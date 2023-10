Leihmutterschaft: Die Zerstörung der Familie schreitet voran

Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht hatte, kürzlich zu einem Vortrag im Bundestag zu gehen, dessen Thema da lautete „Leihmutterschaft und das Grundgesetz“. Kühl und sachlich arbeitete sich dort die Referentin, eine Juristin, an konkreten Vorschlägen ab, wie eine mögliche Neuregelung der in Deutschland zum Glück (noch) verbotenen Leihmutterschaft aussehen könnte. Empirische Daten, Statistiken und Gesetzesgrundlagen wurden präsentiert und massenhaft Akten zu diesem Thema gewälzt.

Ich bekenne ganz ehrlich: Nach nicht einmal fünf Minuten drehte sich mir der Magen um. Eigentlich wollte ich nur noch den Raum verlassen. Nun soll also auch noch das letzte Tabu gebrochen werden, indem darüber diskutiert wird, Frauen als Brutkästen für fremde Kinder zu benutzen! Babys werden wie eine Ware behandelt – bestellt und irgendwann abgeholt. Der Mutter entrissen, die es neun Monate unter ihrem Herzen ausgetragen hat, die es gespürt, gestreichelt und mit ihm gesprochen hat.

Kinder auf Bestellung

Dass das auch für Deutschland politisch gefordert wird, ist ein Unding. Nichts ist diesen Altparteien mehr heilig. Auf der einen Seite wird bereits über Abtreibung bis zur Geburt gesprochen – “my body, my choice“; andererseits soll es nun Kinder auf Bestellung und per Vertrag geben. Welch eine moralisch verkommene Welt! Dass so etwas im Bundestag technokratisch-wissenschaftlich und nüchtern vorgebracht wird, ist verstörend. Es ist wirklich entsetzlich, was sich in den Hallen dieses ehemals so hohen Hauses abspielt.

Mit den Tränen ringend, da ich dies schreibe, erklärte ich hiermit als Mutter und Oma, dass keine Mutter ihr Kind freiwillig hergeben wird, wenn sie es das erste Mal in ihrem Arm gehalten hat. Und dass ich entsetzt bin, dass über ein solches Thema überhaupt diskutiert wird.

Teuflischer Plan

Wie muss sich ein Kind fühlen, wenn es eines Tages erfährt, wie es auf die Welt kam und das nicht mal weiß, wer nun seine richtige Mutter ist? Derartige Überlegungen und Pläne sind weder modern, fortschrittlich noch liberal. Sie sind einfach nur krank und verletzten die Würde von Leihmutter und Kind zutiefst. Daher sind sie strikt abzulehnen – was ich unterstütze.

Vergessen wir nie, welchem wahren Ziel all diese Entwicklungen dienen sollen: Der Zerstörung der normalen Familie als Keimzelle gesunder Gesellschaften und dem völligen Identitätsverlust der nachfolgenden Generationen. Welch ein perfider, teuflischer Plan!

Dieser Beitrag erschien auch auf beischneider.