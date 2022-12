Mind Control: EU droht Elon Musk unverblümt mit Twitter-Abschaltung

Der konservativ-liberale Tycoon Elon Musk hat gerad beleg- und belastbar den Nachweis erbracht, dass anlässlich der amerikanischen Präsidentschaftswahlen im Dezember 2020 über Twitter massiv und manipulativ in das Wahlgeschehen eingegriffen wurde – natürlich mit dem alleinigen Ziel, die Wahlentscheidung zugunsten der US-Demokraten zu beeinflussen. Was am Ende ja auch, ob legal oder mit „Nachhilfe”, sei dahingestellt – gelungen ist. Wenn auch sehr knapp.

Es ist allerdings ebenso kurzsichtig wie naiv anzunehmen, dass derlei Aktionen hier in Europa nicht passieren können. Die neueste unverhohlene Drohung des EU-Kommissars Thierry Breton in Richtung Musk, dass Twitter in Europa komplett verboten werde, sollte er sich nicht an die neuen EU-Gesetze über digitale Dienste („Digital Service Act”) halten, belegt diese Besorgnis hinsichtlich einer weiteren Verengung des Meinungskorridors eindrücklich. „In Europa wird der Vogel nach unseren Regeln fliegen“, warnte der EU Kommissar Breton, der im Gegensatz zu deutschgrünen „Verbots-Profis” wenigstens auf eine abgeschlossene akademische Ausbildung zurückblicken kann: Er war wenigstens einmal Lehrer für Informatik und Mathematik war, bevor er zur EU-Kommission kam.

Überwachung und Kontrolle allenthalben

Es braucht mittlerweile keine Gefängnisse, keine Mauern, Stacheldraht oder Waffen mehr, um Menschen wirkungsvoll in ihrer Freiheit einzuschränken, sie abhängig zu machen und sie gezielt zu steuern. Das Internet, die traditionellen Medien in TV und Radio und sowie allem die ausufernde Digitalisierung in allen Lebensbereichen sind inzwischen die perfekten Tools und Mechanismen, um einst mündige Bürger zu willenlosen Befehlsempfängern zu degradieren. Mit Erfolg, denn diese subtile aber energische Art der Propaganda hat bereits dazu geführt, dass viele User die Möglichkeiten sowie die enorme Reichweite von Twitter auch deshalb ablehnen, weil sie befürchten, sich bei weiterem Gebrauch moralisch nicht korrekt zu verhalten.

Mittels Cancel Culture, Angstinduktion sowie linker Identitätspolitik sind insbesondere in der BRD bereits vielfältige, raffinierte Strategien zur Unterdrückung von unliebsamen Meinungen am Start. Und täglich werden es derer mehr; heute erst wieder gibt uns „Welt Online” weitere Details zur Causa EU/Musk bekannt.

Auf dem Weg zur Einheitsmeinung

Der wahre Hintergrund dürfte wohl der Anspruch der EU nach unbedingter und totaler die Interpretationshoheit hinsichtlich von Meinungen, Informationen und Inhalten sein. Wer hier ausschert und den vorgegebenen Korridor verlässt, kann einpacken. Seit langem bekannt ist: Die EU-Granden wünschen sich immer wirksame Instrumente, um Kritik an Politik und Institutionen vollständig und nachhaltig zu unterbinden, und sie kriegen sie von Parlament und EU-Rat bewilligt. Das, was am Ende steht, ist eine Medienkontrolle, die sich hinter der von China nicht zu verstecken braucht. Dadurch schaffen sie eine „Kaste der Unantastbaren“ und sichern sich Macht, Pfründe und Einfluss – am besten bis in alle Ewigkeit.

Nur ob sich der als nicht gerade als konfliktscheu und besonders ängstlich bekannte Milliardär Musk diesmal nun servil an die strengen Vorgaben der EU-Kontrolleure halten wird, ist ausgesprochen fraglich. Er steht wohl eher für eine uneingeschränkte Meinungs – und Marktfreiheit ein und hat – im Gegensatz zu anderen Feindbildern der EU-Globalisten – auch die finanziellen Möglichkeiten, selbige durchzusetzen. Dass er als eine seiner ersten „Amtshandlungen” bei Twitter den Account von Donald Trump – dem Schrecken aller US-Linken – reaktivierte, nicht ohne zuvor ein demokratisches Gremium zu Rate zu ziehen, lässt hoffen. Wenn das mal nicht ein klares Signal und Statement war!