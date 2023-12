Kriegshalluzinationen: Endkampf mit Russland

Ein Twitter-Beef zwischen dem Journalisten Henning Rosenbusch und dem selbsternannten „Waffensachverständigen“ Lars Winkelsdorf gibt Einblick in das gefährliche Ausmaß an Realitätsverlust der bedingungslosen Ukraine-Unterstützer und Russland-Hasser: Unter Bezugnahme auf die bizarre Behauptung von Verteidigungsminister Boris Pistorius, Deutschland habe noch „fünf bis acht Jahre“, um seinen Rückstand „sowohl bei den Streitkräften als auch in der Industrie und in der Gesellschaft“ aufzuholen, um auf einen Krieg mit Russland vorbereitet zu sein, erklärte Winkelsdorf, das funktioniere „leider bissl anders“.

Militärisch betrachtet sei dieser Zeitraum „extrem kurz“ und beinhalte die Aufstellung entsprechender Einheiten. Bis diese entsprechendes Material hätten und ausreichend „beübt“ und die Vorgesetzten aus- und weitergebildet worden seien, könne man „ungefähr 10 Jahre Pi mal Daumen veranschlagen“. Wenn „nicht unmittelbar jetzt“ die notwendigen Entscheidungen getroffen und mit deren Realisierung begonnen würden, werde „man bei diesem ohnehin sehr kleinen Zeitfenster zu spät sein“. Es bestehe „extremster Zeitdruck“ und „deutsche Endlosdebatten“ seien „ein echtes Problem“ so Winkelsdorf weiter. Auch für das angeblich erforderliche Umdenken bei der Bevölkerung sei keine zehn Jahre mehr Zeit, drängte er.

Krieg mit Russland ohne Atomwaffen – aber sicher doch…

Als ihm Rosenbusch die Frage vorlegte: „Welcher ‘Stratege’ hat Ihnen und Pistorius denn erzählt, dass ein Krieg zwischen NATO und Russland nicht zwangsläufig zum Atomkrieg eskaliert?“, bezog Winkelsdorf sich unter anderem auf einen Kommandeur des NATO Defense College. Rosenbuschs Einwand, dass bis 1990 sämtliche Szenarien von einer atomaren Eskalation eines Krieges mit Russland ausgingen, ließ Winkelsdorf nicht gelten und verwies auf die lediglich 5.000 Atomwaffen Russlands im Vergleich zum wesentlich größeren Arsenal der USA.

Dass 5.000 solcher Waffen mehr als ausreichend sind, um den ganzen Planeten auszulöschen und es keinen Unterschied macht, ob ein anderes Land 50.000 oder mehr aufbieten kann, überzeugte Winkelsdorf ebenfalls nicht. Stattdessen wurde er zunehmend ausfallend, bis er Rosenbusch und jene, die ihm beipflichteten, mit Verleumdungen wie „rechtsextreme Blase von Coronaleugnern, Putintrollen, Verschwörungsbratzen und Co.“ belegte. Schließlich blockierte er Rosenbusch sogar – und wütet seither auf seinem Twitter-Account

in unerträglicher Weise weiter gegen jeden, der seine Meinungen nicht teilt.

Irrungen westlicher Schreibtisch- und Sofastrategen

Er – und erschreckend viele andere – glauben anscheinend ernsthaft, Russland würde seine Atomwaffen im Ernstfall einfach ungenutzt lassen und sich stattdessen auf einen konventionellen Krieg einlassen. Warum man sich dann überhaupt solche Waffen anschaffen sollte, die ja auch dazu dienen, verlustreiche Kriege nach altem Muster durch ein atomares Abschreckungspotential zu vermeiden, erklärte Winkelsdorf nicht. Seit die Sowjetunion das Atomwaffenmonopol der USA 1949 mit ihrer ersten eigenen Atombombe brach, war die Gefahr, dass ein Konflikt sich zum atomaren Zusammenstoß ausweiten könnte, die Leitlinie aller Szenarien des Kalten Krieges.

Trotzdem glauben viele Schreibtisch- und Sofastrategen im Westen, Russland werde, mit oder ohne Putin, lieber eine unbegrenzte Zahl eigener Soldaten opfern, anstatt irgendwann die nukleare Option zu ziehen. Pistorius’ aus der Luft gegriffenes Zeitfenster ist zudem schon allein deshalb völlig unrealistisch, weil seine eigene Regierung sowohl die kulturelle Identität Deutschlands, die die Grundlage für jede Wehrfähigkeit ist, als auch seine Wirtschaft systematisch zerstört. Ein verarmtes, in unzählige Gruppen gespaltenes Land ist so oder so nicht in der Lage, sich gegen irgendetwas zu verteidigen, weil es gar kein einigendes Band mehr gibt.

Kiesewetter Versprecher

Was ebenfalls hinter der deutschen Nibelungentreue zur längst geschlagenen Ukraine steckt, offenbarte der mit den Grünen auf bestem Fuße stehende CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter in der ARD: „Wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht es eigene Lithium-Vorkommen. Die größten Lithium-Vorkommen in Europa liegen im Donezk-Lugansk-Gebiet. (…) Also wir haben hier auch ganz andere Ziele noch im Hintergrund. Und deshalb brauchen wir eine vereinte Anstrengung der Bürgerinnen und Bürger, damit unsere Politik die Rückendeckung hat, mehr für die Ukraine zu tun“, sagte er im „Bericht aus Berlin Extra“.

Im Klartext: Die Deutschen sollen sich also weiter bis zur Selbstzerstörung an die Ukraine heften, damit dort Lithium für kaum funktionierende E-Autos abgebaut werden kann, für die die Regierung keinen Strom hat. Damit ist dann endgültig der Gipfel des Wahnsinns erreicht. Die Einlassungen Winkelsdorfs und Kiesewetters zeigen, was für Dilettanten, Traumtänzer und skrupellose Opportunisten hier den Ton angeben. Solche Leute zerstören Deutschland von innen und treiben es zugleich in eine außenpolitische Eskalation nach der anderen.