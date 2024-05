Knapp 40 Jahre nach ihrem Volkszählungs-Protest: Grüne führen digitale ID für Schüler ein

Die Grünen treten ihre einstigen Ideale zunehmend mit Füßen und transformieren sich zu einer finsteren Erscheinungsform all dessen, wogegen sie in ihren Gründerjahren einst fanatisch zu Felde zogen. Ob ihre ihre schamlose Pfründnerei, Ämterhäufung und Hyperbürokratisierung ausgerichtete Staatsdurchdringung oder ihre Erfüllungsgehilfenschaft für globalistische Milliardärsstiftungen und NGOs in der Durchsetzung einer letztlich hochverräterischen ökosozialistischen Zerstörungspolitik, oder ihrer Wandlung vom Fundamentalpazifismus hin zur schlimmsten Kriegstreiber- und Rüstungspartei: Keine Partei hat sich je mehr ihrer eigenen Wurzeln entfremdet als diese Grünen.

Das gilt auch für ihr verändertes Verhältnis zur informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz. So macht die Bevormundungs- und Überwachungssucht der Grünen macht inzwischen auch vor Kindern nicht mehr Halt: Die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg will sämtlichen Schülern vom ersten Schultag an eine individuelle Identifikationsnummer verpassen. „Im Kern geht es bei der Schüler-ID darum, den Bildungsverlauf einer jeder Schülerin und eines jeden Schülers darzustellen“, ließ sie eine Ministeriumssprecherin erklären. Mit der ID solle verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche im System verloren gehen. „Jeder soll die Chance auf einen Abschluss haben“, so die Sprecherin weiter. Das Projekt soll bis 2027 umgesetzt werden. Was genau auf der Nummer gespeichert werden und wer Zugriff auf die Daten haben soll, teilte Hamburg nicht mit. Zwar gehe es nicht um jeden Klassenbucheintrag und auch Sitzenbleiben solle nicht dokumentiert werden, jedoch können Fehlzeiten oder Noten komplett erfasst werden. Eine Karte soll es jedoch nicht geben. Auch beim Umzug in ein anderes Bundesland soll verhindert werden, dass Kinder „vom Radar verschwinden“. Deshalb werde bei der Kultusministerkonferenz auch über eine bundesweite Identifikationsnummer nachgedacht.

Keine Fluchtmöglichkeit mehr aus dem Klammergriff des Staates

Zur Begründung führte Hamburg arglos-heuchlerisch an, in der Corona-Zeit seien “Schüler aus dem Bildungssystem verschwunden”. Dabei waren es der durch nichts zu begründende Maskenzwang, die Zwangsisolation und die ständige Panikmache, die Kindern einredete, sie seien für den Tod ihrer Großeltern verantwortlich, wenn sie ihre Kindheit nicht in Angst und Einsamkeit verbringen, die zur Verschlechterung der schulischen Leistungen führten. Die völlig sinnlosen Schikanen, die Kindern währen des Corona-Wahns zugemutet wurden, müssen nun auch noch als Grund für ihre Komplettüberwachung herhalten. Durch die Hintertür und wie immer unter dem Vorwand, nur helfen zu wollen, soll die Totalüberwachung der Bürger nun schon im Kindesalter beginnen. Von der Schule an wird das gesamte Leben genauestens dokumentiert. Später folgen dann Stromverbrauch, die benutzte Heizung, Medienkonsum, Internetaktivitäten, Flugreisen, gefahrene Kilometer, Gesundheitsdaten und jede einzelne finanzielle Transaktion. Unbemerkt entsteht der gläserne Bürger, für den es nicht mehr die allergeringste Fluchtmöglichkeit aus dem Klammergriff des Staates gibt.

Solche fatalen “Innovationen”, die bequem zum Einfallstor einer umfassenden digitalen Dauerkontrolle mit künftigem Nutzen für etwaige Sozialkreditsysteme werden können, werden hier allen Ernstes von der Partei durchgepeitscht, die noch vor knapp 40 Jahren einen beispiellosen Sturm im Wasserglas und Zwergenaufstand veranstaltete, als die Regierung Kohl 1987 ihre von linken Parteien groteskerweise zur totalitären Bürgerdurchleuchtung hochstilisierte “Volkszählung“ durchführte – obwohl es sich damals um einen harmlosen, anonymisierten Zensus handelte, bei dem nicht einmal ein Bruchteil dessen abgefragt wurde, was heute jeder Deutsche freiwillig mehrmals am Tag via Smartphone und Internetnutzung über sich preisgibt. Ausgerechnet die sich damals noch als heldenhafte Streiter für Bürgerrechte gebärdenden Grünen treiben heute die reale Gläsernmachung des Bürgers voran. Hier zeigt sich wieder einmal die Rückgrat- und Prinzipienlosigkeit einer moralisch selbstgefälligen Partei, die sich bis heute mit dem Nimbus des Widerständigen ziert, obwohl sie autoritärer und bevormundender agiert als jede konservative Partei es je anstrebte.