Klima, Pandemien, Dauerkrisen: Deutscher Soziologe phantasiert vom permanenten Ausnahmezustand

An der Universität Graz fand Ende Januar eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Was können die Sozialwissenschaften aus der Coronakrise lernen?“ statt. Dabei zu Gast war auch der deutsche Soziologieprofessor Heinz Bude, seit 2020 Gründungsdirektor des documenta-Instituts in Kassel, der mit einer so erschütternden wie auch entlarvenden Offenheit all das bestätigte, was Kritiker des Corona-Regimes von Anfang an erkannt hatten. Rückblickend auf die Krise sagte Bude: „Wir mussten und müssen ein Modell finden, um Folgebereitschaft herzustellen, das ein bisschen wissenschaftsähnlich ist.“ Deshalb sei man auf „die Kurve“ verfallen – also die Infektionskurve, die man verflachen könne -, wenn man „schön diszipliniert“ sei. Man habe das „irgendwie toll gefunden“, dass man auf diese Weise ein „Quasi-Wissenschaftsargument“ gefunden habe.

Bude sprach hier nicht etwa als Kritiker dieser von wachen Zeitgenossen früh erkannten Entwicklung zu grundrechts- und freiheitsfeindlichen Strukturen eines Notstandsregimes, dessen (Schein-)Anlass beliebig austauschbar ist – sondern er ist begeisterter Anhänger dieser staatlichen Anmaßungen eines neuen Autoritarismus. Dass er in seinen Ausführungen reihenweise angebliche Verschwörungstheorien als wahr bestätigt, scheint ihn dabei nicht zu kümmern. Ganz unverblümt räumt er ein, dass man die Menschen ganz gezielt manipuliert habe, um sie zum Gehorsam zu zwingen. Das stecke in Wahrheit hinter der Parole „Follow the Science“, mit dem in der Corona-Diktatur ein regelrechter Psycho-Terror ausgeübt wurde – was Bude selbst ganz offensichtlich für notwendig und richtig befindet.

Der Soziologe prophezeite in freudiger Erwartung sodann auch gleich die nächsten Krisen, die ähnliche staatliche “Alternativlosigkeiten” begründen sollen – etwa „Extremwetter“. Dabei werde man „individuellen Zwang“ auf Menschen ausüben müssen, so Bude mit merklicher Genugtuung – etwa auf diejenigen, die darauf bestünden, ihr Haus an der gleichen Stelle wieder aufbauen zu wollen, wo es vor einer Flut stand, weil sie darauf beharrten, „andere Informationen“ zu haben. Man werde es mit Krisen zu tun haben, die „individuelle Verhaltensänderungen“ erfordern würden. „Die Krisenlösungen, die uns bevorstehen, haben den Charakter von Kriegen, sie haben den Charakter von Pandemien und die haben den Charakter von Extremwetterereignissen“, sagte er.

Mit unfassbarer Nonchalance bricht Bude hier für das neue Normal der Notstandsdiktatur eine Lanze und fabuliert von diktatorischen Freiheitseinschränkungen, die er geradezu genüsslich ausmalt – wohl wissend, dass diese für ihn und andere sich selbst gottgleich dünkenden Wissenschaftler die historische Chance auf Ruhm, Anerkennung und grenzenlose Macht verheißen. Über die katastrophalen Fehleinschätzungen der Corona-Zeit oder gar die massenhaften Todeszahlen infolge der Impfkampagnen verlor Bude natürlich kein Wort. Das ist das drohende Szenario: Die Menschen sollen sich bedingungslos, ohne jede kritische Rückfrage und unter Aufgabe aller persönlichen und verfassungsmäßig garantierten Rechte, der Gnade all der Budes, Drostens, Lauterbachs, Buyxes, Montgomerys und Wielers ausliefern, die ihrerseits keinerlei Selbstzweifel oder das geringste Bewusstsein für die Fehleranfälligkeit von Wissenschaft haben. Was Bude – dem man für soviel Kaltschnäzigkeit sogar dankbar sein muss – hier endlich einmal beim Namen nennt, übertrifft alle dystopischen Phantasien.