehen kann, damit man sich keine Schwierigkeiten mit ihnen einhandelt. Das war in keinem Jahr besser zu beobachten als im Nordstream-Jahr 2022 und in diesem Jahr. Für die USA gilt wie für den gesamten Wertloswesten am Ende des Jahres 2023: Entweder kompletter Reset oder krachender Abgang von der Weltbühne. Fortentwicklung findet inzwischen woanders statt. Ein erster, dringend notwendiger Schritt wäre, sich endlich vom Einfluß des “American Israel Public Affairs Committee” (AIPAC) auf die amerikanische Außenpolitik zu lösen, um endlich jenen derzeit regierenden, erzverbrecherischen Zionistenfaschos in Israel den Stecker zu ziehen, die gerade dabei sind, im Nahen Osten die Lunte für einen Weltenbrand zu legen.

In diesem Sinne: Allen Lesern einen Guten Rutsch ins Jahr 2024! Die Hoffnung stirbt zuletzt.