Menschenverachtung? Schwere Vorwürfe gegen Hans-Georg Maaßen

Helmut Reinhardt, Chefredakteur bei Max Ottes YouTube-Kanal „Politik Spezial – Stimme der Vernunft“, erhebt in seinem neuen Video schwere Vorwürfe gegen WerteUnion-Chef Hans-Georg Maaßen. Was ihm sichtlich schwer fällt. Mittendrin bricht seine Stimme, er muss sich zusammenreißen, um nicht in Tränen auszubrechen. So groß ist die Enttäuschung über das Verhalten eines Mannes, an den er vor gar nicht langer Zeit noch so sehr geglaubt hat…

Gerade freiheitliche Menschen, die sich weniger Staat wünschen, haben große Hoffnungen in die Werteunion gesetzt. Speziell in den libertären Vordenker Dr. Markus Krall. Diese Hoffnungen wurden bekanntlich schnell getrübt. Unternehmensberater und Bestsellerautor Markus Krall hat die WerteUnion verlassen, nachdem er – der einmal das Wirtschaftsprogramm der WerteUnion schreiben sollte – noch nicht einmal zur Parteigründung eingeladen wurde. Und das war längst nicht alles, was ihm, laut Helmut Reinhardt, aus Richtung Maaßen angetan wurde. „Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich nicht mehr für den YouTube-Kanal der Werteunion verantwortlich bin. Und auch meine Mitgliedschaft im Verein Werteunion gekündigt habe.“ So beginnt Helmut Reinhardt sein Video, das er am Montagabend veröffentlichte. Es sorgte für ein Beben in der Gegenbewegung.

Am vergangenen Freitag führte Reinhardt auf seinem Kanal ein Interview mit Dr. Krall über dessen Ausstieg aus der Werteunion. Ganz Profi, führte er das Gespräch völlig neutral. Was Hans-Georg Maaßen nicht daran hinderte, Reinhardt kurz nach dem Interview anzurufen und ihm einen „Vertrauensbruch” vorzuhalten. Einfach nur, weil er mit Dr. Krall gesprochen hatte. Um Inhalte soll es nicht gegangen sein. Gleichzeit wurden Reinhardt die Administrator-Rechte für den WerteUnion-YouTube-Kanal (den er, wie gesagt, leitete) abgenommen. Reinhardt dazu: „Die Situation ist jetzt folgende, dass der Mann, der die Staatsmedien abschaffen möchte, und die freie Presse unterstützen will, mir, als freien Journalisten, vorschreiben will, mit wem ich sprechen darf. Das ist in meinen Augen ein Skandal, der so groß ist, dass ich keinen Wert mehr auf eine Zusammenarbeit mit der WerteUnion lege.“

Im Netz bekommt Reinhardt für seine Sicht der Dinge überwiegend Zuspruch. Sein Video sahen in nur acht Stunden bereits über 145.000 Menschen, von denen über 27.000 einen Daumen nach oben gaben; nur 100 senkten ihn (Stand: 3 Uhr 34 heute früh). Stellvertretend für so viele sei der Publizist Oliver Janich erwähnt, der als Libertärer selbst zu denen gehörte, die Hoffnungen in die WerteUnion setzten. Auf Telegram schrieb Janich: „Ich behaupte mal ganz frech, das war der Todesstoß für die Werteunion. Reinhardt ist zurecht sehr beliebt. Er stellt sachlich die Fragen, die seine Folger beschäftigen und ist immer am Puls der Zeit.“

Und plötzlich bricht die Stimme

Reinhardt weiter: „Nun wirft man mir Illoyalität vor. Und ich hätte gegen Absprachen verstoßen. Was ich nicht getan habe. Ich bin…“ – an dieser Stelle bricht dem Haudegen des alternativen Journalismus die Stimme, es folgt eine achtsekündige Pause, in der Reinhardt beinahe in Tränen ausbricht, dann setzt er wieder an – „…ich bin wahnsinnig enttäuscht von Dr. Maaßen… ich bin wahnsinnig enttäuscht davon, dass eine so große Hoffnung, die in diese Partei gelegt wurde, durch Herrn Dr. Maaßen in kürzester Zeit zerstört wurde.“

Sodann folgt der wohl dramatischste Moment des ganzen Videos: „Herr Dr. Maaßen, Sie behaupten, wenn ich’s richtig gelesen habe, dass Sie ja weiterhin mit Dr. Krall befreundet sind. Sie können sich sicherlich an unser Gespräch vom Freitag erinnern. Und Gott ist unser Zeuge, Sie wissen, was Sie zu mir über Dr. Markus Krall und seine jüngste, schwere Erkrankung gesagt haben. Ich habe selten in meinem Leben etwas so Ekelhaftes gehört. Herr Dr. Maaßen, ich habe Sie sehr bewundert, sehr geachtet, habe gerne mit Ihnen zusammengearbeitet, aber das, was sie da gesagt haben, dafür sollten Sie sich schämen.“ Oha. Was kann es gewesen sein, das Maaßen da über Krall gesagt hatte? Vielleicht so etwas wie: „Schade, dass er nicht verreckt ist“? Man weiß es nicht. Selbstverständlich haben wir Markus Krall um eine Stellungnahme gebeten. Ja, ihm sei bekannt, was Maaßen gesagt hat. Aber er wolle es nicht verraten, weil er seinen früheren Mitstreiter „nicht an den Pranger stellen“ möchte. Er nimmt Maaßen sogar noch in Schutz: „Manchmal reden Menschen unter Druck dummes Zeug.“ Oje, oje. Bei soviel Größe kommen mir wiederum gleich die Tränen.

Abschiedsgrüße aus dem AfD-Vorstand

Mitten in der Nacht meldete sich dann auch noch Peter Boehringer. Der libertäre Bundestagsabgeordnete aus dem Vorstand der AfD gehörte mutmaßlich ebenfalls zu den Menschen, die Hoffnungen in die WerteUnion gesetzt hatten – als Koalitionspartner zum Beispiel. Unter Reinhardts YouTube-Video kommentierte er: „Das ist derart schwach und anti-plural und damit letztlich anti-demokratisch von Dr. Maaßen. Pluralität ist also ,Illoyalität’, soso. Sehr enttäuschend. … So ist das keinerlei Alternative zum Altparteiensystem und Herr Maaßen muss sich fragen lassen, was ihn derzeit reitet und für wen er eigentlich Politik machen will. Für die Mehrheit der Mitglieder des bisherigen WU-Vereins sicher nicht, die ja in totalitärer und eigentlich rechtswidriger Manier nicht in die WU-Partei durften und die durch den von vorpubertärer Selbstüberhöhung und Arroganz gekennzeichneten neugebackenen WU-Vorstand ganz sicher nicht repräsentiert werden.”

Boehringer weiter: „Für irgendeine nicht nennenswert existente ,Repräsentationslücke’ zwischen CDU/FDP und AfD sicher auch nicht! Genau diese Lücke wähnten in komplett bürgerabgehobener Manier schon Luckes ,LKR’, Petrys ,Blaue’, Meuthens ,Zentrum’ usw. zu besetzen. Sie füllen alle heute den Friedhof der gescheiterten Polit-Analysten. Die WU wird schon sehr bald auch dazugehören.“ War’s das schon mit der WerteUnion?