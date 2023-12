Klein-Luisas Gejammer im Dubaier Luxushotel: Die ganze Welt brennt und ist so gemein

Bei der globalen Heuchlerparade namens Weltklimagipfel in Dubai darf natürlich auch Luisa Neubauer nicht fehlen. Aus ihrem dem wohltemperierten Zimmer ihres Luxushotels ließ sie ihren Fans eine Grußbotschaftzukommen, in der sie mitteilte, dass sie sich „im 19. Stock eines in jeder Hinsicht menschenfeindlichen Hotelkomplexes“ befinde, und das auch noch bei „gefühlten 7.000 Grad Celsius draußen“. Da hat Klein-Luischen anscheinend was mit den Ziffern durcheinandergebracht: Nicht, 7.000, sondern 70.000 beträgt die Zahl der in Dubai (neben Linien- und Chartmaschinen übrigens mit einer absoluten Rekordzahl an Privatjets eingeflogenen) Delegierten, die dort beraten, wie man dem normalsterblichen Pöbel das Fliegen und Reisen und Urlauben in Zukunft noch madiger oder unerschwinglicher machen kann. Andererseits, wo so viele Nullen zusammenkommen, legt man sich schonmal mit den Dezimalstellen über Kreuz – vor allem in der bildungsfernen wohlstandsdegenerierten Schwätzer*Innenszene der deutschen Klimasekte.

Weiters jammerte Neubauer über den sie allenthalben umgebenden CO2-Ausstoß und eine „Klimaanlage, die man vielleicht hört“. Dies sei ein „sehr skurriler Ort, um eine Klimakonferenz zu verhandeln und auch ein sehr skurriler Ort, um für Klimagerechtigkeit zu kämpfen”, aber „wir nehmen die Dinge halt, wie sie kommen, und hier sind wir“. Die eigene Privilegiertheit und das Schwelgen im barocken Luxus auf Kosten der Gemeinschaft als hartes, entbehrungsreiches Opfer und moralisch selbstlosen Frondienst fürs Überleben oder Weiterkommen der Menschheit zu verkaufen: Das hat schon seit Stalins und Maos und Wandlitz-Zeiten bei allen Kommunisten Methode. Sie glaubten daran sogar selbst, und auch Neubauer hat das Einmaleins der parallelen kadersozialistischen Selbst- und Volksverdummung schon voll verinnerlicht – was sie als Idealapparatschik des heraufdämmernden künftigen Klimadiktatur prädestiniert.

Inzwischen unangefochtene Nervensäge der Nation Nummer eins

Ein Blick auf Dubai zeige Neubauer auch wieder einmal, „wieviel noch zu tun, und wieviel noch zu erkämpfen und zu erstreiten“ sei. Was meint sie damit? Resümieren wird: Neubauer residiert also in einem klimatisierten Hotel in Dubai, inszeniert sich als Opfer und Inspektorin der angeblichen Klimahölle und erklärt auch noch dreist, dass man sich damit aber nun mal abfinden müsse – womit sie, unausgesprochen, die Übergangsphase meint, in der mal eben noch der gesamte Kapitalismus, Marktliberalismus und erarbeitete Wohlstand des globalen Westens kaputtgeschlagen werden muss, ehe dann endlich Gleichheit – pardon: Klimaneutralität – für alle im kollektiven Elend herrscht. Dubai und andere auf Erdöl basierende Boomstaaten machen da natürlich garantiert mit, aber sicher doch.

