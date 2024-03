Kompass defekt? Kalibrieren hilft!

Schon seit dem 11. Jahrhundert, als chinesische Seefahrer den magnetischen Kompass entdeckten, wusste man: Falls dieser einmal nicht nach Norden zeigt, hilft (Neu-)Kalibrieren. Heute kennen das auch die Benutzer von Kompass-Apps auf Smartphones und Handys. Doch was für einen Kompass gilt, erweist sich zuweilen auch im gesellschaftlichen und politischen Diskurs als hilfreich: Manchmal ist es durchaus notwendig und sinnvoll, auch einmal die eigenen Ansichten und Meinungen zu kalibrieren. Die Schwierigkeit jedoch liegt darin, festzustellen, ob eine Kalibrierung notwendig ist. Das setzt Hinterfragung und Fähigkeit zur Selbstkritik voraus.

Vorab muss ich bekennen, dass ich ein absoluter Verfechter und Befürworter der Maxime des „alten Fritz“ bin, Friedrich des Großen von Preußen (1712-1786), der einst verfügte, in seinem Staate möge jeder “nach seiner Façon selig werden” -womit er die unbedingte Religionsfreiheit proklamierte. Gleichzeitig gehöre ich zu der Mehrheit des schweizerischen Volkes, welches am 29. November 2009 in einer Volksabstimmung – gegen den Willen von Regierung und Parlament – durchgesetzt hat, dass in der Schweiz keine Minarette gebaut werden dürfen. Wie passen denn nun diese – auf den ersten Blick widersprüchlichen Ansichten – zusammen? Muss ich mich etwa hier hinterfragen, neu kalibrieren?

Nach wie vor für Minarettverbot

Die Antwort lautet in diesem Fall: Nein! Meine Begründung für dieses Minarettbauverbot lag nicht in mir und der Mehrheit der untergeschobenen Ablehnung der Religionsfreiheit, sondern eben in der Gleichbehandlung aller Religionen. Unsere Devise damals war ganz klar: Solange es Christen nicht gestattet ist, die heiligen Stätten des Islam in Saudi-Arabien, in Mekka und Medina, auch nur zu betreten geschweige denn dort zu beten oder gar eine Kirche zu bauen, solange gibt es in der Schweiz auch keine Minarette (wichtig ist an dieser Stelle der Hinweis, dass die damals in der Schweiz gebauten Moscheen und Minarette praktisch ausschließlich mit saudi-arabischen Mitteln finanziert wurden).

Hingegen sehe ich in Gesellschaft und Politik, gerade in Deutschland, durchaus so einige „Kompass-Einstellungen“, die im Hinblick auf notwendige Kalibrierungsmaßnahmen dringend überprüft werden sollten. Da ist beispielsweise die Problematik des zurzeit auflodernden Antisemitismus: Großmehrheitlich wird in der Gesellschaft das Judentum mit dem Staat Israel gleichgesetzt. Der derzeitig andauernde Gaza-Krieg mit seiner ganzen Brutalität trifft auch hier in Deutschland die jüdische Gemeinschaft mit voller Wucht. Die von Deutschland verkündete „Staatsraison“, wonach die Unterstützung des Staates Israel oberste Priorität genießt, erweist sich hier als Boomerang, der die jüdische Gemeinschaft unvorbereitet trifft. Diese Staatsraison, entstanden als Reaktion auf die Verbrechen des Dritten Reiches, muss heute als kontraproduktiv und als Fehler bezeichnet werden. Sie sollte der jüdischen Glaubensgemeinschaft gelten, jedoch nicht dem politischen Staat Israel und noch viel weniger der zionistischen Bewegung. Die Gleichsetzung von jüdischer Gemeinschaft und dem Staat Israel muss dringend neu kalibriert werden.

Staatsraison mit Blick auf Israel neu überdenken

Auch bedingt durch diese Vermengung ist nun ein völlig untypischer muslimischer Antisemitismus entstanden. Die jüdische Geschichte zeigt, dass Fehden oder gar Pogrome zwischen Juden und Muslimen bis Anfangs 20. Jahrhundert kaum existent waren, im Gegensatz zu Christentum und Juden. Auch aus meiner Sicht ist es absolut notwendig, die jüdische Gemeinschaft mit der vollen Macht des Staates zu schützen und den Antisemitismus zu bekämpfen. Ebenso muss jedoch auf staatlicher Ebene die Staatsraison gegenüber dem Staat Israel neu kalibriert werden, wenn Deutschland seinen Ruf als strikter Verfechter des Völkerrechts behalten will. Es ist unbestritten: Das Pogrom vom 7. Oktober 2023 durch die Terrororganisation Hamas ist auf das Schärfste zu verurteilen. Diese Organisation muss vernichtet und die Schuldigen bestraft werden. Genauso unbestritten ist jedoch, dass die militärischen Aktionen Israels mit seinen inzwischen mehr als 31.000 Toten und das langsame Aus- und Verhungern von mehr als 2 Mio. Palästinensern im Gazastreifen unverzüglich gestoppt werden muss.

Die Begründung für dieses völkerrechtliche Verbrechen, dass die Hamas nur auf diesem Wege gestoppt werden kann, wird oder wurde bereits durch den Staat Israel selbst widerlegt. Es gäbe andere, zielgenauere Möglichkeiten. Nach dem Attentat auf die Olympischen Sommerspiele in München 1972 durch die Terrororganisation „Schwarzer September“ rief die damalige Ministerpräsidentin von Israel die „Operation Zorn Gottes“ ins Leben. Im Rahmen dieser Operation wurden die Verantwortlichen für dieses Verbrechen durch den israelischen Geheimdienst Mossad liquidiert und die Organisation „Schwarzer September“ vernichtet.

Eindämmung des heutigen Antisemitismus

Ob eine derartige Operation heute in ähnlicher Form durchgeführt werden könnte, vermag ich nicht zu beurteilen. Die damalige Situation jedoch zeigt auf, dass es auch in unmöglich scheinenden Situationen Alternativen gibt. Niemand hätte damals geglaubt, dass es Israel schaffen würde, die Verantwortlichen zur Strecke zu bringen. Daher ist es nur konsequent und logisch zu verlangen, dass auch in diesem Konflikt mit Augenmaß gehandelt wird.

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass eine Intervention seitens des Zentralrates der Juden in Deutschland bei der israelischen Regierung sehr hilfreich gewesen wäre und so möglicherweise den hiesigen Antisemitismus hätte etwas eindämmen können. Das bisherige Verhalten und Sich-Positionieren der deutschen Regierung ist jedoch mehr als bedenklich zu bezeichnen. Die lauwarmen Aufrufe zur Mäßigung, das Sich-Widersetzen gegenüber den UN-Resolutionen, schädigen das Image von Deutschland vor allem bei den Partnern des globalen Südens und auch bei den EU-Mitgliedern. Wie lange will sich Deutschland dies noch antun? Wäre es nicht angebracht, hier eine Kalibrierung vorzunehmen?

