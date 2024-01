KaDeWe-Insolvenz: Go Hengameh, go broke

Das Berliner Kaufhaus des Westens (KaDeWe) hat zwar das Deutsche Kaiserreich, zwei Weltkriege, die Weimarer Republik und den Kalten Krieg überlebt – aber die Ampel-Regierung ist selbst für diesen legendären Konsumtempel zu viel. Letzte Woche wurde der Insolvenzantrag gestellt. Als Grund wurden die „exorbitant hohen Mieten“ genannt. Auch die Signa-Gruppe des österreichischen Investors Rene Benko, die 49,9 Prozent der Anteile an der KaDeWe Group hält, hatte im November Insolvenz anmelden müssen, was sich auf das legendäre Luxuskaufhaus schlecht auswirkte. Zwar hatte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, dennoch zuversichtlich über die Zukunftsaussichten des KaDeWe geäußert, das sich „nicht nur baulich, sondern auch inhaltlich sehr erneuert“ und „ein tolles Team von Mitarbeitenden und eine sehr erfolgreiche Geschäftsführung“ habe.

Dennoch konnte wohl nicht genug Gewinn erzielt werden, um die Miete stemmen zu können. Dies könnte auch daran liegen, dass man sich dem woken Zeit(un)geist an den Hals geworfen und dafür den Preis bezahlen muss, den auch so viele Unternehmen bereits entrichten mussten, „Go woke, go broke“ ist bereits zum geflügelten Wort geworden. So hielt es das KaDeWe etwa für eine gute Idee, 2020 ausgerechnet mit der linksradikalen, extrem übergewichtigen und als optischer “Weggucker” berüchtigten Autorin Hengameh Yaghoobifarah zu werben. Diese hatte damals erst kurz zuvor in der „taz“ einen widerlichen Hetzartikel veröffentlicht, in dem sie gefordert hatte, die Polizei abzuschaffen und Polizisten auf dem Müll zu entsorgen.

Polizisten auf den Müll gewünscht

„Wenn die Polizei abgeschafft wird, der Kapitalismus jedoch nicht, in welche Branchen kann man Ex-Cops dann überhaupt noch reinlassen? Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein: die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten“, schrieb Yaghoobifarah. Die Reaktionen auf dieses primitive Hasspamphlet, das nirgendwo sonst auf der Welt außer in Deutschland vorstellbar wäre, waren so heftig, dass sogar die „taz“ sich, zumindest nach außen, davon distanzierte.

Beim KaDeWe hingegen hatte man keine Berührungsängste und verpflichtete Yaghoobifarah für eine Werbekampagne, die dann prompt neue Maßstäbe in Sachen Scheußlichkeit setzte:

Dass es nichts mit „Bodyshaming“ zu tun hat, wenn man Fettleibigkeit ästhetisiert und damit jedem natürlichen Schönheitsempfinden Hohn spricht, ganz zu schweigen von der Verharmlosung der gesundheitlichen Schäden von starkem Übergewicht, war den Verantwortlichen egal. Ganz im Sinne der woken Ideologie wird heutzutage das Abstoßende glorifiziert. Dasselbe lässt sich auf allen Gebieten beobachten, in denen dieser Irrsinn Einzug hält.

Eine politische Kaste, die zu weiten Teilen aus Studienabbrechern und sonstigen Versagern besteht, die dies auch noch feiern, eine Gesellschaft, die herausragende Leistungen auf geistigem oder sportlichem Gebiet mit dem idiotischen Allzweckvorwurf des „Faschismus“ belegt und sich in Mittelmäßigkeit und Hässlichkeit suhlt, ist zum Untergang verdammt. Die Insolvenz des KaDeWe ist eine weitere Fußnote in dieser Untergangsgeschichte nicht nur dieses “Kaufhaus des Westens“, sondern des Westens insgesamt.