Jeder Radikale und Kriminelle darf nach Deutschland – aber keine “jüdischen Siedler”

Die Ampel-Koalition sieht zwar tatenlos dabei zu, wie Millionen muslimischer Migranten völlig unkontrolliert nach Deutschland einreisen, wie die Migrantenkriminalität explodiert, die Kommunen unter dieser Last zusammenbrechen und die Sozialsysteme kollabieren; sie hat aber kein Problem damit, schnell zu handeln, wenn es um ein Einreiseverbot für radikale jüdische Siedler aus dem Westjordanland geht. Deren Verhalten gegenüber Palästinensern sei „völlig inakzeptabel“, hieß es von der Regierung. Dem Beispiel der USA folgend, will man sich nun dafür einsetzen, „diese Debatte auch auf europäischer Ebene voranzutreiben“. Bereits beim Treffen der EU-Außenminister am Montag soll das Thema auf die Tagesordnung. Die Sache hat etwas von Aktionismus und dem Eifer, Antworten auf nichtgestellte Fragen zu geben – denn radikale jüdische Siedler sind, im Gegensatz zu radikalen islamistischen Arabern und vor allem Palästinensern, das geringste Problem, das Deutschland derzeit hat.

Dementsprechend wartet man auf eine solche Entschlossenheit und Handlungsschnelligkeit bei den realen und konkreten Herausforderungen, denen sich Deutschland dringend stellen müsste, bei dieser Regierung ganz vergeblich. Die Ankündigung des konsequenten Vorgehens gegen die verhassten “Siedler” steht von Beginn am im Verdacht, ein Beschwichtigungs-, Anbiederungs- und womöglich Besänftigungsmanöver für die hiesigen Muslime vor dem Hintergrund der militanten und religiös aufgeladenen Pro-Hamas-Demos zu sein. In jedem Fall handelt es sich um einen weiteren Beleg für die völlig grotesken Prioritäten dieser Regierung.

Absurder Eindruck erweckt

Während die Terrororganisation Hamas erst kürzlich verboten wurde und man sich bislang nicht auf Sanktionen gegen deren Mitglieder einigen konnte, wird der Eindruck erweckt, eine Handvoll radikaler israelischer Siedler bedrohe Europa. Zugleich hat Außenministerin Annalena Baerbock es fertiggebracht, 188 Afghanen aus Pakistan mit einer Aufnahmezusage nach Deutschland einfliegen zu lassen. Natürlich hieß es, darunter seien “auch ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr”. Deren Anzahl dürfte mittlerweile weit über der der in Afghanistan stationierten Bundewehrsoldaten liegen. Baerbock holt also Menschen ins Land, die sogar von der ultraislamischen Regierung von Pakistan als Sicherheitsrisiko eingestuft wurden.

Seit Juni sind 572 Afghanen nach Deutschland eingereist, Baerbocks Shuttleservice existiert jedoch schon länger. Damit sollen 1.000 Afghanen pro Monat eingeflogen werden. Sämtliche Sicherheitsbedenken der deutschen Botschaft in Pakistan wegen fehlender Papiere, unklarer Identität und Sicherheitsbedenken wurden vom Auswärtigen Amt beiseite gewischt. Wenn es um Migranten geht, kennt diese Regierung keine bürokratischen Hürden und keinen Zeitverzug. Dass gerade Afghanen überdurchschnittlich oft an Gruppenvergewaltigungen beteiligt sind, stört sie nicht. Pakistan hatte im Oktober beschlossen, 1,7 Millionen Afghanen ohne gültige Papiere anzuschieben. Das Fehlen von Papieren stellt in Deutschland bekanntlich kein Problem dar – weshalb sich generell viele der “Ankommenden” ihrer Pässe einfach vor Ankunft entledigen. Sollte es wirklich”radikale israelische Siedler” nach Deutschland ziehen, können sie notfalls immer noch dasselbe tun – und alles steht ihnen hierzulande offen.