Krömer bittet Reichelt zum Verhör: Das ging gründlich daneben

Kurt Krömer ist eine als „Comedian“ bezeichnete Kunstfigur, die beim linksverstrahlten und seit Jahren ÖRR-(v)erzogenen Publikum der leicht zu Beeinflussenden als „Kult” gilt. Dabei ist „Kurt Krömer” eigentlich der Künstlername von Alexander Bojcan, der nach der 10. Klasse seine schulische Laufbahn beendete, um dann nach begonnener aber abgebrochener Ausbildung als Aushilfe bei einer Berliner Reinigungsfirma und als Hilfsarbeiter auf dem Bau seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mit dieser Vita hätte sich natürlich eine steile Karriere als Politiker bei den Grünen angeboten, aber Bojcan entschied sich für die andere steile Leiter für Menschen ohne Abschluss, aber mit viel Haltung und Ideologie: Beim zwangsfinanzierten Staatsfunk.

Hier, in dieser inzestuösen Medienblase, überhäuft man sich ja gerne gegenseitig mit Preisen und Auszeichnungen – und so bekam auch Kurt den „Deutschen Comedypreis”, den „Deutschen Fernsehpreis”, den „Deutschen Kleinkunstpreis” und den Grimme-Preis. Gerne auch mehrfach. Als Lohn für flegelhaftes Benehmen und polemische Attacken auf seine Gäste, die in herabwürdigender Weise bloßgestellt werden, damit sich das grenzdebile Publikum in seiner Schadenfreude auf die Schenkel klopfen kann. Der unvergleichliche Henryk M. Broder beschrieb ihn als „Proll aus dem Wedding, der gerne pöbelt. Er ist eine Krawallnudel, die dem Nachbarn vor die Tür scheißt und dann mit ihm über gute Manieren und Sauberkeit plaudern möchte.”

Julian Reichelt nimmt die Herausforderung an

Genau diese Erfahrung machte auch Matthias Matussek, ehemaliger Kulturchef des Spiegel, als er 2013 den Fehler machte, eine Einladung Krömers anzunehmen. Praktisch ohne je zu Wort zu kommen, wurde er von Krömer ständig als „hinterfotziges Arschloch“ und „Puffgänger“ bezeichnet. Eine Gaudi auf Schlammcatch-Niveau.

Beim neueren Sendeformat „Chez Krömer“ wartet der Gast in einem Verhörraum hinter einer abschließbaren Tür, bis der „Inquisitor” Krömer sich den „Delinquenten“ zur Brust nimmt. So sollte es auch mit Julian Reichelt geschehen, dem ehemaligen Bild-Chefredakteur und jetzigen Geschäftsführer der Rome Medien GmbH, die unter anderem den Youtube-Kanal „Achtung, Reichelt!” produziert. Dazu, ob dieses Vorhaben von Erfolg gekrönt war, gleich mehr. Zunächst hatte Krömer am 11. November auf der Bühne des Admiralspalastes Julian Reichelt als seinen nächsten Gast bekanntgegeben. Er beendete diese Ankündigung, indem er ein Kotzgeräusch imitierte, sich die Hände vor das Gesicht hielt und so tat, als müsse er sich erneut übergeben. Soweit also das Gebaren öffentlich-rechtlicher Comedians.

Ein durchweg unangenehmer Mensch

Doch wie gestaltete sich denn nun der zu erwartende Schlagabtausch? Die Resonanz im Medienwald ist zwiespältig, obwohl die Sympathien der linken Journalisten eigentlich doch klar verteilt sind. Aber es gibt auffällig viele Stimmen, die den Ausgang differenziert bewerten. Der „Focus” schreibt gar: „Beim Reichelt-Auftritt in der Krömer-Show geht jeder Schlag am Ziel vorbei„, die „Süddeutsche Zeitung” titelt „Wie man Julian Reichelt besser nicht interviewt”. Da ist wohl einiges nicht so gelaufen wie geplant. Tatsächlich geriet Krömer ins Schwimmen und sah zeitweise eher hilflos aus („die Fragen stelle ich hier!„). In jedem Fall bewies er, dass er durchweg ein äußerst unangenehmer Mensch ist. Einer, der leider von uns allen zwangsalimentiert werden muss.

Hingegen ist Reichelt ein Medienprofi, ein paar Hausnummern größer als Krömer in puncto Persönlichkeit und Format – und er lässt sich eben nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen. Souverän behauptete er sich bravourös, konterte die hinterhältigen Angriffe und die ungebührlichen Versuche Krömers, ihm das Wort abzuschneiden, ebenso wie dessen immer wieder ins Private zielenden Fragen mit sachlichen Darlegungen und erhellenden Fakten. Was er zum Beispiel über die Interventionen Friede Springers bei ihm als Chefredakteur zu sagen hatte, war hochinteressant: Die Verlagschefin hatte tatsächlich versucht, durch ein Machtwort die Berichterstattung auf Regierungskurs zu bringen. Dies ließ sich Reichelt aber nicht gefallen – weil er wahrscheinlich einer der ganz wenigen Journalisten unseres Landes ist, der die eigentliche Aufgabe des Journalismus, als Vierte Gewalt im Staate zur Ahndung von Machtmissbrauch da zu sein, noch ernst nimmt.

Kurt Krömer hingegen bewies mit seiner so anmaßenden wie peinlichen Gesprächsführung, dass er in beiden früheren Diktaturen auf deutschem Boden sicher auch eine adäquate Betätigung gefunden hätte. Beim rbb ist er in seiner Rolle jedenfalls gut aufgehoben – hier ergänzt sich so einiges.