Jetzt warnen schon die Nutznießer der grünen Energiewende vor Stromausfällen

Nachdem die Netzbetreiber den Amokkurs der Ampel-Regierung bei der längst gescheiterten Energiewende stets gehorsam mitgetragen haben, kam nun auch Kritik von E.on-Chef Leonhard Birnbaum. Bei der Präsentation der Jahresbilanz seines Konzerns erklärte er, die Zustimmung zu Energiewende und Klimaschutz nehme ab. „Wenn wir die Menschen nicht verlieren wollen, müssen wir uns ehrlich machen.“ Vor allem „müssen wir deutlich sagen, dass die Transformation in den nächsten Jahren sehr viel Geld kosten wird“. Zur Begrenzung der „Systemkosten“ schlug Birnbaum vor, den Zubau weiterer Erneuerbarer mit dem Ausbau der Netze zu synchronisieren und von diesen abhängig zu machen. Man könne nicht erneuerbare Energien „beliebig zubauen, wenn die nicht bei den Kunden ankommen und nur die Kosten erhöhen“. De facto liefe dies auf das Ende des Ausbaus der erneuerbaren Energien hinaus, der von Robert Habeck ohne Sinn und Verstand und ohne jede Rücksicht auf die Natur vorangetrieben wird, die dadurch angeblich gerettet werden soll.

Der E.on-Chef schließt sich mit seiner Forderung der Kritik des Bundesrechnungshofs an, der letzte Woche – sehr zum Verdruss Habecks – in einem Sonderbericht vernichtende Kritik an der Energiewende geübt und sie als das epochale Desaster benannt hatte, das sie ist. „Die Kosten des Stromsystems werden erheblich steigen. Die steigenden Kosten trägt der Endverbraucher über die Strompreise oder – bei Übernahme von Kosten aus Haushaltsmitteln – als Steuerzahler. Die aktuelle und voraussichtliche Entwicklung der Strompreise birgt ein erhebliches Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung“, lautete eine der Feststellungen des Berichts.

Wohlstandsverluste und Unsicherheiten drohen

„Knapp die Hälfte der Deutschen glaubt, in zehn Jahren schlechter zu leben als heute“, so Birnbaum weiter. „Sorgen um den eigenen Wohlstand und die Sicherheit rücken immer mehr in den Fokus.“ Es gehe daher jetzt nicht mehr nur um Dekarbonisierung, sondern „um Bezahlbarkeit, Funktionsfähigkeit und Resilienz des Energiesystems“. Die Lage ist also dermaßen dramatisch, dass nun sogar die Profiteure der Klimahysterie vor dessen gesamtgesellschaftlichen und ökonomischen Folgen warnen. Die Energiewende war von Anfang an ein zum Scheitern verurteiltes, rein ideologiegetriebenes Wahnprojekt. Deutschland steht nun ohne gesicherte Energieversorgung da, ist auf Gedeih und Verderb auf ausländischen Strom angewiesen und steht vor aller Welt als Lachnummer da.

Allerdings wird alle noch so fundierte Kritik nicht mehr bewirken, dass von diesem Irrweg Abstand genommen wird. In typisch deutscher Manier wird man ihn bis zum bitteren Ende gehen – angeführt von einem grünen Wahnsinnigen an der Spitze der deutschen Wirtschaftspolitik, der nie einen Hehl daraus machte, dass er Deutschland einem gigantischen Experiment unterziehen und dafür “voll ins Risiko gehen” will. Habeck bei Amtsantritt 2021 wörtlich: “Vielleicht klappt’s ja!” Welch Wunder: Es klappt nicht. Aber inzwischen gibt es kein Zurück mehr auf dieser Schussfahrt in den Abgrund – denn zu viele Karrieren und Politik, Medien, Wirtschaft und zahllosen Aktivistengruppen hängen daran, als dass eine Umkehr zur Vernunft noch erzwungen werden könnte.