So wie diese inzwischen unangefochtene Nervensäge der Nation Nummer eins labert nur jemand, der nie für sein Auskommen auch nur einen Finger rühren musste und gewohnt ist, dass andere für ihre bloße mediale Selbstinszenierung zahlen. So gesehen ist auch Neubauer kein Deut besser als all die Influencerinnen und Netzsternchen ihrer Generation: Fesch frisiert, Titten unter dem Designerpulli in Pose gerückt und ein paar nachdenkliche Blicke zu bestenfalls Allerweltsphrasen und Küchenweisheiten – und schon schießen die Follower durch die Decke. Ob FFF-Luisa in Dubai auch nur einen eigenen Euro für ihren Aufenthalt bezahlt, darf man getrost bezweifeln. Mehr Verlogenheit geht nicht mehr. Diese Reise ist ein Sinnbild für die gesamte abgrundtiefe Heuchelei dieser selbsternannten Klimaretter.

Vor Abflug hemmungsloses Geschwurbel in der “taz”

Sie schweben auf ihrer nie endenden globalen Tournee in der nächsten mondänen Spitzendestination in zudem einem der vom “ökologischen Fußabdruck” her verantwortungslosesten Staaten ein, um den Menschen der westlichen Welt (anderswo schert man sich um den Klimaschuldkult ohnehin nicht) zu erklären, dass er auf seine eine Urlaubsreise im Jahr verzichten muss, die er sich ohnehin nur noch dann leisten kann, wenn ihn die wahnwitzige Klimapolitik in vielen Ländern nicht bereits den Job gekostet hat.

Besonders übel: Vor ihrem Abflug bot die „taz“ Neubauer auch noch die Bühne für ein weiteres ellenlanges, unerträglich geschwätziges Fasel-Interview, in dem sie sich als Deuterin des Weltgeschehens aufspielen durfte. Dieses Jahr habe gezeigt, so Neubauer, „dass die Zeit der Einzelkrisen vorbei ist, sie kommen in Dreifachpaketen, in Form von kriegerischen Konflikten, Energieknappheiten, Rechtsrucken. Wir haben gesehen, dass das Sprechen über Klima die Fragen beinhaltet, wie man die Demokratie schützt vor Populismus. Wir haben gesehen, dass diejenigen, die jetzt nicht losziehen und Ansagen machen, Ansagen gemacht bekommen von den Krisen und Katastrophen.“

Uralter Reflex aller Sozialisten

Und weiter im Sülztext: „Wenn du den dramatischen Zustand unseres ökologischen Systems politisch anerkennen willst, brauchst du große und unglaublich gute Lösungen. Wenn du aber keinen Konsens in der Regierung hast und nur halbgare Lösungen, von denen du weißt, dass sie dem Zeitdruck, unter dem wir im Klimakollaps stehen, eigentlich nicht gerecht werden, dann kannst du die Drastik der Lage nicht vermitteln. Wenn du die Krise verzwergst, musst du auch die Lösungen verzwergen, sonst geht das nicht auf.“ Außerdem mahnte sie, man dürfe „sich nicht für eine Sekunde einbilden, dass wir schlicht in einem technokratischen Transformationsprozess sind. Wir sind in einem Kulturkampf am Ende der fossilen Ära.“

Hinter diesem Hirnmüll verbirgt sich der uralte Reflex aller Sozialisten, anderen Menschen mit dramatischen Kampfappellen auf Linie zu zwingen und die Freiheit und ihr Erarbeitetes zu rauben, um sich selbst zu erhöhen und sich in den inneren Zirkel eines hypermoralischen Brahmanentum zu erheben. Dass mittelmäßige Menschen so etwas zu allen Zeiten anstrebten, ist nichts Neues. Neu ist nur, wie wenig Voraussetzungen man anscheinend heute mitbringen muss, um als Frontfrau einer solchen Bewegung anerkannt zu werden. Weder durch besondere akademische Qualifikation noch durch berufliche Meriten noch durch irgendeine Lebensleistung – weder als Karrierefrau noch als Mutter – bringt Neubauer dafür die Voraussetzungen mit; dennoch wurde sie kürzlich bereits für ihr “Lebenswerk” ausgezeichnet und damit ist über den Götzendienst fürs Goldene Kalb Klima, um das alle tanzen, auch schon alles gesagt.