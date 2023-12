Münchner Verkehrschaos: “Hitze-Deutschland” kommt mit einem stinknormalen Winter nicht mehr klar

Kaum war der Betrieb auf dem Münchner Flughafen nach der Sperre vom Wochenende wieder angelaufen, wurde für den heutigen Dienstag eine erneute Sperre verkündet. Die bloße Ankündigung von Eisregen führte dazu, dass der Flugverkehr von 6 bis 12 Uhr vollständig eingestellt wird. Sollte es zu dem Eisregen kommen, sei am Morgen und Vormittag kein sicherer Flugbetrieb möglich, teilte der Flughafen lapidar mit. Damit fallen mindestens 300 Starts und Landungen der mehr als 770 geplanten Flugbewegungen aus. Die erste Tageshälfte will man zur Enteisung der Betriebsflächen nutzen – von der man bei der Bekanntgabe der Sperre noch gar nicht wusste, ob sie überhaupt nötig sein wird.

Bereits am Montag fielen noch immer 550 von 850 Flügen aus, bis mindestens zur Wochenmitte waren Einschränkungen angekündigt. Der gefrorene Schnee, das hartnäckige Eis auf Flächen und Flugzeugen und ein in den letzten Tagen durcheinandergeratener Flugplan stellen den zweitgrößten Flughafen Deutschlands vor unüberwindliche Probleme. Vor allem internationale Passagiere mussten auf Feldbetten im Flughafen übernachten. Die desolaten Zustände in einem der einst bestorganisierten, infrastrukturell vorbildlichen Staaten der Welt mit einer robusten Allwetterversorgung zeigt, wie sehr man zum Opfer der eigenen Klima-Wahnvorstellungen geworden ist, die längst den Abgesang auf weiße Winter eingeläutet haben – und fatalerweise die Verkehrsunternehmen von einer rationalen und vor allem realistischen Planung abgebracht haben.

Drittweltzustände dank ein paar Tagen Schneefall

Wie nicht anders zu erwarten, stellte auch die dysfunktionale Deutsche Bahn stellte klar, dass das Winterwetter den Verkehr “weiterhin beeinträchtigen werde”. Eine triviale Feststellung, die heute eher wie eine Drohung klingt. Bis Mittwoch müsse man “mit Einschränkungen” rechnen – was bei diesem Staatsunternehmen bedeutet: mit mehr Einschränkungen als ohnehin schon. Diesmal bietet wenigstens “das Klima” in Gestalt von Schneebruch oder Vereisungen eine glaubhafte Ausrede für die legendäre Unpünktlich- und Unverlässlichkeit: Allein im Großraum München hatten gestern mehr als 80 Oberleitungsstörungen repariert werden müssen. Derzeit entfallen sämtliche Züge auf den Strecken München – Salzburg, München – Innsbruck sowie München – Lindau/Zürich. Außerdem könne der Münchner Hauptbahnhof nur eingeschränkt angefahren werden, weswegen dort nur wenige Fernverkehrszüge verkehrten, hieß es weiter. Passagieren empfiehlt man, ihre “Reisen von und nach München zu verschieben”. Auch bei der Münchner S-Bahn und den Trambahnen wird es noch länger zu Einschränkungen kommen.

Es ist schon erstaunlich: Da wird es einmal etwas kalt, was zu allen Zeiten im Winter das Normalste der Welt ist – und in Deutschland, wo Politik und Medien nur noch vom Hitzekollaps und der brennenden Erde schwadronieren, geht nichts mehr und es herrschen Drittweltzustände.In allen anderen Ländern mit teils weitaus härteren Wintern, egal ob die USA, Kanada, Russland, China oder Japan, laufen der Flug- und Bahnverkehr auch bei Kälte mehr oder weniger ungestört weiter.

Der Geist von Mojib Latif

Das sich zunehmend zum Entwicklungsland entwickelnde Deutschland jedoch wird von ein paar Tagen heftigen Schneefalls Anfang Dezember sofort völlig in die Knie gezwungen – und ein wichtiges internationales Flughafendrehkreuz wie München stellt einfach mehrere Tage den Betrieb wegen schlechten Wetters ein. Wirtschaft und Passagiere müssen eben sehen, wo sie bleiben… und das nicht etwa wegen einer schweren Naturkatastrophe, sondern wegen einer banalen Schneephase.

Offenbar hat man sich hierzulande allzu sehr auf die alarmistischen Schwachsinnsprognosen von „Klimaforschern“ wie Mojib Latif verlassen, der bekanntlich bereits im Jahr 2000 verkündet hatte: „Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor zwanzig Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben.“ Dass Latif diese Wette auf seine Reputation, Glaubwürdigkeit und/oder hellseherischen Fähigkeiten krachend verloren hat, tut seiner Beliebtheit als ÖRR-Katastrophenpriester indes keinen Abbruch: Auch heute noch darf der in gebührenfinanzierten Talkshows herumlungern und seine abstruse Klimapanik verbreiten. Übrigens: In den 1970er Jahren machte die Deutsche Bahn noch stolz Werbung dafür, dass sie bei jedem Wetter – auch und gerade bei Eis und Schnee – funktionsfähig sei. Heute ist sie so hoffnungslos marode, dass sie wahrscheinlich froh ist, wenn sie den Betrieb unter irgendeinem Vorwand komplett einstellen kann. Damit ist sie zum trefflichen Abbild des ganzen Landes geworden.